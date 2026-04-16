【賞味期限15分】1日60食限定「赤から麺」が5月1日、梅田に開業

株式会社イデア

商標 第6420510号■ ストーリー：半世紀のコク辛が、いま一杯に。。。

韓国で生まれた、発酵文化から派生するコク辛の味。

その源流は、伝統調味料「タデギ」にあります。

この味は海を渡り、アメリカ・ロサンゼルスへ。

そこで生まれた新たな潮流が「スンドゥブの専門店」。

異国の地で再構築されたこの味は、満を持して、日本へと渡ります。

そして今、受け継がれた想いと技術が詰め込まれた「コク辛」が、

約半世紀の時を経て、日本でひとつの答えに辿り着きました。

それが、「赤から麺」です。

■ コンセプト：二世代で和えた麺

単なる辛いラーメンではなく、異なる文化・時代を超えて融合した一杯。

地鶏、炭火、イタリアンなど、異ジャンルのアイデアも取り入れ、

“美味しさの常識を超える”ことを目指しました。

最終的に重ねたのは、「神楽とりの鶏油」。（神楽＝かぐら）（鶏油＝チーユ）

すべての要素が交差し調和し、深みや、複雑さ、そしてコクを生み出しています。

■赤から麺 特徴

韓国料理スンドゥブから着想を得た新しい感覚のオリジナル麺です。ベースのスープは牛スジ肉、牛骨に野菜を加え、16時間じっくりと炊き込むことで旨みを抽出しました。秘伝の魚介出汁を合わせて奥行きある味わいに仕上げています。味の決め手となるのは韓国料理の万能調味料『タデギ』。粗さの異なる唐辛子を数種ブレンドし、香味野菜を織り交ぜた刺激と旨みの源です。自社で育てた旨み芳醇な地鶏『神楽とり』の鶏油を加えることで、甘みやコク、独特の香ばしさをプラスしました。さらには、揚げニンニクの香ばしさとほろ苦さを加味し、強火で熱した石鍋で合わせて炊き上げることで、一丸となった力強い旨みへと昇華させています。特製の中太手もみ風ちぢれ麺が、しっかりスープを絡めて運んでくれる、渾身の一杯です。

■赤から麺 5つの要素１，牛ベースの深いスープ

白濁のスープに秘めたるは、牛スジ・牛骨・野菜。牛骨はスネやモモなどを割り入れ、髄の旨みまで逃さず抽出しました。16時間じっくり炊き上げ、秘伝の魚介出汁で奥行きある味に仕上げています。豆乳を加えることで、口当たりまろやか、角のない優しい味わいを実現しました。

２，秘伝調味料『タデギ』

甘みある粗挽きの唐辛子と、辛さを出す細かい唐辛子を数種ブレンドした秘伝の自家製調味料です。当店でしか味わえない奥深い甘みと刺激が、唯一無二の深い味を生み出しています。

３，神楽とり鶏油

宮崎県の天然記念物「地頭鶏（じとっこ）」をルーツにした「神楽とり」(商標第6213544号)は、宮崎県の養鶏農家と協力し、のびのびとした環境で飼育されたオリジナルブランド地鶏です。その鶏油は特有の濃厚な香と上品な旨みがあり、スープの風味を格段に向上させています。

４，マー油

揚げニンニクの香ばしさとほろ苦い風味が特色の黒いオイルです。牛ベースのスープやタデギの旨みと辛みをたっぷり含んだ赤から麺のスープに好相性で、その旨みをグッと引き立てています。

５，特製中太ちぢれ麺

濃厚で芳醇なスープの風味に合わせた特製麺は、中太の手もみちぢれ麺です。石鍋で煮込む濃厚なスープと絡んでも負けず、もちもちとした食感、小麦の風味で、味の一体感を生み出します。

○ラーメンではない？

ラーメンにはタレというものが存在し、赤から麺にはありません。

赤から麺は具材と一緒に煮込むという工程があり、具材の旨味もスープにプラスアルファーされ、スープにより複雑な旨みをもたらします。

石鍋で熱々、グツグツ状態で提供いたします。

■ランチ時間のみの限定営業

梅田において、お昼の営業をしていない「車梅田店」の場所を間借りする形で、

11時半～14時での提供可能杯数までを営業時間とします。

■ 毎日60食限定

品質を守るため、当面、提供は1日60食のみ。



■ 賞味期限15分。

赤から麺は、仕込みに16時間以上をかけたスープを、石鍋で”グツグツ状態”にて提供します。

あくまでも美味しさのピークを楽しんでいただく目安として15分を設定しております。

時間とともに変化する味を前提に設計された、“新たな麺”です。

■ 商品概要 ※税込表記

赤から麺 1,200円

お野菜たっぷり 1,450円

お肉モリモリ 1,550円

贅沢海鮮 1,650円

牡蠣たっぷり（限定）1,750円

※辛さは5段階で調整可能（コク辛設計）

※追加でトッピングや替え玉も可能です。

■ 店舗情報

店名：赤から麺

所在地：大阪市北区角田町6-9

オープン：2026年5月1日（金）11:30～

営業時間：11:30～14:00（L.O.14:00）

定休日：無休

電話：050-1721-2580

▽公式HP http://akakaramen.com/

▽Instagram https://www.instagram.com/akakaramen

▽TikTok https://www.tiktok.com/@akakaramen.official

■ ブランドメッセージ

出会いと、信頼と、絆によって。

世界を巡り世代を超えた味が、ここに結実する。

赤から麺、こく辛まる。

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■開発者：株式会社イデア 取締役COO 淀井隆介の想い

2019年4月、初めて受け継いだタデギの味に触れたとき、

「なんて美味しいコク辛なんだ」と衝撃を受けました。

このスープは、それだけで成立する力を持っていると確信しました。

「どうすればこの美味しさをもっと多くの人に届けられるのか」

と考え続ける中で、たどり着いたのが“麺と合わせる”という発想でした。

自身が麺好きだったこともあり、試しに合わせてみたところ、

その相性の良さに確かな手応えを感じました。

こうして誕生した初期の「赤から麺」は、リリース以降、徐々に支持を集め、

提供数も増えていきました。

そこから数年にわたり、焼鳥、イタリアン、そしてスンドゥブ、

それぞれ異なるバックグラウンドを持つ精鋭たちが試行錯誤を重ね、

この一杯を磨き続けてきました。

その積み重ねの末に、ようやく現在の「コク辛」の形にたどり着きました。

このコク辛の美味しさが、より多くの人に届くことを心から願っています。

そしてこの一杯が、日本中へと広がっていくことを、本気で目指しています。

★レセプション開催および取材のご案内★

4月27日から30日の4日間、11:30～13:00の時間帯にレセプションを開催いたします。ご取材をご希望の方は、ぜひこの機会にご一報ください。

受付：株式会社イデア 管理本部 総務課「赤から麺レセプション担当」

取材募集期間：４月17日より４月27日の午前10時まで

受付時間：9:00 ~ 18:00 (12:00~13:00はお電話対応が致しかねる場合がございます）

連絡先：06-6396-9601

メールでご依頼場合：honbu@idea-co.jp（24時間承っております。）

是非皆さま、お立ち寄りください。



株式会社イデア

https://idea-co.jp/

1986年創業。

「よそで味わえんもんを出す」

をスローガンにオーナー兼創業者の淀井勉が

現役パイロット時代に創業した会社

他店では味わえない料理と心を繋ぐおもてなしを追求し、食で繋ぐ

多くの著名人にも愛されるハワイの本格イタリア料理店「アランチーノ」

宮崎で雛から育てるオリジナルブランド地鶏「神楽とり」

その地鶏が看板商品の「車」「とり神楽」「鳥匠 Ren」「恵比寿kuruma」

カジュアル鉄板焼の「上方御堂」「鉄板ビストロkanro」「鉄板居酒屋かんろ」

本格スンドゥブ専門店「OKKII」新たに、今回旗揚げされる「赤から麺」

合計1１のブランドを運営する。大阪・兵庫・京都・東京の4拠点で22店舗

「100年愛されるお店づくり」を展開。

2028年にかけて米国ハワイにて新業態や新規出店を計画中。