[福岡市博多区]家族葬に最適な新施設「博多区 板付草苑」が、2026年4月オープン。「人口増加数全国1位」福岡市の社会インフラを支える。4/25（土）・4/26（日）にはオープニングイベントを開催。

木下株式会社博多区 板付草苑（ハカタク イタヅケソウエン） 福岡市博多区板付3丁目26-3

木下株式会社 草苑(本社：久留米市野中町、代表取締役社長：木下幹朗)は2026年４月、福岡市博多区板付３丁目に“家族葬”に特化した新施設「博多区 板付草苑」を開業いたします。福岡市の将来推計人口は2035年で169万4,000人とされる一方で高齢化率は25.5％と予測されています。また全国調査では家族葬が50.0％に達するなど、葬儀の小規模化が加速しています。

こうした社会的変化と葬儀に対する需要の変化に対応した、貸切・ワンフロア完結の家族葬に最適な施設です。

【背景】

・福岡市の人口増加数は53,911人で、全市区町村の中で1位

（増加数は令和2年1月～令和7年1月）

高齢化率の予測は2035年で25.5％。4人に1人が高齢者の状態を迎える

・小規模化の定着：家族葬50％が最多

出典：「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」（総務省）

鎌倉新書(2024年)/福岡市ホームページ

木下株式会社 代表取締役社長 木下幹朗 コメント

「ご葬儀に対する価値観が多様化する中、ご家族が自宅のような空間でゆっくりとお見送りの時間を過ごせる施設の需要が高まっています。こうした皆様のご要望にお応えするため、草苑では福岡市内の4カ所で家族葬施設を展開しております。そしてこの度、５カ所目の施設として福岡市博多区に、同区初となる家族葬専用施設を開設する運びとなりました。発展する街を支える一員として、近隣の皆さまのお役に立てるよう努めて参ります」

■【施設概要】

名称：博多区 板付草苑（ハカタク イタヅケソウエン）

住所：福岡市博多区板付3丁目26-3

施設概要：●式場(1室) ●親族控室(１室) ●バリアフリートイレ

●安置室 ●宗教者控室 ●Wi-Fi対応 ●駐車場

電話番号：0120-800-178（フリーダイヤル/24時間）

アクセス：板付中央公園前バス停（西鉄バス）徒歩3分

■【オープニングフェア概要】

オープンを記念して、4月25日（土）、4月26日（日）にオープニングフェアを開催。館内をスタッフがご案内するほか、豪華家電やブランド牛焼肉セットなどが当たるガラポン大抽選会を実施、来場記念品として「芋屋金次郎」の特撰芋けんぴを500名様にプレゼント！またお得な新鮮野菜や生花の販売、「ピッツェリア アメニータ」のロールケーキ販売など、さまざまな記念イベントを予定しています。

博多区 板付草苑 オープニングフェア

開催日：2026年4月25日(土)～26日(日)

時 間：10:00～15:00まで

会 場：博多区 板付草苑(福岡市博多区板付3丁目26-3)

TEL ：0120-800-178

※ご予約不要です。ご都合の良い時間にお越しください。

■【企業情報】

明治33年創業以来、福岡県・佐賀県を中心に29施設、71ホールを運営。グループとして30カ所目、久留米市内でも9カ所目となる南町草苑、同時期に31カ所目として福岡市博多区初となる“博多区 板付草苑”もオープン予定。

木下グループとして“草苑” と“ホテルマリターレ創世”、 “平安閣エヌピーオー互助会”がグループとして毛利元就の三本の矢に学び力を合わせて前進しています。