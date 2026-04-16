伊沢拓司さん推薦!!　「競技クイズ界最強の男」の異名をもつ徳久倫康さんが贈る超おもしろ本『クイズの戦後史──「話の泉」、「アメリカ横断ウルトラクイズ」からQuizKnockまで』4月17日発売！

株式会社 平凡社

株式会社平凡社（本社：東京都千代田区／代表取締役：下中順平）は、「競技クイズ界最強の男」の異名をもつ、徳久倫康さんの著書『クイズの戦後史──「話の泉」、「アメリカ横断ウルトラクイズ」からQuizKnockまで』（税込価格1,100円）を2026年4月17日に発売します。

本書は、GHQによってクイズが「輸入」された戦後すぐから、趣味としてのクイズ文化が成立しつつある現在までを網羅し、日本社会を新たな角度からとらえることを目的とした戦後文化論です。『クイズダービー』『アメリカ横断ウルトラクイズ』『マジカル頭脳パワー!!』などの懐かしのクイズ番組から現在の競技クイズの現場まで、古今東西のクイズ文化が一挙に紹介されます。

『クイズの戦後史』の著者、徳久倫康さん。株式会社ゲンロンで取締役をつとめた後、現在は株式会社batonで、いまもっとも注目される知的WebメディアQuizKnockの運営やブランド管理に携わっています。

そんなクイズ大国とも言える日本の現代クイズ界を牽引するQuizKnockの伊沢拓司さんに、コメントをいただきました!!

この人だから書ける！

クイズを求め全国を訪ね歩く筆者が、ついに時空まで超えた！

過去に、未来にクイズを探した濃密なる戦後クイズ史！！

――伊沢拓司（QuizKnock）

2026年は、日本初のクイズ番組『話の泉』誕生から80年という節目の年にあたります。さらに、QuizKnock10周年、小川哲による傑作ミステリー『君のクイズ』の映画公開（中村倫也主演）、そして山田孝之主演による『国民クイズ』のNetflixドラマ化など、クイズをめぐる話題が目白押しの一年となっています！ 近年ますます盛り上がりを見せるクイズ文化ですが、この機会にその歩みを振り返ってみませんか？？

【本書「はじめに」から抜粋】

『クイズタイムショック』（テレビ朝日系列、1969年～1986年、以降リニューアルを繰り返し現在は不定期放送）が「現代は時間との戦いです！」と宣言したのも、『アメリカ横断ウルトラクイズ』（日本テレビ系列、1977年～1992年、1998年）が「ニューヨークへ行きたいか！」と問いかけたのも、『東大王』（TBS系列、2017年～2024年）が「超難問！」を出題し続けたのも、すべてその背後には、当時の社会のあり方や人々の気分が深く刻み込まれています。

【著者プロフィール】

徳久倫康（とくひさ のりやす）

1988年生まれ。早稲田大学文化構想学部を卒業後、株式会社ゲンロンに入社し、事業統括、取締役を歴任。現在は株式会社batonでQuizKnockのメディア運営やブランド管理に携わっている。趣味のクイズでは100以上の大会で優勝し、「競技クイズ界最強の男」の異名で「くりぃむVS林修！ 超クイズサバイバー」などのテレビ番組にも出演。著書に『クイズ用語辞典』（共著、朝日新聞出版）がある。

【書誌情報】

書名：クイズの戦後史――「話の泉」、「アメリカ横断ウルトラクイズ」からQuizKnockまで

著者名：徳久倫康

出版社：平凡社

発売日：2026年4月17日

造本：新書判

定価：1,100円（税込）

ISBN：978-4-582-86102-0

https://www.heibonsha.co.jp/book/b673465.html