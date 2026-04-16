海洋散骨は“特別な供養”から“合理的な選択肢”へ、3,896件→6,690件に拡大。ブルーオーシャンセレモニーのGoogleクチコミは300件を突破

株式会社ハウスボートクラブ

株式会社ハウスボートクラブ（代表取締役社長：水野聡志）が運営する海洋散骨サービス「ブルーオーシャンセレモニー」は、このたびGoogleクチコミ件数が300件を突破しました。

近年、海洋散骨市場は拡大しています。一般社団法人日本海洋散骨協会の公表によると、2025年度の実施件数は6,690件となり、2024年度の3,896件から大幅に増加しました。海洋散骨は、限られた選択肢から、広く検討される供養の形へと広がりつつあります。

背景には、墓じまいの増加、承継者不在、子ども世代への負担軽減、居住地とお墓の距離といった社会構造の変化があります。従来の「家」や「墓」を前提とした供養では対応しきれない現実が広がる中、供養は“慣習で守るもの”から“状況に応じて選ぶもの”へと変化しています。

その中で海洋散骨は、“特別な選択”ではなく、“無理のない合理的な選択肢”として受け止められ始めています。

■市場拡大と「選ばれるサービス」

市場が拡大する中で、実際にどのようなサービスが選ばれているのかも重要な視点です。市場の成長と、利用者から評価されるサービスの実態は、必ずしも一致するとは限りません。

ブルーオーシャンセレモニーでは、事前相談から当日の進行、乗船時の安心感、散骨後のフォローまで、顧客体験の改善を継続してきました。

その結果、Googleクチコミ平均評価は4.9／5を記録し、第三者調査において主要海洋散骨サービスの中でGoogleクチコミ評価“業界No.1”を獲得しています。

今回、クチコミ件数が300件に到達したことで、「高評価」に加えて「件数に裏付けられた評価の厚み」を備え、より客観的な信頼性を示せる段階に入りました。

これは、海洋散骨が一般化し、利用者が比較・検討のうえで納得して選ぶフェーズに入っていることを示しています。

■今後の展望

ブルーオーシャンセレモニーは今後も、安全運航と施行品質を土台に、過度な演出に頼らず、わかりやすさと納得感、再現性のある運営を通じて、海洋散骨をより社会に開かれた選択肢として広げてまいります。

■海洋散骨市場の参考データ

一般社団法人日本海洋散骨協会公表の年度別散骨件数

2018年度：1,064件

2019年度：1,215件

2020年度：1,532件

2021年度：1,729件

2022年度：2,551件

2023年度：3,276件

2024年度：3,896件

2025年度：6,690件

■ブルーオーシャンセレモニーについて

ブルーオーシャンセレモニーは、株式会社ハウスボートクラブが運営する海洋散骨サービスです。東京湾・横浜を中心に全国対応し、事前相談から施行、散骨後の供養提案まで一貫したサポートを提供しています。

■会社概要

会社名：株式会社ハウスボートクラブ

代表者：代表取締役社長 水野聡志

所在地：東京都江東区住吉1丁目16-13 リードシー住吉ビル3F

事業内容：海洋散骨サービス「ブルーオーシャンセレモニー」の運営

URL：https://blueoceanceremony.jp/

■お問い合わせ先

株式会社ハウスボートクラブ

広報担当

Mail：info@hbclub.jp

TEL：03-6659-9801

URL：https://blueoceanceremony.jp/