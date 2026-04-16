CRM/MAツールカスタマーリングスに、専門スキル不要で、多様なマーケティングデータを加工・活用できる 「データクラフト」 機能を新規搭載

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉 証券コード：4071、以下：PAC）は、CRM/MAツール 「CustomerRings（カスタマーリングス）」 に、直感的な操作のみでデータの収集・加工・可視化を完結できる 「データクラフト」 機能を新規搭載しました。

■技術者を介さずマーケティング現場でデータを武器にできる環境を実現

デジタルトランスフォーメーション（DX）の加速に伴い、企業が保有するデータ量は年々増加しています。一方、多くの企業では、部門ごとにデータが散在し、全社的なデータ活用が進まないという課題が顕在化しています。

また、データ活用の前工程となる 「収集・加工・統合」 は専門的スキルを要するため、現場担当者が施策に活かすまでに多大な時間がかかっていました。

データクラフトは、データ活用の前段階における作業を、ノーコード（SQLなどのシステム言語を使用したプログラミング不要）で完結できます。

これにより、業種・職種を問わず誰もがデータを自在に扱えるようになり、マーケティング施策の迅速な実行や精度の高い意思決定が可能な 「データ活用型の組織」 への変革を後押しします。

■データクラフトの特長

「データクラフト」 は、散在するデータをビジネスに活かせる形へと変換し、組織の意思決定を支援します。

1. あらゆるソースからのデータ収集

基幹システム、ECカートなどの様々な外部SaaS、店舗データなど多様なデータソースと柔軟に連携し、Excel・CSV といった一般的な形式にも対応し、常に最新のデータを取り込めます。

2. 専門知識不要のデータ統合・加工

プログラミングのスキルは不要で、直感的な操作により、複数データの紐付け、複雑な演算、フォーマットの統一（クレンジング）などを実現します。

3. 用途に合わせた帳票作成・レポート出力

経営会議等の定型レポートから現場の速報値まで、必要なアウトプットを自動生成します。

資料作成の負荷を減らし、より価値のある 「思考」 や 「アクション」 の時間を確保します。

4.リアルタイムの状況把握を可能にする BIダッシュボード

変化を即座に捉えられるビジュアライズ機能など順次アップデートする予定です。

自由な切り口での分析を可能にし、組織全体の情報共有と意思決定を加速します。

当社は、顧客のデータ収集・加工・統合などの業務の負荷を最小化し、本来の創造的な業務に集中できる仕組みの提供を通じて、企業の持続的な成長と競争力強化に貢献してまいります。

＜カスタマーリングスについて＞

「カスタマーリングス（https://www.customer-rings.com/）」は、顧客１人ひとりを見える化し、顧客起点でのマーケティングを実現するマーケティングプラットフォームです。これまで800社以上に導入されており、豊富なコンサルティング経験から培ったCRM（顧客管理・分析・活用）ノウハウと、MA（マーケティングオートメーション）の2つを融合させ、最新のマーケティングトレンドに合わせて進化してきました。

また、近年注目を集める生成AI技術を積極的に組み込み、マーケティング業務の一層の効率化・高度化を目指した新機能の開発に注力しております。

施策や分析の業務効率化だけではなく、顧客理解までご支援するシステムのご提供を通じ、皆様の顧客起点でのCRM活動をご支援いたします。

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行なっています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行なっています。