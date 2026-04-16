【MAX 40%OFF / 即完売注意】SNSで絶大な人気を誇る韓国発ファッションブランド「FANCY CLUB」が、60%にて全商品対象の特別セールを4/16より開催！

株式会社シックスティーパーセント

【待望の新作が大量入荷！春夏のマストバイアイテムが特別プライスに】 本イベントは、4月16日（木）18:00から4月20日（月）23:59までの【5日間限定】で開催されます。さらに今回のセールに合わせて、ファン待望の新作アイテムも一挙に多数ラインナップ！新しく登録されたばかりの最新コレクションをはじめ、これから本格的に迎える春夏シーズンに大活躍するトップスやワンピースなど、今すぐ着たい特設アイテムを特別なプライスでご用意いたしました。

自信満々で魅力的なスタイルを提案する「FANCY CLUB」の世界観を、最新アイテムとともにお得に体験できる見逃せないチャンスです。ブランドの特性上、人気アイテムや新作はセール開始直後から早期完売が予想されますので、ぜひお早めに特設ページをチェックして、お気に入りのアイテムを手に入れてください。

■ イベント詳細

▶開催期間：4月16日（木）18:00 ～ 4月20日（月）23:59

▶イベント内容

- 全商品対象セール（最大40%OFF）- 特価商品- - アイレットポイントシャツワンピース(https://www.sixty-percent.com/products/nf-eyelet-point-shirt-one-piece-wht_f21zd291)- - アイラブFYTシャツ (WHITE)(https://www.sixty-percent.com/products/i-love-fy-tee-white-f25qb102)- - アイラブFYTシャツ (GRAY)(https://www.sixty-percent.com/products/i-love-fy-tee-gray-f25qb102)- - ガールズマイファンシースリーブレス (GRAY)(https://www.sixty-percent.com/products/girls-my-fancy-sleeveless-gray-f25qb114)アイレットポイントシャツワンピース

ガールズマイファンシースリーブレス

アイラブFYTシャツ (WHITE)

アイラブFYTシャツ (GRAY)

▶公式Instagram： https://www.instagram.com/fancyclub_official/

▶販売ページ：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-fancy-club_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-fancy-club_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

この春夏は、新作が続々と追加されさらにパワーアップした「FANCY CLUB」のアイテムで、自分らしく堂々としたスタイリングをお楽しみください。皆様のサイトへのご訪問を心よりお待ちしております。

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP