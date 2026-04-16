上野文具株式会社

上野文具株式会社（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：上野拓哉、以下「当社」）は、埼玉県越谷市の首都圏最大級ショッピングモール「イオンレイクタウン」に新店舗を出店することを発表いたします。「上野文具 レイクタウン店」は2026年4月24日（金）、レイクタウンmori 3F 未来屋書店内にオープンいたします。

■ 出店の背景

上野文具は「価値ある文具がみつかる専門店」として、栃木県を中心に埼玉県・群馬県へと出店エリアを拡大してまいりました。700を超える専門店が集まる首都圏最大級のモール「イオンレイクタウン」において、唯一の文具専門店として出店することとなりました。本出店により、幅広い年齢層のお客さまへ「本物の文具体験」をお届けする機会がさらに広がるものと考えております。

■ イオンレイクタウン唯一の文具専門店として登場

700店舗以上が軒を連ねるイオンレイクタウンにおいて、上野文具レイクタウン店は唯一の文具専門店として、学童文具から趣味文具、高品質筆記具まで、専門店ならではの幅広い品揃えを実現します。

■ 取扱商品の特長

一般文具・事務用品・印鑑といった生活必需品に加え、鉛筆・定規・コンパス・学習帳・絵具・書道用品など学童文具を充実展開。シール・マスキングテープ・レター用品・画材・コミック用品といった趣味文具から、高品質筆記具・インク・革小物などギフト向けの逸品まで、幅広いニーズに対応します。

さらに、店頭受注による各種加工サービス（名刺印刷・はがき印刷・筆記具修理・筆記具名入れ・システム手帳名入れ・アルバム名入れ・鉛筆名入れ）も提供いたします。団体向けの鉛筆名入れ注文も承ります。

■ 店舗概要

- 店舗名：上野文具 レイクタウン店- オープン日：2026年4月24日（金）- 所在地：埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1 レイクタウンmori 3F 未来屋書店内- 電話番号：048-961-8733- 営業時間：10:00～21:00- 取扱商品：筆記具・事務用品・印鑑・学童文具・趣味文具・画材・書道用品・革小物・ギフト筆記具 ほか- 店舗ページ：https://www.uebun.ne.jp/shop/laketown.php

※当店では「うえぶんLINE会員証サービス（ポイント付与・クーポン利用等）」はご利用いただけませんので、予めご了承ください。

■ 会社概要

- 会社名：上野文具株式会社（UENO BUNGU Co., Ltd.）- 代表取締役社長：上野拓哉- 本社所在地：栃木県宇都宮市池上町5-2- 事業内容：文具・事務用品・画材・書道用品等の小売販売、各種加工サービス- コーポレートサイト：https://www.uebun.ne.jp- 公式オンラインストア：https://www.uebunstore.com