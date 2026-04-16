ニュートンワークス、国内最大級の海事展「Sea Japan 2026」へ初出展

ニュートンワークス株式会社

ニュートンワークス株式会社（本社：東京都中央区、以下ニュートンワークス）は、2026年4月22日（水）から24日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、国内最大級の国際海事展「Sea Japan 2026」に初出展いたします。

現在、日本の海事産業は政府の「グリーン成長戦略」における重点17分野の一つに指定され、脱炭素化（GX）に向けた新燃料船の開発や、デジタル技術による運航効率の向上が急務となっています。しかし、舶用業界ではシステム全体の動特性を把握する「1DCAEシミュレーション」の活用がいまだ限定的であるのが現状です。

当社ブースでは、マルチドメインシミュレーションソフトウェア「SimulationX」を活用し、実機試験を最小限に抑える「試験レス」な設計革新を提案。アンモニア・LNG燃料供給システム（FGSS）の性能検証や、GHG削減のための燃費最適化など、最新のソリューションを公開いたします。

主な出展内容・ソリューション

詳細はこちら :https://www.newtonworks.co.jp/event-seminar/2026/0422132901.html1. 1DCAEが切り拓く、次世代船舶設計の「試験レス」への挑戦

船舶燃料の多様化（LNG、アンモニア、水素）に伴い、動力系統は複雑化しています。1DCAE（SimulationX）を用いることで、開発上流工程での配管・ポンプ構成の検討や、予期せぬ外乱に対する軸系挙動の把握など、システム全体の最適化と安全性の両立をデジタル上で実現します。

2. GHG対策と燃費最適化をデジタルツインで実現

航海シナリオに合わせた最適な動力系統の検証が可能です。

開催概要

- 二元燃料船の統合シミュレーション： 新燃料の選択や排熱回収システム（WHR）、補助発電機との制御連携を検証。- バッテリマネジメント（BMS）： 最適な充放電運用をシミュレーションし、環境負荷とコストを最小化。3. 新燃料供給システム（FGSS）の信頼性と安全性検証- ライン性能検証：エンジン負荷に応じた燃料供給ラインの最適化を実現。- リスクマネジメント：配管の閉塞や漏洩などの故障モードを網羅的に模擬し、設計段階でインシデントに対する堅牢性を検証。- 特殊環境検証：氷海域航行時のアイスインパクト（衝撃荷重）に対する認証要件の検証にも対応。

イベント名：Sea Japan 2026

開催日時：2026年4月22日（水）～24日（金） 10:00～17:00

開催形式：リアル展示会（東京ビッグサイト）

場所：West Hall 4 Digital Solution Squareエリア 4E-21

詳細はこちら :https://www.newtonworks.co.jp/event-seminar/2026/0422132901.html

担当者コメント

自動車業界で培った1DCAEのシミュレーション技術を、

舶用業界の課題解決にも展開したいと考えています。

ニュートンワークス株式会社

ソリューション営業部

ビジネスディベロップメントマネージャー

【本件に関するお問い合わせ先】

ニュートンワークス株式会社

マーケティンググループ

電話番号：03-3535-2631

メール：info@newtonworks.co.jp