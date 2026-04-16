株式会社VOST、株式会社リレントレスチェンジと協業を開始

株式会社VOST

製造業・建設業に特化したDX推進サービスを提供する株式会社VOST(所在地：東京都江東区、代表者：別所智広/以下「VOST」)と、「組織と人を変革するパートナーとして組織変革コンサルティング・ビジネススキルトレーニングを展開する株式会社リレントレスチェンジ（所在地：岡山県岡山市、代表取締役：忠澤 宏明／以下「リレントレスチェンジ」）は両社の強みを掛け合わせ、企業のDX推進と組織変革を一体で支援するパートナーシップを締結いたしました。

【協業の背景・内容】

DXという言葉が社会に浸透した現在も、多くの企業がデジタルツールの導入は進めつつも「現場に定着しない」「組織・人が変わらない」という壁に直面しています。テクノロジーの力を最大限に引き出すには、それを動かす人と組織の変革が不可欠です。

VOSTは、先端技術を活用したDX推進・人材育成を強みとし、製造業・建設業をはじめ幅広い業界の企業変革を支援してきました。

一方、リレントレスチェンジは、組織マネジメント改革・営業力強化・オーダーメイドトレーニングを通じて、成果が出るまで徹底的に伴走するコンサルティング会社です。

今回のパートナーシップにより、VOSTのDX推進・デジタル人材育成のノウハウと、リレントレスチェンジの組織変革・営業強化力を融合。

「テクノロジー」と「人・組織」の両輪で、企業の本質的な変革を支援する体制を構築いたします。

また、VOSTが運営する人材育成プラットフォーム「GETT Proskill（ゲット プロスキル）」を通じてリレントレスチェンジのサービスをより多くの企業へ届けるとともに、リレントレスチェンジが持つ法人顧客基盤へVOSTのDX教育・研修サービスを展開することで、相互の事業成長も図ってまいります。

【GETT Proskillについて】

「GETT Proskill」は、多様な技術を最短かつ効率的に習得できるよう、改良を重ねたテキストと、指導力に優れたプロフェッショナル講師陣による体系的なトレーニングを提供する人材育成教育プラットフォームです。

実践的なテキストで多様なテックスキルの習得をサポートします。AI・データ活用をはじめとするDXに必要なスキルを組織全体で底上げし、従業員のスキルの可視化・標準化を通じて、企業の生産性向上を支援します。

提供受講形式：会場（東京・名古屋・大阪）、ライブウェビナー、eラーニング

※受講形式はセミナーにより異なります。

会員登録・詳細：https://proskilll.com/

株式会社リレントレスチェンジ 会社概要

株式会社リレントレスチェンジは、営業力の強化と組織変革を支援する企業です。顧客価値の最大化を目指し、戦略立案から実行支援まで一貫したサービスを提供しています。

事業は営業支援やコンサルティングを中心に展開しており、現場に即した実践的なアプローチで企業の成長を後押ししています。継続的な改善と変革を通じて、企業の競争力向上と持続的な発展に貢献することを目指しています。

URL：https://relentlesschange.com/

株式会社VOST 会社概要

株式会社VOSTは、先端技術を活用し、サービス開発や技術者の育成を行う企業です。複雑な技術を広く正しく共有し、ビジネスの創出と向上を目指しています。

事業はエデュケーション事業、ディベロップメント事業、マーケティング事業の3事業に渡り、多様なソリューションを提供しています。社会人向けのスキルアップ教育に特化した教育事業に力を入れており、様々な分野のスキルアップ講座を提供しており技術を誰もが利用できる世界を目指しています。

URL：https://vost.co.jp/

運営メディア

・DX人材研修ナビ：https://dx-ai-trainingnavi.com/

・キャド研：https://cad-kenkyujo.com/

・DX/AI研：http://ai-kenkyujo.com/

・BIZROAD：https://bizroad-svc.com/

・BIM/CIM研：https://bimcim-kenkyujo.com/

・CG/空間デザイン/ゲーム開発研：https://cg-kenkyujo.com/

・工場DX研：https://smart-factory-kenkyujo.com/

・転職・副業・キャリアアップ研：https://tensyoku-kenkyujo.com/

・AI資格ナビ：https://ai-shikaku.com/

・ビジネス講座見つけ隊：https://businesskouzamitsuketai.com/