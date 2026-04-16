【北海道から春の便り】待望の「北海道産アスパラ」がついに解禁！旬の甘みと瑞々しさを楽しむパスタ・ピッツァが4月17日より販売開始！春の限定メニュー全ラインナップが本日より勢揃い!!!

株式会社イーストン

札幌を中心に東北・関東で「北海道イタリアン ミア・ボッカ」「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」など45店舗を経営する株式会社イーストン（所在地：札幌市北区、代表取締役社長：大山 泰正、以下「イーストン」）は、北海道の春の象徴である「北海道産アスパラ」の収穫・入荷に伴い、2026年4月中旬（予定）より、北海道産アスパラを主役にしたパスタおよびピッツァを期間限定で販売開始いたします。これにより、4月1日より開催中の春フェア「BUON PRIMAVERA」の全5メニューが揃い、旬の味覚がフルラインナップで登場いたします。

■ 北海道産アスパラのパスタ＆ピッツァの販売でフェアが「完成」

4月1日のフェア開始より、多くのお客様にお楽しみいただいている「常呂産ホタテ」や「そら豆」のメニュー。本日からは、いよいよ北海道の広大な大地から届いたばかりの「北海道産アスパラ」が主役として加わります。

北海道のアスパラは、厳しい冬の間に蓄えられた糖度が非常に高く、根元まで柔らかく瑞々しいのが特徴です。この「北海道産」の入荷を待って、ついに春の期間限定フェアが完全体となります。産地直送だからこそ味わえる、力強い旬の旨みをお楽しみください。

■ 「北海道産アスパラ」へのこだわり

北海道の厳しい冬を越え、雪解け水と春の太陽を浴びて育ったアスパラは、驚くほどの甘みと、根元まで柔らかく瑞々しい食感が特徴です。ミア・ボッカでは、この時期にしか味わえない“最高のアスパラ”を、北海道から全国の店舗へ直送。鮮度を逃さず、イタリアンならではの調理法で素材の魅力を最大限に引き出しました。

■ フェアメニュー紹介

北海道常呂産ホタテと北海道産アスパラのバジルクリーム スパゲティ

ぷりぷり食感の「北海道常呂産ホタテ」と、旬を迎えた「北海道産アスパラ」を贅沢に使用。北海道の食材を詰め込んだ見た目も春らしいクリームパスタ。

写真は4名盛り

札幌 1,969円（税込）

関東 2,079円（税込）

タカシマヤ・池袋 2,090円（税込）

北海道産アスパラと「下川六〇酵素卵」のトリュフビスマルク ピッツァ

春の北海道を味わう芳醇ビスマルク！北海道下川町で育まれた濃厚な「下川六〇酵素卵」と、採れたての北海道産アスパラをトッピング。仕上げに香るトリュフが、素材の旨みを格上げする贅沢な一枚です。

札幌 1,309円（税込）

関東 2,079円（税込）

タカシマヤ・池袋 2,090円（税込）

■ フェア概要

フェア名：BUON PRIMAVERA～春を楽しむイタリアン～

開催期間：2026年４月１日（水）～5月31日（日）

開催店舗：北海道イタリアン ミアボッカ 各店

■ 春の限定フェア「BUON PRIMAVERA」全ラインナップ

春の前菜盛り合わせ：1,089円（税込）

北海道産ホタテとそら豆のじゃがいもニョッキ チーズグラタン：1,309円（税込）

北海道常呂産ホタテと北海道産アスパラのバジルクリーム スパゲティ：1,969円（税込）～

北海道産アスパラと「下川六〇酵素卵」のトリュフビスマルク ピッツァ：1,969円（税込）～

苺とホワイトチョコのティラミス：979円（税込）

※エリアにより価格が異なります。

春の限定フェア第1弾 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000192.000078678.html

■販売店舗

●関東エリア

■池袋東武店 東京都豊島区西池袋1丁目1番25 東武百貨店池袋店11F TEL：03-6709-0605

地図▶https://goo.gl/maps/zTm975q5Rr2j3iTP6

■Emio（エミオ）武蔵境店 東京都武蔵野市境南町２丁目１－１３ Emio武蔵境２F TEL：0422-30-7771

地図▶https://goo.gl/maps/PRtrCekX6iSeHdBL8

■Emio（エミオ）石神公園店 東京都練馬区石神井町4丁目1番17号 エミオ石神井公園店2F TEL：03-5923-1355

地図▶https://goo.gl/maps/3Ehn2p8Kk42Ruy549

■nonowa武蔵小金井店 東京都小金井市本町５丁目１番１８号 nonowa武蔵小金井ムサコガーデン TEL：042-316-1799

地図▶https://goo.gl/maps/kQky6iiHXHfpaFz68

■トリエ京王調布店 東京都調布市布田4-4-22 トリエ京王調布A館 5F TEL：042-426-9950

地図▶https://goo.gl/maps/rvKA4FhxnatzTrb49

■グランデュオ立川店 東京都立川市柴崎町3-2-1 グランデュオ立川7Ｆ TEL：042-595-9022

地図▶https://goo.gl/maps/9rVW3xPVqhmjzDCQ9

■ぷらりと京王府中店 東京都府中市府中町1丁目3-6ぷらりと京王府中 東1F TEL：042-306-8879

地図▶https://goo.gl/maps/ii7VwxPHsp5hU2Pq9

■グランエミオ所沢店 埼玉県所沢市くすのき台一丁目14-5 グランエミオ所沢 3F TEL：04-2968-3007

地図▶https://goo.gl/maps/MbXerauj971n1x3d7

■エキアプレミエ和光店 埼玉県和光市本町４番６ エキア プレミエ 和光 3F TEL：048-485-8220

地図▶https://goo.gl/maps/qnC2SsUNVd7PSacE6

■さいたま新都心店 埼玉県さいたま市中央区新都心11-1 JRさいたま新都心ビル3F TEL：048-829-9569

地図▶https://g.page/MiaBocca-shintoshin?share

■キュービックプラザ 新横浜店 横浜市港北区篠原町新横浜2937キュービックプラザ新横浜1F TEL：04-5577-0661

地図▶https://share.google/qWcrwKUE1bttJ195J

■新宿タカシマヤ タイムズスクエア店 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24-2タカシマヤ タイムズ スクエア １３F

地図▶https://goo.gl/maps/eojRuhkEv2zyTbyy9



●北海道エリア

■札幌駅北口店 札幌市北区北7条西5丁目6-1 ストーク札幌 １F TEL：011-736-6677

地図▶https://goo.gl/maps/mySAQBp1TS7HJr3g6

■北2条店 札幌市中央区北二条西３丁目１番地20号 sitatte sapporo（シタッテ サッポロ）2F TEL：011-211-6585

地図▶https://goo.gl/maps/AN895anu4GHQEDKB7

■JR琴似駅前店 札幌市西区琴似1条1丁目1-20（JR高架下）TEL：011-676-3151

地図▶https://goo.gl/maps/c6f27QwP4HHim8ak9

■北海道食材をメインとした本格イタリア料理を届ける「北海道イタリアン ミア・ボッカ」

北海道小麦100％の生地を焼き上げる自慢のピッツァや、原料段階から厳しく管理されたデュラム小麦とセモリナと、豊富で良質な水から作られアルデンテが効いた「グランフィーロ」をつかった種類豊富なパスタ、前菜や、サラダ、リゾットからお肉料理まで楽しめるお店です。あなたの近くの北海道物産展と感じていただける厳選した北海道食材を使い、皆さまへ食で元気をお届けしています。

■公式ホームぺージ▶https://www.eastone.co.jp/mia-bocca/(https://www.eastone.co.jp/mia-bocca/)

■Instagram▶https://www.instagram.com/miabocca_official/(https://www.instagram.com/miabocca_official/)

■Twitter▶https://twitter.com/miabocca_1(https://twitter.com/miabocca_1)

■会社概要

■会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道焼鳥いただきコッコちゃん」「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌を中心に仙台・関東エリアで全45店舗の飲食店を経営（2026年3月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円



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