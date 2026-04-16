【阪急メンズ大阪】 森田学によるアートイベント『サイレントノイズ』開催！人のシルエットを通して感情の揺らぎを描くアーティスト。

株式会社阪急阪神百貨店

『サイレントノイズ(https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/009472/)』

会期：2026年 4月22日（水）～ 28日（火）

会場：阪急メンズ大阪 1階 プロモーションスペース11

「人のシルエット」を通して感情の揺らぎを描くアーティスト森田学によるアートイベント『サイレントノイズ』を開催いたします。海外から見た日本の文化や光、そして独自に発展したカルチャーに宿る“余白”や“静寂”の感覚に着想を得て、再構築された日本像を作品に落とし込んでいます。 シルエットは特定の意味を持たず、わずかな違和感とともに心の奥に静かな揺らぎを体感いただく、森田学の世界観を体感いただける展示販売会です。

アイテム紹介

『サイレントノイズ』と題し、静寂と躍動を表現した森田学の作品が並びます。また、 異例の若さで構成された盆栽作家チーム「桃松園」とのコラボTシャツも販売いたします。

〇「NEO SILENT NOINOISE GRAY」

10号 2026年 パネル キャンバス アクリル

444,981円

〇「NEO SILENT NOINOISE BLUE」

20号 2026年 パネル キャンバス アクリル

644,705円

〇「NEO SILENT NOINOISE RED」

30号 2026年 パネル キャンバス アクリル

LIVE PAINTING EVENT

800,237円

週末には森田学によるライブペインティングを開催。

日時：4月25日（土）・26日（日） 各日午後2時-午後5時

作成物：50号キャンバス×2枚（各日1枚）

※完成後の作品は、会期中にご購入いただけます。

阪急メンズ Official WEB：https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/

阪急メンズ大阪 Official WEB：https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/osaka/

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