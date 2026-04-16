LumApps、「The Forrester Wave(TM)イントラネットプラットフォーム」分野で4度目のリーダー評価

LumApps 株式会社

AIを搭載した次世代型イントラネットのリーディングカンパニーであるLumApps（ルムアップス）は、世界的調査会社であるForrester Research社が発行した最新レポート「The Forrester Wave(TM): イントラネットプラットフォーム 2026年第2四半期（2026年4月9日発行）」において、「リーダー」の評価を獲得したことをお知らせいたします。



▼分析レポート本編へのアクセスはこちらから（レポート本編は英語になります）

https://www.lumapps.jp/forrester-wave-2026/

評価の背景：分断された業務環境を統合する「Connected Work」の実現

現代の働き方は断片化しています。従業員は複数のツールを使い分け、情報を探し回るためにシステム間を行き来し、貴重な時間を奪われています。LumAppsは、ツール、人材、AIエージェント、そしてナレッジをシームレスに繋ぎ、全従業員にとって快適な業務環境をひとつのデジタルプラットフォームへ統合します。

今回のリーダー選出は、LumAppsが推進するAIを活用した検索機能、エンタープライズレベルのシステム連携、そして「繋がる働き方（Connected Work）」の未来に対するアプローチが高く評価された結果であると確信しています。特に、「AIエージェント」「フロントラインワーカー（現場従業員）支援」「ロードマップとイノベーション」における強力な機能がリーダー評価の主な理由として挙げられました。

Forresterアナリストの評価

”「現場で働く多くのフロントラインワーカーを抱え、GoogleまたはMicrosoftのエコシステムを導入している大企業は、LumAppsの導入を検討すべきである」

- The Forrester Wave(TM): Intranet Platforms, Q2 2026, Forrester Research, Inc.“

大企業がLumAppsを選ぶ3つの理由（強み）

「The Forrester Wave(TM)」レポートとは

- テクノロジー環境全体を統制する「ひとつのハブ」フェデレーテッド検索（横断検索）、Agent Hub、50以上のシステム連携により、IT部門はツールの乱立を防ぎ、大規模な環境でも適切なガバナンスを維持できます。- 行動を促す社内コミュニケーションデスクワーカーから現場従業員（フロントライン）まで、ターゲットを絞ったマルチチャネル配信が可能です。細やかなオーディエンスのセグメンテーション、必読機能、そして効果を実証できる高度な分析機能を提供します。- 入社初日から機能する優れた従業員体験オンボーディング、社内コミュニケーション、フィードバック収集を一つの場所で完結。役職、勤務地、デバイスを問わず、これ以上ツールを増やすことなく一貫した体験を提供します。

The Forrester Wave(TM) は、Forrester Research社が発行する、特定市場における主要ベンダーを包括的に評価する業界分析レポートです。

製品や機能、将来の戦略、市場での実行力といった多角的な評価基準に基づき、専門アナリストによる分析と顧客からのフィードバックを組み合わせて厳格な評価が行われます。各ベンダーの市場での立ち位置や強みが分かりやすく可視化されるため、企業が自社に最適なソリューションを選定する際の重要な指標として、世界中で広く活用されています。

分析レポートを読む :https://www.lumapps.jp/forrester-wave-2026/

(免責事項)

Forresterは、同社の調査発行物に掲載された特定の企業、製品、ブランド、サービスを推奨するものではありません。また、掲載された評価に基づいて特定の企業やブランドの製品・サービスを選択するよう助言するものでもありません。情報は利用可能な最善のリソースに基づいています。意見は当時の判断を反映したものであり、変更される可能性があります。

LumAppsについて

LumAppsは、企業のDXを支援する次世代のAI Employee Hub（デジタルワークプレイス）です。柔軟性・拡張性に優れたアーキテクチャと、直感的で使いやすいユーザー体験（UX）により、社内コミュニケーション、エンゲージメントや業務効率の向上、従業員体験（EX）を最適化し、従業員がより快適に、効果的に働ける環境を整えます。

Microsoft 365 および Google Workspace との連携により、社内の情報、HR関連データ、業務アプリケーションを一元的に集約。AIを活用した従業員エンゲージメント機能も備え、中小・中堅からエンタープライズ企業まで、幅広い規模の企業で柔軟かつセキュアに運用可能です。

世界2200社・700万人以上に利用されるプラットフォームとして、日本市場には2017年より参入し、日本企業のDX変革を力強く支援しています。

会社概要

社名：LumApps 株式会社 (ルムアップス)

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

事業内容：社内イントラネットパッケージソリューションの開発及び販売

公式サイト: https://www.lumapps.jp/

本件に関するお問い合わせ

LumApps 株式会社：マーケティング担当 小林

E-mail: marketing-japac@lumapps.com

※ Google Workspace は Google LLC の商標です。

※ Microsoft 365 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

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