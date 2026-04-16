初夏を彩る！枝豆の豊かな風味ともち麦のプチっと食感がアクセントまめむぎマルシェ「もち麦入りずんだ餅」期間限定発売

株式会社マルヤナギ小倉屋

蒸し豆・佃煮・煮豆のマルヤナギブランドを展開する株式会社マルヤナギ小倉屋（神戸市東灘区 代表取締役社長：柳本勇治）のコンセプトショップ「まめむぎマルシェ」（マルヤナギ本社１階）は、2026年4月16日(木)より、JA みのりと協働で栽培している兵庫県北播磨産もち麦「キラリモチ」とずんだ餡を使用した新商品「もち麦入りずんだ餅」を期間限定で販売いたします。まめむぎマルシェでは年間を通して「もち麦入りおはぎ」を販売しご好評いただいております。2025年秋の「鳴門金時おはぎ」、2026年春の「桜もち」に続き、今回は初夏に向けた風味豊かな「ずんだ餅」が登場します。今後も季節に合わせたもち麦おはぎを販売する予定です。

概要

■ 商品名 ： もち麦入りずんだ餅

■ 価格 ： 242 円（税込）

■ 販売期間 ： 2026年4月16日(木)～5月末頃予定

■ 商品特徴

・ 枝豆の風味豊かなずんだ餡をのせた、もち麦入りのおはぎです。

・ もち米を7割、「兵庫県産もち麦」を3割混ぜて使用しています。もち麦特有のぷちっとした食感が特徴です。

・ ずんだ餡には白生餡を入れることで、風味と食感のバランスがよく、口当たりの良い仕上がりにしています。

商品情報

（参考）まめむぎマルシェ「春の大収穫祭」

もち麦おはぎ（通年販売）1個220円（税込）もち麦入りずんだ餅（期間限定）１個242円（税込）

マルヤナギのコンセプトショップ「まめむぎマルシェ」にて、2026年4月18日(土）・19日（日）の2日間、「春の大収穫祭」を開催いたします。当日は、人気の冷凍もち麦おにぎり（枝豆こんぶ）を、各日先着200名様で無料配布いたします（※お一人様1個限り）。また、人気商品を詰め合わせたお楽しみ袋を各日先着100個限定で、通常価格より51%オフの1,000円にて販売します。「豆ふるる」や「兵庫育ちのもち麦」に加え、この春発売の新商品「コリコリきくちゃん」「冷やし蜜芋」などが入った、お得な詰め合わせとなっています。さらに、千本引きや腸活クイズ大会など、ご来場の皆さまにお楽しみいただける参加型イベントも多数ご用意しており、幅広い世代の方にお楽しみいただける内容となっています。

店舗情報

まめむぎマルシェ byマルヤナギ

〒658-0044 神戸市東灘区御影塚町4-9-21

（アクセス：JR「六甲道駅」より徒歩15分／阪神電車「石屋川駅」より徒歩5分）

営業時間 ：9:00～18:00（月末日は17:30閉店）

定休日：火曜日

TEL：078-843-4741

マルヤナギ小倉屋について

「伝統食材の素晴らしさを次の世代へ」をメインテーマに、日本で昔から食べられてきた昆布、豆、もち麦などの穀類、根菜などの伝統食材こそが現代人の食生活に必要な食材と考え、今・未来のニーズに合う商品にして製造販売し、その素晴らしさを伝える活動に取り組んでいます。

【会社概要】

社名：株式会社マルヤナギ小倉屋

本社所在地：神戸市東灘区御影塚町4丁目9番21号

代表取締役社長：柳本 勇治

事業内容： 蒸し豆・佃煮・煮豆の製造・販売

創業： 1951年12月26日

HP：https://www.maruyanagi.co.jp/