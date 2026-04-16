FiT、取締役 経営戦略本部長に土屋敦之が就任

株式会社FiT

ITを活用したヘルステック事業を展開する株式会社FiT（本社：京都府京都市、代表取締役：加藤恵多、以下「FiT」）は、取締役 経営戦略本部長に土屋敦之が就任したことをお知らせいたします。

■取締役 経営戦略本部長 : 土屋敦之（Atsuyuki Tsuchiya）

【経歴】

野村不動産入社後、住宅部門の営業責任者として組織運営とマネジメントを経験。

2005年に株式会社メガロスへ転じ、新店舗立上げ及び店舗運営に従事。2007年に運動指導以外の部門責任者として執行役員を務める。2010年にFast Fitness Japanの立ち上げに参画し、取締役として同年10月にエニタイムフィットネス日本第1号店の開業を推進。2017年に代表取締役社長に就任し、2020年の東京証券取引所マザーズ上場、全国1,000店舗規模への成長を牽引。2023年の退任後は、フィットネス新業態及びフィットネス業界以外のスタートアップ数社立上げに参画。2026年3月よりFiT現職に就任。

【コメント】

24hフィットネスを日本で立ち上げようとした当時、私は300人以上の方に『日本では絶対に無理だ』と言われました。

その多くは、日本の常識や固定概念に、フィットネス業界そのものがとらわれていたからだと思います。

しかし結果として、その“無理だ”と言われたモデルは、日本全国に広がりました。

この経験から私が確信しているのは、業界の常識は、未来をつくる基準にはならないということです。

日本のフィットネス業界は、まだ進化の途中にあります。店舗は増えましたが、産業としての価値や社会的役割は、さらに大きくできる余地があると思っています。

株式会社FiTは、ITとヘルスケアを掛け合わせ、フィットネスを『場所』から『サービス』『社会インフラ』へと進化させることができます。

既存の延長線ではなく、構造そのものを変える。

その覚悟で、私自身もこの挑戦に臨みます。

■代表取締役 加藤恵多 コメント

FiTは創業から一貫して、無人ジム屋さんではなく、フィットネス・健康の社会インフラを提供する存在を目指しています。土屋さんは24hフィットネスジムを国内に普及させた第一人者です。しかし土屋さんもジム屋さんではなく、固定概念にとらわれず構造そのものを変えるというパッションを持っている経営者であること、FiTの目指す世界や将来構想と、土屋さんの想いも合致し、今回FiTという舟で一緒に大きな挑戦をすることとなりました。

土屋さんは会うまでは怖そうな人だなと思ってましたが、話せば話すうちに人に喜んでもらいたいという暖かい心持った「エンターテイナー土屋」であることもわかりました。これからFiTで社会があっと驚くような事業展開を届けていければと思います。

■会社概要

株式会社FiTは「暮らしにフィットネスを」を目指す世界観に掲げ、フィットネス参加率が低い日本において「健康の民主化」を推進し、健康を起点とした日本の社会課題の解消を目指すヘルステックスタートアップです。

FiTでは、そのコア事業として最新鋭のフィットネスジム「LifeFit」を運営しております。

「LifeFit」は、リアル空間にIT技術や手軽に通える仕組みをかけ合わせることにより、リーズナブルな料金体系、続けやすい顧客体験で、日本人向けに扱いやすい充実したマシン設備を24時間利用可能としており、利便性と品質を両立した新たなジム運営を実現しています。

「LifeFit」は、今までジムに通えなかった、または継続できなかった方々も利用しやすいシステムと料金体系で、気軽に利用できることに加え、手軽に健康が叶う最新鋭のフィットネスジムとして、全国で328店舗運営しております。（2026年4月16日現在）

社名：株式会社FiT

所在地：京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町537番地20 FIS御池ビル405

代表者：加藤 恵多

創業：2020年12月

URL：https://fitinc.jp

お問い合わせ先：pr@fitinc.jp