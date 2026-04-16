Sprocket、AIエージェント「SproAgent」を商標登録完了

株式会社Sprocket

CX改善プラットフォームを提供する株式会社Sprocket（本社：東京都品川区、代表取締役：深田 浩嗣）は、マーケターと生成AIが協働するAIエージェント「SproAgent（スプロエージェント）」について、商標登録が完了したことをお知らせします。今回の商標登録により、同サービスのブランドとしての独自性が正式に認められ、Sprocketのプロダクトラインアップの一翼を担う製品として、より多くの企業に安心してご利用いただける体制が整いました。

商標登録の概要

SproAgentに関する商標登録の詳細は以下の通りです。今回の登録は、文字商標とロゴ商標の2件となります。

商標1（文字商標）

商標名称：SproAgent

商標権者：株式会社Sprocket

登録番号：登録第7030771号

登録区分：第42類

登録日 ：令和8年3月27日

商標2（ロゴ商標）

商標名称：SproAgent（ロゴ）

商標権者：株式会社Sprocket

登録番号：登録第7030772号

登録区分：第42類

登録日 ：令和8年3月27日

商標登録の背景

SproAgentのロゴ

近年、マーケティング現場では業務量の増大と人材不足が深刻な課題となっています。データ分析やコンテンツ企画といった専門的な作業に多くの時間が費やされることで、本来注力すべき戦略立案や顧客理解が後回しになるケースが少なくありません。こうした状況に対し、生成AIの急速な進化が新たな解決策として注目されていますが、多くのAIツールは汎用的であるがゆえに、マーケティング固有の課題やノウハウを十分に反映できていないという実態があります。

Sprocketは2014年の創業以来、企業のCX改善を支援するなかで、データ活用の知見と、専任コンサルタントによる現場運用のノウハウを蓄積してきました。この10年超にわたる運用支援の知見を生成AIに実装し、マーケターが自然な言葉で指示するだけで高度な分析や施策立案を実現するプロダクトとして、SproAgentを開発しました。

提供開始以降、SproAgentは利用者から「データサイエンティストと会話しているような質の高い分析がAIで実現できる」「PDCAサイクルをスムーズに回せるようになった」といった評価を受け、マーケティング業務の変革を着実に支援してきました。このたびの商標登録は、SproAgentがSprocketの独自ブランドとして確立されたことを示すとともに、今後さらにサービスを拡充していくうえでの知的財産基盤を整備するものです。

「SproAgent」とは

SproAgentは、マーケターと生成AIが協働するためのAIエージェントです。データ分析やコンテンツ企画など、これまで専門知識や多くの時間と手間を要してきたオペレーション業務を、AIエージェントが自律的に実行します。

「分析して」「企画して」といった自然な言葉で指示するだけで、AIエージェントが思考・実行・改善まで自律的に行う仕組みにより、マーケターはオペレーション業務から解放され、戦略立案や顧客理解といった高付加価値業務に集中できるようになります。

Sprocketは今回の商標登録を、SproAgentをシリーズとして継続的に発展させていくための第一歩と位置付けています。今後はマーケティング領域にとどまらず、データから顧客心理を読み解き、あらゆる業務領域における改善と意思決定を支援するAIエージェントの開発・提供を順次進めていきます。データの収集・分析から施策の立案・実行・検証まで、CX改善の全プロセスをAIエージェントが担える体制を整えることで、企業の組織能力そのものの変革に貢献していきます。

SproAgentの詳細については、サービスサイト（https://www.sprocket.bz/platform/sproagent/）をご覧ください。

CX改善プラットフォーム「Sprocket」について

Sprocketは、MA・CDP・BIなどの機能を併せ持つ、複数のプロダクトからなるCX改善プラットフォームです。データから顧客理解を深め、顧客一人ひとりに合わせたコミュニケーションを取ることで、CXの全体最適を実現します。

https://www.sprocket.bz/

株式会社Sprocketについて

株式会社Sprocketは、「テクノロジーで、人と企業が高め合う関係をつくる」をミッションに、企業のマーケティング活動を支援しています。顧客接点の全体最適化ニーズに応えるプラットフォームとPDCAサイクルを確実に回すための伴走支援をセットで提供することで、企業固有の課題に向き合い、成果創出にコミットします。

名 称：株式会社Sprocket（英文社名 Sprocket Inc.）

設 立：2014年4月

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田7-24-4 K.U.ビル6階

事業内容：CX改善プラットフォーム「Sprocket」の開発・運用とコンサルティングによる成果創出コミットメントサービスの提供

代表者：深田 浩嗣（ふかだ こうじ）