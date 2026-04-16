【陥入爪・巻き爪治療300名調査】「爪の食い込みや痛みを半年以上放置した」人が64.0%、フェノール法・ガター法の手術後に「痛みがほぼ解消した」と答えた患者は91.3%

【結論】本調査のポイント

医療法人社団鉄結会

【結論】陥入爪と巻き爪は異なる疾患であり、陥入爪は爪が皮膚に食い込んで炎症を起こした状態、巻き爪は爪が内側に湾曲した状態を指します。陥入爪の手術は保険適用となり3割負担で5,000～15,000円程度、セルフケアは軽度の巻き爪には有効ですが陥入爪には医療機関での治療が必要です。形成外科では傷跡を最小限に抑えた治療が可能で、再発率の低いフェノール法やガター法を選択できるメリットがあります。

・爪の食い込みや痛みを半年以上放置した人が64.0%と過半数を占める

・フェノール法・ガター法による手術後に「痛みがほぼ解消した」と回答した患者は91.3%

・市販品や自己処置で悪化を経験した人が47.7%に上る

用語解説

■ 陥入爪（かんにゅうそう）とは

陥入爪とは、爪の端が周囲の皮膚に食い込み、痛みや炎症、化膿を引き起こす疾患である。特に足の親指に多く発生し、深爪や窮屈な靴の着用、外傷などが主な原因となる。進行すると肉芽（にくげ）が形成され、歩行困難になることもある。

■ 巻き爪とは

巻き爪とは、爪甲が内側に湾曲し、Ω型やホッチキス型に変形した状態である。陥入爪とは異なり、必ずしも皮膚への食い込みや炎症を伴わないが、進行すると陥入爪に移行する可能性がある。加齢、爪白癬、歩行習慣の変化などが原因となる。

■ フェノール法とは

フェノール法とは、陥入爪の根治的治療法の一つで、爪の端を切除した後にフェノール（石炭酸）を塗布して爪母を化学的に焼灼し、爪の再生を防ぐ手術である。局所麻酔下で15～30分程度で終了し、再発率が低いことが特徴である。

■ ガター法とは

ガター法とは、食い込んだ爪と皮膚の間に医療用のチューブ（ガター）を挿入し、爪の食い込みを物理的に解消する治療法である。爪を温存できるため審美性に優れ、軽度から中等度の陥入爪に適応される。

陥入爪・巻き爪の主な治療法比較

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56499/table/173_1_96ebb8283b1ee9c384f00de70fbaf32d.jpg?v=202604161051 ]

※当院監修医師の陥入爪・巻き爪治療2,500件以上の実績に基づく数値です。個人差があります。

医療法人社団鉄結会が運営するアイシークリニック（新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院）は、陥入爪・巻き爪の治療経験がある20～60代の男女300名を対象に「陥入爪・巻き爪の治療に関する実態調査」を実施しました。本調査では、症状の放置期間、治療法の選択、手術後の満足度などについて詳細な調査を行い、適切な治療選択のための情報を提供いたします。

調査背景

陥入爪・巻き爪は日本人の約10人に1人が経験するとされる一般的な足のトラブルですが、「たかが爪」と放置してしまい、悪化させてから受診するケースが後を絶ちません。当院監修医師の2,500件以上の陥入爪・巻き爪治療実績においても、初診時に既に化膿や肉芽形成が見られる重症例が約3割を占めています。そこで本調査では、患者の受診行動の実態と治療満足度を明らかにし、早期治療の重要性を啓発することを目的として実施しました。

調査概要

調査対象：陥入爪または巻き爪の治療経験がある全国の20～60代の男女

調査期間：2026年3月23日～2026年4月1日

調査方法：インターネット調査

調査対象人数：300名

調査結果

【調査結果】64.0%が症状を半年以上放置してから受診

設問：爪の食い込みや痛みの症状に気づいてから、医療機関を受診するまでどのくらいの期間がかかりましたか？

症状に気づいてから半年以上経過して受診した人が64.0%と過半数を大きく超えました。「我慢すれば治ると思った」「どこに行けばいいかわからなかった」という理由が多く、陥入爪・巻き爪の正しい知識の普及が急務であることが示されました。

【調査結果】8割以上が自己処置を試み、そのうち47.7%が悪化を経験

設問：医療機関を受診する前に、どのようなセルフケアを試しましたか？（複数回答可、最も行ったものを1つ選択）

86.7%が何らかのセルフケアを試みており、特に「深爪にして食い込みを取ろうとした」が最多でした。しかし深爪は陥入爪を悪化させる最大の原因であり、自己処置によって症状が悪化したと回答した人は47.7%に上りました。

【調査結果】皮膚科が最多も、形成外科受診者の満足度が最高

設問：陥入爪・巻き爪の治療を受けた医療機関の診療科はどこですか？

皮膚科での受診が38.7%と最多でしたが、治療満足度を分析すると形成外科で治療を受けた患者の94.2%が「満足」と回答し、他の診療科を上回りました。これは形成外科が傷跡や機能回復を専門としており、根治的な手術治療に精通していることが要因と考えられます。

【調査結果】フェノール法・ガター法で91.3%が「痛みがほぼ解消」

設問：フェノール法またはガター法による手術を受けた方にお聞きします。手術後の痛みの改善についてどのように感じましたか？

フェノール法またはガター法による手術を受けた患者のうち、91.3%が「痛みがほぼ解消」以上と回答しました。特にフェノール法は再発率も低く、長年の痛みから解放されたという声が多く寄せられました。

【調査結果】「再発しにくさ」を最重視する患者が35.7%

設問：陥入爪・巻き爪の治療において、最も重視したポイントは何ですか？

治療選択において「再発しにくさ」を最も重視する患者が35.7%と最多でした。陥入爪は再発しやすい疾患であり、繰り返す痛みに悩まされてきた経験から、根治性を求める傾向が強いことがわかります。

調査まとめ

本調査により、陥入爪・巻き爪患者の64.0%が症状を半年以上放置してから受診していること、セルフケアの試みが悪化につながるケースが約半数に上ることが明らかになりました。一方、フェノール法・ガター法による適切な手術治療を受けた患者の91.3%が痛みの解消を実感しており、早期に専門的な治療を受けることの重要性が改めて示されました。形成外科での治療満足度が高いことから、根治的な治療を希望する場合は形成外科への受診を選択肢に入れることが推奨されます。

医師コメント｜アイシークリニック 高桑康太医師

当院監修医師の2,500件以上の陥入爪・巻き爪治療実績から申し上げると、早期に適切な治療を受けることで、多くの患者さんが長年の痛みから解放されています。『たかが爪の問題』と放置することが、最も避けるべき選択です。

陥入爪と巻き爪は混同されがちですが、明確に異なる病態です。巻き爪は爪の形状異常であり、陥入爪は爪が皮膚に食い込んで炎症を起こした状態です。巻き爪は必ずしも治療を要しませんが、陥入爪は放置すると化膿や肉芽形成に進行し、歩行が困難になることもあります。





治療法の選択は症状の重症度によって異なります。軽度の巻き爪であればワイヤー矯正で対応可能ですが、炎症を伴う陥入爪にはフェノール法やガター法などの外科的治療が必要です。特に繰り返す陥入爪には、爪母を処理するフェノール法が再発予防に効果的です。



日本皮膚科学会のガイドラインでも、陥入爪の治療は保存的治療で改善しない場合は外科的治療を検討すべきとされています。当院では形成外科的なアプローチにより、傷跡を最小限に抑えながら根治を目指す治療を行っています。



「どこで治療を受ければいいかわからない」という声をよく聞きますが、陥入爪・巻き爪は皮膚科、形成外科、整形外科いずれでも診察可能です。ただし、手術治療を希望する場合は、手術件数の多い施設を選ぶことをお勧めします。

【エビデンス】当院監修医師の2,500件以上の陥入爪・巻き爪治療実績に基づくと、フェノール法の再発率は約5～10%であり、適切な術後管理を行うことでさらに低下させることが可能です。日本皮膚科学会の爪疾患診療ガイドラインでも、フェノール法は陥入爪の標準的な根治療法として推奨されています。受診すべきタイミング

・爪の端が皮膚に食い込んで痛みがある

・爪の周囲が赤く腫れている

・膿が出ている、または肉芽ができている

・セルフケアで改善しない、または悪化した

やってはいけないセルフケア

・深爪にして食い込んだ部分を切る（最も悪化させる原因）

・化膿した状態で自分で爪を剥がす

・不衛生な器具で処置する

・長期間の自己流ケアで受診を先延ばしにする

治療法選択のポイント

・軽度の巻き爪→ワイヤー矯正（自費）で経過観察

・炎症のある陥入爪→ガター法やフェノール法（保険適用）

・繰り返す陥入爪→フェノール法で根治を目指す

・形成外科では傷跡に配慮した治療が可能

高桑 康太（たかくわ こうた）医師

皮膚腫瘍・皮膚外科領域で15年以上の臨床経験と30,000件超の手術実績を持ち、医学的根拠に基づき監修を担当

専門分野：皮膚腫瘍、皮膚外科、皮膚科、形成外科

・ミラドライ認定医

臨床実績（2024年時点、累計）

・皮膚腫瘍・皮膚外科手術：30,000件以上

・腋臭症治療：2,000件以上

・酒さ・赤ら顔治療：1,000件以上

略歴

・2009年 東京大学医学部医学科 卒業

・2009年 東京逓信病院 初期研修

・2012年 東京警察病院 皮膚科

・2012年 東京大学医学部附属病院 皮膚科

・2019年 アイシークリニック 治療責任者

監修領域：皮膚腫瘍（ほくろ・粉瘤・脂肪腫など）、皮膚外科手術、皮膚がん、一般医療コラムに関する医療情報

よくある質問（Q&A）

Q1. 陥入爪と巻き爪の違いは何ですか？

A. 巻き爪は爪の形状異常、陥入爪は爪が皮膚に食い込んで炎症を起こした状態です。

巻き爪は爪甲が内側に湾曲した状態で、痛みがなければ治療の必要がないこともあります。一方、陥入爪は爪が皮膚に刺さり、赤み・腫れ・痛み・化膿などの炎症症状を伴います。本調査では91.3%の患者がフェノール法・ガター法による手術後に痛みが解消したと回答しており、陥入爪は適切な治療で改善が見込めます。

Q2. 陥入爪の手術は保険適用になりますか？

A. 陥入爪の手術は健康保険が適用され、3割負担で約5,000～15,000円です。

陥入爪は疾患として認められているため、フェノール法やガター法などの手術治療は保険適用となります。本調査では治療費用を重視する患者は16.0%にとどまり、再発しにくさ（35.7%）や痛みの軽減（28.3%）を重視する傾向が見られました。保険適用で根治的な治療が受けられることは、患者にとって大きなメリットです。

Q3. 巻き爪・陥入爪を自分で治す方法はありますか？

A. 軽度の巻き爪には一部のセルフケアが有効ですが、陥入爪の自己処置は悪化リスクが高く推奨されません。

本調査では86.7%がセルフケアを試み、そのうち47.7%が悪化を経験しています。特に「深爪にして食い込みを取る」行為は31.7%が行っていましたが、これは陥入爪を悪化させる最大の原因です。軽度の巻き爪であればコットンパッキングや市販の矯正具が有効な場合もありますが、痛みや炎症がある場合は医療機関での治療が必要です。

Q4. 陥入爪の治療を形成外科で受けるメリットは？

A. 形成外科では傷跡を最小限に抑えた根治的な手術治療が可能で、治療満足度が最も高い結果となりました。

本調査では形成外科で治療を受けた患者の94.2%が「満足」と回答し、他の診療科を上回りました。形成外科は傷跡や機能回復を専門としており、フェノール法やガター法などの根治的な手術治療に精通しています。再発しにくさを重視する患者が35.7%と最多だったことからも、根治を目指すなら形成外科への受診が選択肢となります。

Q5. 陥入爪の手術後、どのくらいで普通に歩けるようになりますか？

A. 個人差はありますが、フェノール法で1～2週間、ガター法で数日～1週間程度で日常生活に復帰できます。

本調査で手術後に「痛みがほぼ解消した」と回答した患者は91.3%に上り、多くの方が術後の回復に満足しています。当院監修医師の2,500件以上の治療実績では、術後翌日からシャワー可能、1～2週間でスポーツも可能となるケースが一般的です。ただし、術後の経過には個人差があるため、医師の指示に従った安静が重要です。

放置のリスク

・放置により化膿が進行し、骨髄炎などの重篤な感染症に発展する可能性がある

・肉芽形成が進むと治療が複雑になり、回復に時間がかかる

・慢性的な痛みにより歩行障害や姿勢の悪化を招く

・糖尿病患者では足壊疽のリスクが高まり、最悪の場合切断に至ることもある

・自己処置による悪化で、本来不要だった手術が必要になる

こんな方はご相談ください｜受診の目安

・爪の端が皮膚に食い込んで痛みが続く場

・爪の周囲が赤く腫れている、または膿が出ている場合

・市販品やセルフケアで1～2週間経っても改善しない場合

・肉芽（赤いぷよぷよした組織）ができている場合

・糖尿病などの基礎疾患があり足のトラブルが心配な場合

クリニック案内

アイシークリニックの特徴

・当院監修医師による2,500件以上の陥入爪・巻き爪治療実績

・フェノール法・ガター法・ワイヤー矯正など症状に応じた治療法を選択可能

・保険適用の手術治療に対応、自費診療のワイヤー矯正も実施

・新宿・渋谷・上野・池袋・東京・大宮の6院で土日祝も診療

アイシークリニック新宿院：東京都渋谷区代々木2-5-3 イマス葵ビル2階

アイシークリニック渋谷院：東京都渋谷区渋谷3-16-2 ニュー三水ビル5階

アイシークリニック上野院：東京都台東区東上野3-16-5 サンク・ユービル1F

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アイシークリニック東京院：東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント3階

アイシークリニック大宮院：埼玉県さいたま市大宮区大門町1-60 福美メディカル2階B区画

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