「おとなの週末 お取り寄せ倶楽部」が30～69歳女性1,000人に聞いた「母の日意識調査」を発表

アイブリッジ株式会社

アイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）が運営するグルメ通販サイト「おとなの週末 お取り寄せ倶楽部」では、5月10日の母の日に向けた「母の日ギフト特集」を公開しました。

毎年、多くの方が母親・義母へ感謝の気持ちを込めて贈り物をする母の日。一方で、「何を贈ればよいか迷う」「実母と義母で選び方に違いがある」といった声も見られます。

そこで今回、30～69歳の女性1,000人を対象に「母の日ギフトに関する意識調査2026」を実施しました。本調査では、母の日ギフトにおける「贈る側」と「もらう側」の意識の違いが見られました。

特に、「花」と「洋菓子」における選好の違いが特徴的な結果となりました。

■ 調査概要

調査タイトル：母の日ギフトについてのアンケート

調査対象：全国の30～69歳 女性（n=1,000）

調査日：2026年3月30日

調査方法：インターネットによるアンケート調査（Freeasyを利用）

調査主体：アイブリッジ株式会社

■ 母の日ギフトにどのようなものを贈る予定ですか？（複数回答）

「花」（38.7%）が最も多く、「洋菓子」（33.7%）が続きました。食べ物系ギフトも多く選ばれており、一定のニーズがうかがえます。

■ 実母に贈る母の日ギフトの予算はいくらですか？（単数回答）

「3,000～4,999円」（37.1%）が最も多く、3,000～6,999円の価格帯に回答が集中しました。

■ 義母に贈る母の日ギフトの予算はいくらですか？（単数回答）

「3,000～4,999円」（48.4%）が最も多く、同価格帯に回答がより集中する結果となりました。

■ 母の日にどのようなプレゼントを贈られたいですか？（複数回答）

「洋菓子」（41.0%）が最も多く、「花」（40.3%）が続きました。また、「外食」（18.1%）や「旅行」（11.8%）など、体験型ギフトを希望する回答も見られます。

■ 年代別「贈られたいもの」比較（上位項目）

30代では「美容・健康関連商品」（42.9%）が最も多く、40代では「花」（50.0%）が最多となりました。50代では「外食」（23.1%）の割合が他の年代より高く、60代以上では「花」と「洋菓子」が中心となる傾向が見られました。

■ 調査結果から見られる傾向

【1】贈るものともらいたいものの違い

贈る側では「花」が最多である一方、もらいたいものでは「洋菓子」が最も多く、選択に違いが見られました。

【2】予算は3,000～5,000円台に集中

実母・義母ともに「3,000～4,999円」が最多となり、一定の価格帯に回答が集まる傾向が見られました。

【3】年代によるニーズの違い

30代は美容・健康関連、40代は花、50代は外食、60代以上は花や洋菓子と、年代によって希望するギフトに違いが見られました。

【4】体験型ギフトへの関心

外食や旅行といった体験型ギフトを希望する回答も一定数見られました。

■ 調査結果 総括

本調査から、母の日ギフトにおける「贈る側」と「もらう側」の意識の違いや、年代ごとの傾向が確認されました。

贈る側では「花」が多く選ばれている一方、もらいたいものでは「洋菓子」が最も多く、ギフト選びにおける視点の違いが見られます。予算については3,000～5,000円台に回答が集まる傾向があり、現実的な価格帯がうかがえます。

また、年代によって希望するギフトが異なることから、贈る相手の年代や嗜好に合わせた選択が重要であると考えられます。

「おとなの週末 お取り寄せ倶楽部」では、こうした調査結果をもとに、年代別・ニーズ別に商品を紹介する「母の日ギフト特集」を展開しています。

母の日ギフト選びに悩む方の参考としてご活用いただけます。

▼調査結果をもとに厳選した、年代別・ニーズ別に選べる「母の日ギフト特集」はこちらから

https://www.otoshu.com/f/mothersday

■ 年代別おすすめ商品ピックアップ

◆ 30代のお母さんへ

筒菓～tutu-ka～5個入り

鳥取の恵みがぎっしり詰まった5種の瓶パフェ。食感や香りの変化で最後まで飽きのこない進化系スイーツ。

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https://www.otoshu.com/c/30/8502939

2種のミニスイーツセット

長野の老舗チーズ工房のフォンテンヌブロー＆クレームブリュレ。見た目も気分も上がる、ちょっと贅沢なカフェ時間を。

▼詳細はこちら

https://www.otoshu.com/c/30/8502938

アップルパイセット（TOKINONE）

青森産りんごのジャムと手仕込みパイを自分好みに組み合わせ。家族で楽しめる、満足度の高いご褒美スイーツ。

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https://www.otoshu.com/c/30/8502943

◆ 40代のお母さんへ

鴻池花火（6個入）

フルーツパフェを包み込んだ艶やかな大福。

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https://www.otoshu.com/c/30/8300358

「TABLES」堀江バターサンド プレミアムBOX（8個）

大人にこそ贈りたい洗練された極厚バターサンド。

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https://www.otoshu.com/c/30/8502458

フルーツシャーベット4種詰合せ

見た瞬間に喜ばれる、上品で華やかなひと品。

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https://www.otoshu.com/c/30/8502942

◆ 50代のお母さんへ

【下鴨茶寮】 料亭のちりめんナッツ(8個入)×2セット

からだ想いとご褒美感、どちらも叶えるヘルシースイーツ。

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https://www.otoshu.com/c/30/8502607

ホタテチャウダー（4個セット）冷凍

食卓が特別な時間に変わる、ごちそうギフト。

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https://www.otoshu.com/c/50/8501215

BLUE TREE FAVO（ブルーツリーファボ）お取り寄せパンセット

自宅で楽しむ、ちょっと贅沢な“外食気分”

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https://www.otoshu.com/c/50/8501688

◆ 60代以上のお母さんへ

料理家 桑折敦子監修 造花付き黒毛和牛のすじおこわ

大切な日に選びたい、満足感のある本格グルメ。

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https://www.otoshu.com/c/50/8502940

絆 3種5点｜選りすぐり海鮮オススメセット

“自分では買わない”がちょうど嬉しい、大人のご褒美ギフト

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https://www.otoshu.com/c/20/8502941

きしめんとつゆ3種詰合せ

やさしい甘さと上質感で、安心して贈れる定番ギフト。

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https://www.otoshu.com/c/50/8502251

■ 「おとなの週末 お取り寄せ倶楽部」について

編集部が試食を行い、味や品質を確認した商品を紹介するグルメ通販サイトです。全国の生産者や店舗の商品を取り扱い、スイーツや惣菜など幅広いジャンルの商品を掲載しています。

サイトURL：https://www.otoshu.com

■ 運営会社について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

：東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-6 吉野第2ビル3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

■ 運営メディア一覧

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/