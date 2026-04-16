中学生のはじめての定期テスト対策に！ 目標点別で効率よく学べる『プラス20点ワーク（中1英語／中1数学）』が発売！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月16日に『定期テスト対策問題集 プラス20点ワーク 中1英語』『同 中1数学』を発売しました。
新たに中学校生活がスタートし、新一年生はいよいよ初めての「定期テスト」を迎えます。
「どんな問題が出るの？」「どれくらい勉強すればいいの？」と、不安や緊張を感じている人も多いのではないでしょうか。
そんな中学生と保護者の方にお知らせしたいのが、目標点に合わせて効率よく学習できる『定期テスト対策問題集 プラス20点ワーク』です。
■目標点に合わせて“やるべき問題”がすぐわかる
本書の最大の特長は、問題が目標点別にレベル分けされていることです。
70点が目標の人は、「要点のおさらい」から「70点レベル問題」までを丁寧に取り組みましょう。90点以上を目指す人は、基本の問題を軽くすませ、「80～90点レベル問題」を重点的に演習しましょう。
自分の目標点に合った難易度の問題に取り組めるため、「何から手をつけよう」と悩む時間が無くなり、限られたテスト前の時間をより有効に使えます。
▲「中1数学」より。「テスト前の要点確認」～「90点レベル問題」（※紙面はイメージです）
■「テストの予想問題」で本番に強くなる
いくつかの単元のまとめテストとして、「テストの予想問題」を収録しています。
問題量・難易度・制限時間まで本番をなぞらえた構成で、テスト直前の総仕上げに最適です。
本番さながらの演習をすることで、テストの形式に慣れることができ、本番で実力を出し切れるようになります。
▲「中1英語」より。「テストの予想問題」（※紙面はイメージです）
【こんな方におすすめ】
・はじめての定期テストに不安を感じている新中学生
・効率よく勉強して、目標点を達成したい人
・テスト直前に何をすべきか迷っている人
新しい環境で迎える最初のテストは、その後の学習への自信につながる大切な一歩です。
本書は、中学生の「できた！」の積み重ねと、テスト本番での成功体験をサポートします。
4月の新学期スタートとともに、確かな一歩を踏み出してみませんか。
［商品概要］
■『定期テスト対策問題集 プラス20点ワーク 中1英語』
価格：1,485円（税込）
発売日：2026年4月16日
判型：B5判／160ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-306288-8
発行所：株式会社 Gakken
■『定期テスト対策問題集 プラス20点ワーク 中1数学』
定価：1,485円（税込）
発売日：2026年4月16日
判型：B5判／156ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-306289-5
発行所：株式会社 Gakken
【本書の詳細・ご購入はコチラ】
▽『中1英語』
・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130628800(https://hon.gakken.jp/book/1130628800)
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062888(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062888)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525165/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525165/)
▽『中1数学』
・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130628900(https://hon.gakken.jp/book/1130628900)
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062896(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062896)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525164/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525164/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開