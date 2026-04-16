コミュニティ運営の「正解」が見つかる！学術エビデンスに基づく「コミュニティ16分類」勉強会を6月2日(火)に開催

株式会社 経営参謀

経営者コミュニティ「参謀」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年6月2日（火）に「人が集まらない・盛り上がらない」を科学で解決する「コミュニティ16分類」勉強会を開催します。JINEN株式会社 代表取締役の藤田崇志氏を講師に迎え、学術的エビデンスに基づくコミュニティの4象限16分類を学び、自社に最適なコミュニティの設計・運営方式を習得する実践型セミナーです。

開催の背景

AIの急速な進化により、情報やコンテンツの価値が急速にコモディティ化する中、代替されない価値の一つとして「コミュニティが持つ熱量」が注目を集めています。ユーザーコミュニティ、ファンコミュニティ、オンラインサロン、会員制コミュニティなど、「人の集まり」を事業に活かそうとする企業が増えていますが、コミュニティづくりは非常に奥が深く、自社のコミュニティの「分類」を見誤り、その分類に適さない運営をしてしまうと、拡大するどころか崩壊・破綻を招くケースも少なくありません。本勉強会は、こうした課題を「科学」の力で解決するために企画されました。

セミナーの特徴・見どころ

・学術的エビデンスに基づく「コミュニティの4象限16分類」フレームワークを体系的に学べる

・カオナビやアカツキをはじめとした上場企業から、中小企業、地方行政まで幅広いコミュニティ支援実績を持つ藤田崇志氏が講師として登壇

・自社のコミュニティがどの分類に該当するかを把握し、最適な設計・運営方式を見つけられる

・ユーザーコミュニティ、ファンコミュニティ、オンラインサロン、店舗型コミュニティなど、あらゆる「人の集まり」に応用可能

・勉強会後の懇親会で、経営者同士のリアルな交流機会も提供

開催概要

日時：2026年6月2日（火）19:00～22:00

タイムスケジュール：

18:00～ 受付開始

19:00～20:00 勉強会

20:00～22:00 懇親会

会場：参謀BAR浜松町（東京都港区海岸1丁目2-3 汐留芝離宮ビルディング 地下1階 浜松町ネオ横丁内）

地図URL：https://maps.app.goo.gl/nCyLMFjMwRPJZK9K6

参加費：勉強会は無料。懇親会に参加される場合は、飲食代の実費（6,000円前後）を頂戴します。

対象：経営者、事業責任者、コミュニティ運営に関わる方

申し込み：https://luma.com/4u34589p(https://luma.com/4u34589p?utm_source=prtimes)

講師プロフィール

藤田 崇志（ふじた たかし）氏

JINEN株式会社 代表取締役

三谷産業株式会社で法人営業、株式会社カオナビでユーザーコミュニティの立ち上げを経験した後、独立。上場企業のファンコミュニティ立ち上げから、中小企業の組織開発、個人のオンラインサロンまで、幅広い領域で「コミュニティを活用した事業成長」を支援している。現在はJINEN株式会社の経営に加え、東京大学高齢社会総合研究機構の産学連携メンバーとして、生きがいをテーマにしたフレイル予防や地域コミュニティに関する研究・実践にも取り組んでいる。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

経営者コミュニティ「参謀」主宰

デロイトトーマツグループにて10年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

経営者コミュニティ「参謀」について

「参謀」は、利害関係のない経営者同士が、肩ひじ張らずに自然な交流を持てる会員制の経営者コミュニティです。 元デロイトトーマツグループの経営コンサルタントであり、自らも事業会社を経営する代表の新谷が、「経営者には、互いに高め合え、時には弱音を吐けるサードプレイスが必要だ」と痛感し設立しました。

「参謀」の3つの特徴- 自然な交流名刺交換会や異業種交流会のような「狩り場」ではなく、経営者がフラッと立ち寄り、本音で語り合える安心・安全な場を提供しています。- 実践型セミナーに参加し放題毎週火曜日の夜に開催されるセミナーでは、新規事業、ファイナンス、DX、組織論から最新のAI活用まで、100テーマを超える経営課題解決のための勉強会を実施しています。- 部活動などのコミュニティ活動ゴルフやフットサルなどの部活動を通じ、仕事以外の側面でも深いつながりを構築できます。

詳細は経営者コミュニティ「参謀」の公式サイト（https://www.ksanbou.co.jp/）をご確認ください。

※経営者コミュニティ「参謀」は、株式会社経営参謀と白潟総合研究所株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 石川哲也）が共同で運営しています

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/