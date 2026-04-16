【泊まれる公園 INN THE PARK 沼津】ゴールデンウィーク恒例イベント「ひと足お先になつまつり 2026」愛鷹運動公園にて開催

株式会社インザパーク

「泊まれる公園 INN THE PARK（インザパーク） 沼津」（所在地：静岡県沼津市）は、2026年5月2日（土）から5月6日（水）までの5日間、併設する芝生広場（愛鷹運動公園 自由広場）にて、GW恒例イベント「ひと足お先になつまつり 2026」を開催します。

本イベントは今年で5回目を迎えます。地域の人気飲食店やこだわりのショップが集結し、新緑が心地よい広大な芝生の上で、大人からお子さま、愛犬まで家族全員で楽しめる、ピクニック型の夏祭りをご提案します。

【イベントの見どころ】

1. 地域の名店が集結！地元の素材を味わうフードラインナップ

沼津の抹茶や伊豆の紅ほっぺを使用したかき氷、天城の鹿肉を使ったジビエバーガー、静岡県産茶葉のデザートなど、地元の豊かな食材を活かしたこだわりのメニューが日替わりで並びます。

2. お子さまが主役！「なつまつり」体験

水鉄砲、ヨーヨー釣り、輪投げなど、昔ながらの縁日気分を味わえるアクティビティを用意。Tシャツで過ごせる初夏の陽気の中、元気いっぱいに外遊びを楽しめます。

3. 愛犬家にも嬉しい「ペット用オーガニックフード」

伊豆で有害駆除された鹿の命を繋ぐジャーキーなど、ペットの健康を考えたオーガニックおやつのお店も出店（5,6日出店）。ワンちゃんと一緒にピクニックを楽しめる環境です。

【開催概要】

名称： ひと足お先になつまつり 2026

日時： 2026年5月2日(土)～6日(水) 10:30～17:00

※雨天中止（中止の場合は前日20:00までに公式Instagram(https://www.instagram.com/inn_the_park/)ストーリーにて告知）

会場： インザパーク併設芝生広場（愛鷹運動公園 自由広場）

住所：静岡県沼津市足高220-4

料金： 入場無料

駐車場： 「愛鷹公園北駐車場」向かいにある、白い柵に囲われた特設駐車場（無料）

※宿泊者専用駐車場とは異なりますのでご注意ください

※広場でのペグ打ちを伴うテント設営、火器使用はご遠慮ください

【出店者紹介】

■ 全日出店

・ノリさんのかき氷（出張カキ氷専門店）

https://www.instagram.com/norippechino?igsh=ZGgweDZwOW5tenJx(https://www.instagram.com/norippechino?igsh=ZGgweDZwOW5tenJx)

「美味しくて、楽しくて、記憶に残る」を掲げる出張カキ氷専門店。伊豆長岡の「紅ほっぺ」や西浦の「寿太郎みかん」、沼津の抹茶など、地元の生産者の顔が見える素材を贅沢に使用したシロップが自慢です。

・とんめし（キューバサンド）

https://www.instagram.com/ton_meshi/(https://www.instagram.com/ton_meshi/)

日本ではまだ珍しいキューバサンドの専門店。看板メニューは、じっくり時間をかけて仕込んだ自家製ローストポークをたっぷり挟んだサンドイッチ。大人からお子さままで幅広く愛される味わいです。

・凛々茶房（日本茶・カフェ）

https://www.instagram.com/riri_sabo/(https://www.instagram.com/riri_sabo/)

静岡県産の茶葉のみにこだわり、独自のブレンド（合組）で仕上げたオリジナルティーを提供。煎茶、ほうじ茶、和紅茶などのドリンクやデザートが揃います。新緑の芝生で、香り高い一杯を片手にリラックスしたひとときを。

・hibitano coffee（コーヒー・焼き菓子）

https://www.instagram.com/hibi_tano/(https://www.instagram.com/hibi_tano/)

三島広小路に店を構えるスペシャルティコーヒー専門店。厳選した生豆を自社で焙煎し、そのコーヒーに合うように焼き上げられたお菓子とのペアリングをお楽しみください。

■ 特定日の出店

・POWER's Burger（ジビエバーガー） ※2,3,4,6日出店

https://www.instagram.com/poweers_burger/(https://www.instagram.com/poweers_burger/)

伊豆天城から仕入れた良質な鹿肉を使用した「イズ鹿バーガー」が看板メニュー。お供には、国産レモンを贅沢に使った「カスタムレモネード」を。お好みのシロップで、見た目も鮮やかな一杯をカスタマイズできます。

・まるまるどっぐす（ペット用オーガニックフード） ※5,6日出店

https://www.instagram.com/marumaru_dogs/(https://www.instagram.com/marumaru_dogs/)

愛犬家のみなさま必見。天城周辺で有害駆除された鹿の命を無駄にせず、「次につなげる」という想いで手づくりされる鹿肉ジャーキーを販売。金属探知機やX線検査をクリアした安全な商品です。釣りたて・水揚げ直送の新鮮な魚を使用したおやつなど、ペットにも「安心な地産の食」をお届けします。

【主催者よりメッセージ】

毎年多くの方にご来場いただき、おかげさまで5回目を迎えることができました。ペグ打ちを伴わないテントやレジャーシートの持ち込みも大歓迎です。さわやかな新緑の空気のなかでグルメを楽しみながら、ひと足早い夏の訪れを一緒に楽しみましょう。

INN THE PARK 沼津

泊まれる公園「INN THE PARK」は静岡県沼津市で30年以上にわたり愛されてきた「少年自然の家」を現代的にリノベーションしたまったく新しいタイプの複合宿泊施設です。

代々木公園に匹敵する約 600,000 平方メートル の広大な自然空間を自由に使うことができる贅沢さ。

森にひっそり浮かぶ「球体テント」、雨天でも緑を眺めながらゆったりとした時間が過ごせる「サロンカフェ」など自然を身近に感じながらより豊かな時間を過ごしていただくための施設やサービスをご用意しています。

INN THE PARK 沼津

〒410-0001静岡県沼津市足高220-4

mail. info@innthepark.jp

tel. 055-939-8366（受付時間 11:00～17:00）

web. https://www.innthepark.jp/

instagram. https://www.instagram.com/inn_the_park/