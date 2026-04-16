法政大学×Anfini、学生・社会人向けビジネスコンテストを開催

株式会社Anfini

AI統合型経営を推進する株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、法政大学と連携し、学生および社会人を対象としたビジネスコンテストを2026年4月16日に開催します。

本コンテストは、「人を起点に事業を生み出す」という思想のもと、メンバーそれぞれの才能を掛け合わせながら、新たな価値の創出に挑む取り組みです。

法政大学キャリアデザイン学部教授であり当社役員でもある田中研之輔氏のゼミにて実施する産学連携の取り組みとして、大学3・4年生のゼミ生とAnfiniの2026年度新入社員が同一テーマのもと、新規事業の立案に挑みます。

■ テーマ

『チームの才能を掛け合わせて、新規事業を通してAnfiniの企業価値を最大化せよ』

参加者はチームごとに、自身およびメンバーの才能を定義し、それらを掛け合わせることでどのように新たなビジネスを創出できるかを検討します。

本コンテストでは、以下のプロセスに基づき新規事業を構想します。

・企業価値の再定義

・個人およびチームの才能の定義

・才能の組み合わせによる価値創出の設計

・事業としての成立性および企業価値への接続の設計

■ 開催背景

多くの企業では、事業戦略を起点に必要な人材を定義し、採用・配置を行うアプローチが一般的です。

一方でAnfiniは、「人」を起点に事業を生み出すという考え方を重視しています。個人の才能や意思に賭けることで事業が生まれ、その積み重ねが組織の成長を促し、さらなる挑戦へとつながっていく。

この循環こそが、Anfiniの人的資本経営の根幹にある思想です。



こうした考え方のもと、当社では人の可能性を広げる取り組みとして、キャリアやビジネスをテーマとした教育活動にも力を入れてきました。法政大学をはじめとする大学での講義を通じて、学生がキャリアについて主体的に考える機会の創出に取り組んでいます。



本コンテストは、こうした産学連携の取り組みの延長として企画されたものであり、人起点の事業創出という考え方を、実際の新規事業企画を通じて体感する場として開催いたします。

Anfini 代表取締役 橋本 純■ 株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

2024年度より3年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

所在地

・東京本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

・Anfini Incubation Studio：〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-2 麻布台ヒルズレジデンスB

・大阪支社：〒530-0001 大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪

・Ryukyu AI Park：〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 那覇オーパ3階

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net