kintoneプラグイン「Crena Plugin」累計利用数1万件突破！

株式会社Crena

株式会社Crena（本社：千葉県千葉市、代表取締役CEO：平野 賢太郎）が提供するkintone向けプラグイン「Crena Plugin」は、このたび累計利用数が10,000件を突破しました。日頃よりご利用いただいている皆さまへ、心より御礼申し上げます。

※本リリースで記載している件数は、単純なダウンロード回数ではなく、同一サブドメインにおける利用数です（同一サブドメインから同一プラグインが複数回ダウンロードされた場合でも「1件」として集計）。

「Crena Plugin」は、kintoneの運用現場で生まれる「あと一歩」を解消し、業務をよりスムーズにすることを目指して開発してきました。今後もユーザーの皆さまからのフィードバックをもとに、機能改善・品質向上に継続して取り組んでまいります。

累計利用数1万件突破の背景

Crena Pluginは2023年4月のリリース以降、kintone運用の現場で生まれる課題に寄り添い、「設定がシンプルで、すぐに業務で使えること」を重視して改善を重ねてきました。ユーザーの皆さまからいただく声をもとに、機能追加だけでなく使いやすさ・安定性・品質の向上にも継続して取り組んだ結果、リリースから3年で累計10,000件の利用を達成しました。中小企業から大企業まで、さまざまな業種・規模の組織にご活用いただいていることが、本実績につながっています。

kintoneを導入している方へ、まずはお試しください

Crena Pluginは、kintoneの「あと一歩」を解消できる拡張機能で、現場の「欲しい」機能をまとめたプラグインセットです。日々の運用でよくある「入力の手間が多い」「表示をもっと分かりやすくしたい」「ルールを守らせたい」「作業ミスを減らしたい」といった課題を、シンプルな設定でスムーズに改善できます。

まずは実際のkintoneアプリでお試しいただき、業務フローにどれだけフィットするかをご確認ください。導入後も継続的に改善・アップデートを行っており、安心して長くご利用いただけます。

製品ページからお試し・詳細確認が可能です： https://crena-shop.com/kintone/plugin/

会社概要

株式会社Crena は、設計力と開発力を強みに、kintoneプラグイン開発に注力しています。システムの汎用性を損なうことなく、業務の変化に柔軟に対応できるプロダクトを提供します。

設立：2020年8月

代表者：代表取締役CEO 平野 賢太郎

資本金：500万円

コーポレートサイト：https://create-new-air.com/