「やまなし火山防災イノベーションピッチコンテスト2026」開催

山梨県

山梨県(知事 長崎幸太郎)では、富士山火山防災に関する課題解決を目指し、民間企業との共創による取り組みの第一歩として、富士山科学研究所の知見と、産業界が有する最先端の技術を加えた集合知を最大限に活用するために、『やまなし火山防災イノベーションピッチコンテスト2026』を開催します。

つきましては、次のとおり、火山災害に対する様々な課題に取り組む事業者の募集を開始するとともに、オンラインでの募集説明会&課題ピッチを開催します。

【応募説明会&課題ピッチの開催】

・日 時：令和8年4月30日（木）15時～16時30分

・申込方法：次のＵＲＬから申し込んでください。

(https://forms.gle/n9dREtFxD2FaDu2NA)

※Zoomによるオンライン配信になります。

※ピッチコンテストとは、自らの事業計画などをプレゼンテーションするイベント

※詳細については、下記を参照してください。

「やまなし火山防災イノベーションピッチコンテスト」について

１ 目的

活動火山対策特別措置法の改正に伴い、富士山火山防災に関する課題解決を目指し、民間企業との共

創による取り組みの第一歩として富士山科学研究所の知見と、産業界が有する最先端の技術を加えた

集合知を最大限に活用するために、『やまなし火山防災イノベーションピッチコンテスト』を開催する。

２ 採択予定数

5社

３ 採択企業への支援

採択企業に対して1社あたり最大100万円(10/10)の補助金、

期間中の取組みについて山梨県富士山科学研究所からのサポート

４ 応募説明会

令和8年4月30日(木) 15時～16時30分

申し込みはこちら(https://forms.gle/n9dREtFxD2FaDu2NA)

５ 応募内容

火山防災に関する課題を解決する事業者のアイデアを全国から募集し、本県の火山専門機関のサポ

ートのもと、新たな火山防災のビジネスを創出することを目指す。アイデアは火山防災以外の既存の技

術・サービスを応用するケースも応募に該当するため、提案時に火山防災に関する知見がなくとも応募

可能。火山活動の観測、火山災害における住民や登山者への情報伝達、地域における火山防災マインド

の醸成など、様々な課題を事業として解決したい事業者に対して、山梨県の持つアセット（知見・フィ

ールド）と活動資金を提供する。

・応募対象企業

火山防災の事業に関心のある企業

防災・観光・情報発信などの技術・サービスを持ち応用が検討できる企業等

・応募テーマ

富士山噴火からの「逃げ遅れゼロ」を目指して

（早期発見・情報伝達・避難誘導・平時の啓発）

一例として下記。これ以外でも火山防災をテーマとする提案であれば可能

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/474_1_924fdc2fe73c873d4b39a7303de25c34.jpg?v=202604161051 ]

審査基準

１.地域に関する課題認識と意義

２.技術またはアイデアの先進性・魅力

３.将来の成長可能性

４.事業化に対する情熱・熱意／チーム体制

５.実証実験・社会実装の実現可能性

６ 応募〆切

令和8年6月5日(金)17:00

詳細については、https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/kazan/pitch-contest(https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/kazan/pitch-contest)

※昨年度のピッチコンテストの報告会の様子は下記ＵＲＬリンク先からご覧頂けます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000466.000078927.html

【過去採択企業】

・令和6年度

１. 株式会社クローネ 「火山観察用超高感度微気圧観測システムの開発」

２. 株式会社FLARENETWORKS 「人流計測システムの開発」

３. 一般財団法人アジア防災センター 「SNSとGISを活用した火山防災ツールの開発」

４. 能美防災株式会社 「火山災害臨場体験VRの制作」

５. 株式会社竹中工務店 「火山防災研修ツーリズムの開発」

・令和7年度

１. 株式会社RtoS 「VTOL機を活用した火山遠隔モニタリング」

２. 株式会社ME-Lab Japan 「衛星コンステレーション時代を見据えたマルチバンドSAR検証」

３. 株式会社ユニパック 「富士山噴火から命と経済を守る 火山灰対策フィルター」

４. カディンチェ株式会社 「富士山3Dシミュレータ」

５. 株式会社はんぽさき 「チームで使う共有地図 LivMap」

【ピッチコンテスト応募手続きに係る問い合わせ先】

富士山火山防災対策共創事業 事務局

有限責任監査法人トーマツ 大隈

yamanashi-volcano@tohmatsu.co.jp

電話： 070-7538-1372