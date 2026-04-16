【参加無料の4社共催セミナー】EC戦国時代を勝ち抜く“脱・価格競争”戦略を伝授『“レッドオーシャン回避”ヒット商品の見つけ方と展開戦略セミナー』を4月23日（木）開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、4社共催のオンラインセミナー『“レッドオーシャン回避”ヒット商品の見つけ方と展開戦略』を2026年4月23日（火）15時から開催いたします。

株式会社LeaguE/株式会社マクロジ/株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ/株式会社WUUZY の4社が成功事例に基づいた、ヒット商品を見つけて展開に発展させる実践的手法を公開します。



視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/03/27/20260423_1/)

セミナー概要

昨今、国内市場では同質化が進み、ECの飽和や広告費の高騰によって、「売れる商品が見つからない」「広告を出しても利益が残りにくい」といった悩みを抱える企業が増えています。こうした状況の中で求められているのは、競争の激しい市場で消耗するのではなく、“同じ土俵で戦わない戦略”をどう設計するかです。



本セミナーでは、日本未上陸の成長商品をどう見つけるのか、どう売れる形に整えるのか、さらに販売開始後の初速をどうつくるのかまでを、各分野の専門企業が実践ベースで解説します。新規事業の立ち上げ、商品開発、販路拡大を検討している企業にとって、次の一手を考えるヒントとなる内容です。

セミナー内容

第1部｜株式会社LeaguE（15:05～15:30）

海外で実績のあるヒット商品の独占販売権を活用し、新規事業を立ち上げる具体的な方法を解説します。あわせて、クラウドファンディングを活用した市場検証や初期顧客獲得の進め方もご紹介します。



第2部｜株式会社マクロジ（15:30～15:55）

SNSを起点に認知を広げ、指名検索や指名買いにつなげる売上の仕組みづくりを解説します。広告費や値引きに頼りすぎず、継続的に売上を伸ばすための考え方をお伝えします。



第3部｜株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ（15:55～16:20）

AI検索が広がる時代に、自社が優位性を発揮できる市場や切り口の見つけ方を解説します。全方位で競争するのではなく、勝てる領域に集中するための考え方と分析手法を紹介します。



第4部｜株式会社WUUZY（16:20～16:45）

伸び悩むEC事業を改善するために、商品設計や販売戦略をどのように見直すべきかを解説します。商材や事業フェーズに合わせて施策を最適化し、再現性のある売上拡大につなげる方法をお伝えします。

こんな方におすすめ

- 競争が激しい市場で、価格勝負以外の打ち手を探している方- 売上の伸び悩みを感じており、新しい商品や事業の突破口を見つけたい方- ECの飽和や広告費の高騰に限界を感じ、次の成長戦略を模索している方- 他社と差別化できる商材を見つけ、ヒットの可能性を高めたい方- 商品発掘だけでなく、販売開始後の"初速"まで見据えた戦略を知りたい方

視聴予約・セミナー詳細はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/03/27/20260423_1/)

登壇者

第1部（15:05～15:30） 株式会社LeaguE

勝部 雄太（かつべ ゆうた）

株式会社LeaguE 取締役副社長

海外ヒット商品の独占販売権を起点にした新規事業戦略

― クラウドファンディングによる市場検証と国内展開モデル ―

第2部（15:30～15:55） 株式会社マクロジ

赤松 康平（あかまつ こうへい）

株式会社マクロジ

取締役副社長

脱・モール広告依存！SNSを起点に「指名買い」を増やす、売上構造のつくり方

第3部（15:55～16:20） 株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ

出田 晴之 （いでた はるゆき）

株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ

AIマーケティング本部 本部長

AI検索対策で「自社が勝てる領域」の見つけ方

～自社の「強み」とユーザーの「文脈」の紐づけ～

第3部（16:20～16:45） 株式会社WUUZY

飯塚 強（いいづか つよし）

株式会社WUUZY マーケティンググループ チームリーダー

伸び悩むECの突破口｜売れる商品設計と再現性ある展開手法

開催概要

日時：2026年4月23日（火）15:00～16:45

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（セミナー資料提供）

視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/03/27/20260423_1/)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com