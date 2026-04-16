株式会社FinT、海外2カ国目となる「タイ支社」を設立。

株式会社FinT

SNSマーケティング支援を主軸とする株式会社FinT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大槻 祐依、以下「FinT」）は、ベトナムに次ぐ海外2拠点目となるタイ支社を設立したことをお知らせいたします。

◼︎タイ支社設立の背景と目的

タイは、東南アジアにおける最大規模の日系企業進出先のひとつであり、製造業・小売・飲食・消費財など幅広い業種の企業が現地市場への参入・拡大を進めています。TikTokを中心としたショート動画・ライブコマース市場も急拡大する中、SNSと連動したECサイトでの購買転換まで一気通貫で支援できるパートナーへのニーズが高まっています。友人やコミュニティからの口コミが購買意思決定に強く影響するタイ市場において、SNS×ECを組み合わせたアプローチは特に有効です。

こうした市場特性は、FinTが日本で培ってきたノウハウをもとにベトナムで実証したモデルと高い親和性を持ちます。

FinTはこれまで日本で培ったノウハウを地盤とし、ベトナムで課題発見から施策実行、効果検証まで一気通貫したSNSマーケティング支援を行い、2025年には昨対比約700%の売上成長を達成。株式会社伊藤園様やエースコック株式会社様などの日系企業をはじめとしたグローバル企業や、ベトナム現地企業のSNS・EC支援を行っております。

その中でも、自社のインフルエンサープラットフォーム「WeGrow」での大規模アサイン施策や、より売上への効果を測りPDCAを回すためのEC支援は、タイ市場においても有効であると判断し、このたびタイへの本格進出を決定いたしました。

タイ拠点では自社サービス「WeGrow」をはじめ、東南アジア最大規模の日系企業進出市場であるタイの特性に合わせた形で展開し、日系を含むグローバル・ローカル双方の企業に向けたSNSマーケティング支援を開始してまいります。

◼︎タイ支社の概要

<住所>

11/2 P23 Building, Level 10, Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road., Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

Googleマップ：https://share.google/gGiNurjHaB3vXxzMO

<主要サービス：WeGrow（ウィーグロウ）について>

WeGrowは、株式会社FinTが独自に開発・運営するマイクロインフルエンサープラットフォームです。厳選されたインフルエンサーコミュニティから大量の口コミが投稿される仕組みにより、「大量インプレッション×データ分析による事業貢献の可視化」を実現します。TikTok Shopをはじめとする各ECサイトとの連携により、SNSでの認知獲得から商品登録・EC販促・購買転換までを一気通貫で支援することが可能です。ベトナム・シンガポール・タイ企業にもすでに活用されており、FinTのグローバル展開の中核を担うサービスです。

◼︎グローバル事業部 執行役員・北川 挨拶

FinTは2023年からベトナムを最初の展開国として、グローバル事業を始めました。私自身もベトナム法人の代表として立ち上げを行い、チームと一緒に走りながら事業を作ってきました。その中で確信したのは、日本で約10年培ったSNSマーケティングの知見と、現地メンバーのリアルなインサイトを掛け合わせれば、アジア市場で本当に必要とされる支援ができるということです。2025年にはベトナムで昨対比700%の売上成長を達成し、その手応えが今回のタイ進出の原動力になっています。

タイは東南アジアで最も多くの日系企業が進出する市場のひとつであり、TikTokやライブコマースの急成長など、FinTの強みが活きる環境です。ベトナムで磨いたSNSを起点としたマーケティングとEC支援のモデルを、タイ市場に合わせた形で展開してまいります。

タイ支社長の田中は、FinT創業期にインフルエンサーマーケティング事業を立ち上げたメンバーです。国内事業で積み上げた実績と推進力を持って、タイでも信頼されるチームを作ってくれると確信しています。FinTはこれからも、アジアへ挑戦する企業にとって最も信頼される現地パートナーとなれるように邁進して参ります。

株式会社FinT 執行役員 北川 晃希

2018年神戸大学経済学部卒業。新卒で株式会社リクルートに入社し、人材領域のエンタープライズ向け営業企画に従事。その後、SaaS領域において半年で80人の営業組織立ち上げなど、セールス及びCS組織のプランニングを担当。

2023年2月にグローバル事業の立ち上げをミッションとしてFinTへ入社し、初の海外拠点となるベトナム支社立ち上げを実施。FinT Vietnam代表として現地に赴任し、拠点を0から構築。2026年よりグローバル事業部執行役員としてアジア全域の事業拡大を統括。

◼︎グローバル事業部 タイ支社長・田中 挨拶

この度、FinTのタイ支社の立ち上げをさせていただくことになりました。タイはSNS利用率が世界トップクラスであり、インフルエンサーマーケティングを中心にデジタルマーケティング市場が急速に拡大しています。FacebookやTikTok、Instagramが購買の起点となり、KOLの発信が消費行動を動かす--そこには、日本とは異なるダイナミズムがあります。

日本で培ってきたデータドリブンなSNS戦略とコンテンツ企画のノウハウを、タイ現地のリアルなインサイトと掛け合わせ、日系企業のタイ市場での挑戦を圧倒的な当事者意識で支えてまいります。

株式会社FinT タイ支社長 田中 隼輔

2020年早稲田大学商学部卒業。新卒でFinTに入社後、わずか3カ月でインフルエンサーマーケティング事業の立ち上げを担い事業責任者に就任。2023年からは食品飲料チームのマネージャーとして大手クライアントの支援に従事。2024年よりセールスチームマネージャーに就任。2026年、タイ支社長として東南アジア2カ国目の拠点を立ち上げ。

◼︎FinT拠点一覧

１.東京オフィス

〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿1丁目18-14 恵比寿ファーストスクエア12階

２.関西オフィス

〒530-0003

大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビルB2F WORKING SWITCH ELK

３.ベトナムオフィス

Bình Minh Building ,2 Thi Sach, Bến Nghe, Quận 1, Thanh phố Hồ Chi Minh 70000, Vietnam

４.タイオフィス

11/2 P23 Building, Level 10, Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road., Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

▼お問い合わせはこちらから

・HPお問い合わせページからご連絡いただく場合

https://fint.co.jp/contact





■株式会社FinTについて

(1)SNSマーケティング支援事業（https://fint.co.jp/snsmarketing）

旅行、料理、ファッション、美容等の幅広い分野に渡って、累計400社以上のアカウントのマーケティング支援を実施（2024年9月時点）。SNS運用の設計から投稿、効果測定まで一貫したSNSマーケティングをサポートしています。

(2)女性向けSNSメディア「Sucle」の運営事業（https://fint.co.jp/sucle）

「毎日に、ときめきをひとさじ。」をコンセプトに、ファッションやコスメなど、”流行の0.5歩先”のトレンドをを発信している、総フォロワー100万人を超える女性向けSNSメディアです。現在はメディアとしての枠を超え、ユーザーの皆様の生活により深い価値提供ができるサービスとして進化しています。

Sucle Instagramアカウント：https://www.instagram.com/sucle_

(3)インフルエンサーマーケティング支援事業（https://fint.co.jp/influencermarketing）

累計数千万フォロワーをキャスティングし蓄積されたデータに基づき、インフルエンサーを活用したプロモーション企画からキャスディングまで幅広くサポートいたします。

(4)VTuberマーケティング支援事業（https://fint.co.jp/service/vtubermarketing）

FinTのVTuberマーケティングでは、VTuber選定やライブ配信のアサイン、企画も含めた全体戦略～実行までトータルサポートします。

(5)SNSフィルムレーベル「FinTheater」（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000044523.html）

「想いを物語に、物語を心に。」をコンセプトとするSNSフィルムレーベル。縦型ショートドラマをはじめとする短尺動画制作を手がけ、400社以上のSNSマーケティング支援で培ったデータと知見をもとに、ブランドのメッセージをナラティブとして届けます。

(6)ASEAN 進出マーケティング事業（https://fint.co.jp/service/asean）

FinTのASEANマーケティングでは、現地パートナーとして進出国へのローカライズ～マーケティング戦略までトータルサポートします。

会社名：株式会社FinT

代表者：大槻祐依

本社所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目18－14 恵比寿ファーストスクエア12階

会社サイト：https://fint.co.jp/