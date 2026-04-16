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マース ジャパン リミテッド「第15回 インターペット東京」出展報告 「ニュートロ（TM）100周年特設展示＆クイズ」など、のべ6,600名以上が参加
〜 「ペットのためのより良い世界」の実現に向けた取り組みを紹介 〜
マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一、以下、マース ジャパン）は、人とペットのより良い暮らしのためのライフスタイルを提案する日本最大規模のペットのイベント、「第15回 インターペット東京 人とペットの豊かな暮らしフェア」（主催：一般社団法人ペットフード協会、一般社団法人日本ペット用品工業会、メッセフランクフルト ジャパン株式会社）に4月2日（木）〜 4月5日（日）の4日間出展しました。
マース ジャパンのブースでは、「ニュートロ（TM）100周年特設展示＆クイズ」を展開し、ニュートロ（TM）のブランドや製品ラインアップの展示を見て回った後、クイズに回答するとプレゼントがもらえる企画を実施しました。またカルカン（R）の着色料・発色剤を添加していないウエットフード「カルカン（R） パウチ 無添加（*1）」シリーズの中で、猫のペットペアレンツ（飼い主）の方々にお気に入りのバラエティに投票してもらう「カルカン（R） 着色料・発色剤無添加パテ総選挙！」を展開しました。のべ6,600名以上のペットペアレンツの方々に、マース ジャパンのブースのイベントに参加していただきました。
「ニュートロ（TM）100周年特設展示＆クイズ」は、参加した方全員がニュートロ（TM）の犬・猫用のドライフードのサンプルがもらえましたが、クイズに全問正解した方はさらに愛犬・愛猫のライフステージに合ったウエットパウチ製品も差し上げ、非常に喜んでいただきました。また「カルカン（R） 着色料・発色剤無添加パテ総選挙！」では、投票ボードに掲出された同シリーズ全9種類のラインアップの中から、特に「推し」ている製品に投票していただき、投票結果は、第1位「味わいとりささみ」、第2位「まぐろ」、第3位「まぐろ ほたてだし入り」という結果となり、人気のバラエティが浮き彫りとなりました。
そのほか、グリニーズ（TM）、シーバ（R）、シーザー（R）、プロマネージ（TM）といった各ペットフードブランドの製品紹介に加え、マース ジャパンが掲げる使命（Purpose）「ペットのためのより良い世界」の取り組みとして、保護犬・保護猫支援や動物介在教育、ペットフレンドリーオフィスの紹介なども展示しました。
マース ジャパンは、インターペットへの出展によるコミュニケーションを通じて、ペットケア事業の使命「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を推進してまいります。
*1 着色料・発色料 無添加。
マース ジャパン リミテッドについて
マース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ（R）やM&M’S（R）、BE-KIND（R）（ビーカインド（TM）など））を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス（R）、シーザー（R）、シーバ（R）、プロマネージ（TM）、アイムス（TM）、ペディグリー（R）等のトップブランドや、ニュートロ（TM）、グリニーズ（TM）などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、
http://www.marsjapan.co.jp
親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約650億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約17万名。ホームページは、http://www.mars.com
マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一、以下、マース ジャパン）は、人とペットのより良い暮らしのためのライフスタイルを提案する日本最大規模のペットのイベント、「第15回 インターペット東京 人とペットの豊かな暮らしフェア」（主催：一般社団法人ペットフード協会、一般社団法人日本ペット用品工業会、メッセフランクフルト ジャパン株式会社）に4月2日（木）〜 4月5日（日）の4日間出展しました。
「ニュートロ（TM）100周年特設展示＆クイズ」は、参加した方全員がニュートロ（TM）の犬・猫用のドライフードのサンプルがもらえましたが、クイズに全問正解した方はさらに愛犬・愛猫のライフステージに合ったウエットパウチ製品も差し上げ、非常に喜んでいただきました。また「カルカン（R） 着色料・発色剤無添加パテ総選挙！」では、投票ボードに掲出された同シリーズ全9種類のラインアップの中から、特に「推し」ている製品に投票していただき、投票結果は、第1位「味わいとりささみ」、第2位「まぐろ」、第3位「まぐろ ほたてだし入り」という結果となり、人気のバラエティが浮き彫りとなりました。
そのほか、グリニーズ（TM）、シーバ（R）、シーザー（R）、プロマネージ（TM）といった各ペットフードブランドの製品紹介に加え、マース ジャパンが掲げる使命（Purpose）「ペットのためのより良い世界」の取り組みとして、保護犬・保護猫支援や動物介在教育、ペットフレンドリーオフィスの紹介なども展示しました。
マース ジャパンは、インターペットへの出展によるコミュニケーションを通じて、ペットケア事業の使命「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を推進してまいります。
*1 着色料・発色料 無添加。
マース ジャパン リミテッドについて
マース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ（R）やM&M’S（R）、BE-KIND（R）（ビーカインド（TM）など））を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス（R）、シーザー（R）、シーバ（R）、プロマネージ（TM）、アイムス（TM）、ペディグリー（R）等のトップブランドや、ニュートロ（TM）、グリニーズ（TM）などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、
http://www.marsjapan.co.jp
親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約650億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約17万名。ホームページは、http://www.mars.com