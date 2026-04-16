ビックカメラ、PeopleXの対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、株式会社ビックカメラ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：秋保 徹）に、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入いただいたことをお知らせいたします。

導入の背景・ねらい

ビックカメラは、「“お客様喜ばせ業”をつなぎ、期待を超える」をパーパスとし、時代の変化に対応したサービスの創出に邁進しています。現場の社員一人ひとりが「お客様を喜ばせるプロ」として品揃えや売場づくりを行うために、現場と本部との関係やそれぞれの役割、評価制度等についても見直しを進めており、変革の只中にあります。

その中で、サービス創出の主体となる「人財」採用のため、先進的なAI活用施策としてAI面接を導入されることとなり、「PeopleX AI面接」を選定いただきました。新卒採用において活用を開始し、その状況も踏まえ順次活用範囲の拡大も検討することとしています。

選定にあたっては、特に以下の点を評価いただいています。

- 数に制限のない自由な設問作成、意図を反映させた深掘り質問を実現する詳細設定により、多様な募集内容に柔軟に対応可能- AIアバターのまばたきや頷き、唇の動きといった人間らしいリアクションによる、自然な対話体験（高い候補者体験）- 速いスピードでの新機能追加・機能向上によるサービスの進化と、これによる利用効果の拡大

AIの活用により、自社に適した人財の見極めを強化しながら、担当者のリソースを、人ならではのコミュニケーションの拡充に振り向けていくこととしています。

株式会社ビックカメラ ご担当者様からのコメント

株式会社ビックカメラ 採用担当部長 帆加利 祥子 様

当社では、新卒採用において、学生一人ひとりが自分の言葉で想いや考えを伝えられること、そして安心して選考に臨めることを大切にしています。

「PeopleX AI面接」は、対話を通じて候補者の考えを丁寧に引き出せる点や、まるで人と話しているかのような自然なコミュニケーション設計に魅力を感じ、導入を決定しました。時間や場所にとらわれず、自分のペースで受けられることは、学生にとっても負担が少なく、より素直に自分を表現できる機会になると考えています。

今後も、AIを活用しながら、一人ひとりの想いにしっかりと向き合い、当社の価値観や文化に共感していただける人財との出会いにつなげていきたいと考えています。

株式会社ビックカメラ 会社概要

法人名：株式会社ビックカメラ

代表：代表取締役社長 秋保 徹

資本金：259億29百万円

所在地：東京都豊島区高田3-23-23

事業概要：カメラ、ビジュアル製品、オーディオ製品、パソコン、OA機器、携帯電話、家電製品、時計、ゲーム、メガネ・コンタクト、医薬品、玩具、スポーツ用品、寝具、酒類等の販売

WEBサイト：https://www.biccamera.co.jp/index.html

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的のほか、社内の面談等にも対応することが可能です。

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、面接を受ける方が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

「PeopleX AI面接」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/download

また現在、「PeopleX AI面接」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

株式会社PeopleX 「PeopleX AI面接」事業本部 パートナープログラム事務局

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地： 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp