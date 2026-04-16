PagerDuty、国内SIer・MSPパートナーが20社を突破

PagerDuty株式会社

インシデント管理ソリューションを提供するPagerDuty株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山根伸行、以下：PagerDuty）は、国内のSIer・MSPとの提携パートナーが20社を超えたことを発表いたします。これにより、日本市場における事業基盤が着実に整い、企業のデジタルオペレーション変革を支援する体制が一層強化されました。

※株式会社エクレクト: CSOp領域パートナー

近年、クラウド化の進展やデジタルサービスの高度化・複雑化により、企業のITシステムはより高度な運用が求められています。その一方で、従来の人手中心の運用では、運用負荷の増大や対応品質の属人化といった課題が顕在化しています。こうした状況を踏まえ、運用負荷の軽減、障害対応の迅速化、品質の平準化を同時に実現する手段として、AI Opsやインシデント管理の自動化が注目されています。

PagerDutyは、こうした市場ニーズに応えるべく、国内パートナーエコシステムの拡大を積極的に推進してまいりました。これは日本市場においてPagerDutyが本格的に根差したビジネス基盤を確立できたことを示す重要なマイルストーンです。各パートナー企業様は、それぞれの業界や領域において豊富な実績と専門性を持たれています。PagerDutyのプラットフォームを活用することで、お客様の導入支援、運用サポート、業界特化ソリューションの提供など、多様な価値をご提供いただきます。

【PagerDuty 国内SIer・MSPパートナー一覧】（企業名の五十音順）

- 株式会社アイ・アイ・エム- エス・アンド・アイ株式会社- 株式会社エクレクト- NECネッツエスアイ株式会社- NHN テコラス株式会社- CTCテクノロジー株式会社- KDDIアイレット株式会社- キヤノンITソリューションズ株式会社- クラスメソッド株式会社- サイオステクノロジー株式会社- 株式会社サーバーワークス- 株式会社ジール- 株式会社スリーシェイク- TIS株式会社- デジタルアクセルズ株式会社- 株式会社東芝- TOPPANシステムインテグレーション株式会社- 豊田通商システムズ株式会社- 日本ビジネスシステムズ株式会社- 株式会社フォーカスシステムズ- 富士通株式会社

パートナー企業様からのエンドースメント（企業名の五十音順）

NECネッツエスアイ株式会社 執行役員 滝岡 宏規 氏

「PagerDuty社が国内パートナーを拡大されることを、心よりお喜び申し上げます。当社は、企業ネットワークから社会通信インフラに至るまでの高度な環境に対応可能なサポートサービス基盤と多様な人材を強みに、24時間365日体制でプロアクティブな運用サービスを提供してまいりました。今後もPagerDuty社との共創のもと最新のAIテクノロジーを活用しBPO事業のコアコンポーネントとして展開することで、お客様のデジタル変革に貢献してまいります。」

CTCテクノロジー株式会社 代表取締役社長 長尾 和彦 氏

「PagerDuty Japan様の国内パートナー20社突破を心よりお祝い申し上げます。

人手依存から脱却し、AIOpsを活用した迅速性・再現性・拡張性の高いIT運用の実現は、日本企業にとって重要な経営課題です。

当社は運用高度化サービス『ITOpsX-formationサービス(R)』（ITOX）の基盤としてPagerDutyを活用し、インシデント対応の迅速化と運用品質の平準化を通じて、お客様のIT運用高度化を支援してまいりました。今後もPagerDutyとのパートナーシップを通じ、日本企業のIT運用高度化を着実に支援してまいります。」

PagerDuty株式会社 代表取締役社長 山根伸行のコメント

「このたび、国内SIer・MSPパートナーが20社を超えたことを大変嬉しく思います。各パートナー企業様は、それぞれの業界や領域において豊富な実績と専門性を持たれており、PagerDutyを活用することで、お客様の運用負荷軽減と障害対応の迅速化を実現いただいています。また、お客様の多くはシステム運用を外注されているケースも多く、外注先の企業様とパートナーとしての連携を通じてより広範囲で効果をご享受いただきたく考えております。

この提携拡大は、PagerDutyがいよいよ本格的に日本に根差したビジネス基盤を確立できたことを示すマイルストーンです。PagerDutyは引き続き国内パートナー企業との連携を強化し、日本企業のデジタルビジネスの成功、そしてIT運用の高度化を後押ししてまいります。」

PagerDuty Operations Cloudについて

PagerDuty Operations Cloudは、現代の企業におけるミッションクリティカルでタイムクリティカルなオペレーション業務のためのプラットフォームです。AIと自動化の力により、破壊的なイベントを検知・診断し、適切なチームメンバーを動員して対応し、デジタル業務全体のインフラとワークフローを合理化します。Operations Cloudは、デジタルオペレーションを変革し、現代のデジタルビジネスとして競争し、勝利するために不可欠なインフラストラクチャです。https://www.pagerduty.co.jp/operations-cloud/

PagerDuty社について

PagerDuty, Inc.（NYSE:PD）は、デジタルオペレーション管理のグローバルリーダーとして、PagerDuty Operations Cloudを通して大規模なIT運用業務の効率化を支援しています。PagerDuty Operations Cloudは、インシデント管理、AIOps、自動化、カスタマーサービスオペレーションを統合した、柔軟で拡張性のあるプラットフォームです。Operations Cloudを採用することで、企業は運用障害のリスクやコストを軽減し、イノベーションの速度を高めることで収益を拡大できます。Fortune500の半数以上、Fortune100の70%近くがPagerDutyを現代の企業に不可欠なインフラストラクチャーとして利用しています。日本における顧客事例はこちらをご覧ください。https://www.pagerduty.co.jp/customers/