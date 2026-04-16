E-COMEGROUPよりアメリカ最古の二輪ブランド「Indian Motocycle」のヴィンテージ感溢れるトートバッグが登場。～伝説のヘリテージを日常に象徴的なデザインを冠した3種を展開～

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎祐次）は、ブランドの歴史を象徴するロゴやビジュアルを配した新作アイテム「IndianMotocycleTote bag Series」を4月上旬より発売いたしました。

1901年の創業以来、アメリカのモーターサイクル文化を牽引してきたインディアンモトサイクル。今回登場するトートバッグシリーズは、ライダースジャケットに身を包んだタフなスタイルにはもちろん、現代のストリートシーンにも自然に溶け込むデザインを追求し、ブランドの象徴である「チーフ（インディアンヘッド）」ロゴや、往年の名車を想起させるタイポグラフィを大胆にプリント。製品洗い加工（ピグメント加工）を施し、綿素材を採用し、使い込んだようなこなれた風合いを実現しました。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【Price】

■\3,190（tax included）

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80 程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/