中学生のはじめての定期テスト対策に！　目標点別で効率よく学べる『プラス20点ワーク（中1英語／中1数学）』が発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月16日に『定期テスト対策問題集 プラス20点ワーク 中1英語』『同 中1数学』を発売しました。

新たに中学校生活がスタートし、新一年生はいよいよ初めての「定期テスト」を迎えます。

「どんな問題が出るの？」「どれくらい勉強すればいいの？」と、不安や緊張を感じている人も多いのではないでしょうか。

そんな中学生と保護者の方にお知らせしたいのが、目標点に合わせて効率よく学習できる『定期テスト対策問題集 プラス20点ワーク』です。

■目標点に合わせて“やるべき問題”がすぐわかる

本書の最大の特長は、問題が目標点別にレベル分けされていることです。

70点が目標の人は、「要点のおさらい」から「70点レベル問題」までを丁寧に取り組みましょう。90点以上を目指す人は、基本の問題を軽くすませ、「80～90点レベル問題」を重点的に演習しましょう。

自分の目標点に合った難易度の問題に取り組めるため、「何から手をつけよう」と悩む時間が無くなり、限られたテスト前の時間をより有効に使えます。

▲「中1数学」より。「テスト前の要点確認」～「90点レベル問題」（※紙面はイメージです）

■「テストの予想問題」で本番に強くなる

いくつかの単元のまとめテストとして、「テストの予想問題」を収録しています。

問題量・難易度・制限時間まで本番をなぞらえた構成で、テスト直前の総仕上げに最適です。

本番さながらの演習をすることで、テストの形式に慣れることができ、本番で実力を出し切れるようになります。

▲「中1英語」より。「テストの予想問題」（※紙面はイメージです）

【こんな方におすすめ】

・はじめての定期テストに不安を感じている新中学生

・効率よく勉強して、目標点を達成したい人

・テスト直前に何をすべきか迷っている人

新しい環境で迎える最初のテストは、その後の学習への自信につながる大切な一歩です。

本書は、中学生の「できた！」の積み重ねと、テスト本番での成功体験をサポートします。

4月の新学期スタートとともに、確かな一歩を踏み出してみませんか。

［商品概要］

■『定期テスト対策問題集 プラス20点ワーク 中1英語』

価格：1,485円（税込）

発売日：2026年4月16日

判型：B5判／160ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-306288-8

発行所：株式会社 Gakken

■『定期テスト対策問題集 プラス20点ワーク 中1数学』

定価：1,485円（税込）

発売日：2026年4月16日

判型：B5判／156ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-306289-5

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

▽『中1英語』

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130628800(https://hon.gakken.jp/book/1130628800)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062888(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062888)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525165/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525165/)

▽『中1数学』

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130628900(https://hon.gakken.jp/book/1130628900)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053062896(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062896)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525164/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525164/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開