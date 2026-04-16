マース ジャパン リミテッド「第15回 インターペット東京」出展報告　「ニュートロ（TM）100周年特設展示＆クイズ」など、のべ6,600名以上が参加











「ニュートロ（TM）100周年特設展示＆クイズ」は、参加した方全員がニュートロ（TM）の犬・猫用のドライフードのサンプルがもらえましたが、クイズに全問正解した方はさらに愛犬・愛猫のライフステージに合ったウエットパウチ製品も差し上げ、非常に喜んでいただきました。また「カルカン（R） 着色料・発色剤無添加パテ総選挙！」では、投票ボードに掲出された同シリーズ全9種類のラインアップの中から、特に「推し」ている製品に投票していただき、投票結果は、第1位「味わいとりささみ」、第2位「まぐろ」、第3位「まぐろ ほたてだし入り」という結果となり、人気のバラエティが浮き彫りとなりました。