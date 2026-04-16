一枚でも透けを気にせず着用可能、夏の上品スタイルに　「抜け感」と「きちんと感」を両立させた『袖だけシアーニット』が新登場







レディースファッションにおけるシアー素材のアイテムは、視覚的な涼しさや、上品な肌見せでこなれ感を演出できる商品として注目を集めています。その一方で、アウターとしての重ね着を前提とすることが多いため、「色や肌見せの加減に悩む」「インナーの選択が難しい」といった、トレンドを取り入れたいものの気軽に着用しにくい一面があります。そこで今回、身頃は透けさせずに袖部分のみシアー素材を使用したニットを企画。一枚でも安心して着用でき、トレンドの「抜け感」とビジネスシーンに必須の「きちんと感」を両立しました。商品の身頃部分は、細い糸を高密度に編み立てることで表面の凹凸を抑え、滑らかで柔らかな肌触りに仕上げています。デザインは、気になる二の腕をさりげなく隠せる5分袖に加え、襟元は少し詰まり気味のハイネック仕様にすることで、首周りをすっきり見せつつきちんとした印象に。さらに、自宅の洗濯機で洗えるマシンウォッシャブルや、毛玉になりにくい抗ピリング素材を採用しているため、イージーケア性にも優れています。暑い夏に向けて、気軽にトレンドを取り入れながら一枚でも透けを気にせず着用できるアイテムです。【商品概要】品番：ANT26329商品名 ハイネックシアースリーブニット素材 身頃：レーヨン63％/ナイロン37％、袖：レーヨン76％/ポリエステル24％サイズ S〜L（計3サイズ）販売価格 税込 4,389円カラー ホワイト、ネイビー、グレージュ、ピンク販売店舗 洋服の青山主要300店舗、公式オンラインストア※記載の情報はリリース発表時現在のものです。