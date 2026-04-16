2026.4.23 debut　青々とした緑が芽吹く季節にふさわしいグリーンティの香りのボディウォッシュ＆ミルクが登場

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

ジョンマスターオーガニックは、「Let your senses bloom.-五感を咲かせて-」をテーマにやわらかな春の訪れを感じる木々や花々の香りのボディケアアイテムを展開。2026年4月23日（木）からは、青々とした緑が芽吹く季節にふさわしい新鮮さと驚きに溢れる「グリーンティ」の香りのボディウォッシュ＆ミルクを数量限定で発売します。

洗いながら満たし、クリアな肌の土台※1を整えるボディウォッシュ

Ａ＆Ｏボディウォッシュ （グリーンティ）236mL 税込\3,190

忙しい現代人は睡眠時間が乱れることで、生活リズムが崩れている人が多いと言われています。

こうした不規則な生活環境の影響を受けやすい肌のコンディションに着目。肌の潤いバリアをサポートするブドウ果実エキス※2と石鹸ベースなどの洗浄成分で、潤いを残しながらやさしく洗い上げます。さらにセイヨウナシ果汁発酵液※3やキウイエキス※2を含む泡により、ざらつきの原因となる古い角質などの汚れを落として肌をなめらかに整え、ジュニパーベリーエキス※4の潤いで透明感※5のある印象に。都市型ダメージ※6を受けやすい肌のためには黒酵母培養物※7やモリンガオイル※8を配合し、肌の水分と油分をバランスよくキープした洗い上がりで乾燥からプロテクト。アクティブに過ごす季節にもゆらぎにくい、潤いとハリに満ちた肌を保ちます。

使うたびに異なった表情を見せる奥行きのある香りは、青々とした緑が芽吹く季節にふさわしい新鮮さと驚きに溢れて。

※1 洗った肌が清潔になり、整うこと

※2 皮膚コンディショニング成分

※3 乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液（皮膚コンディショニング成分）

※4 セイヨウネズ果実エキス（皮膚コンディショニング成分）

※5 肌が潤い、キメが整うこと

※6 外的刺激により乾燥した状態のこと

※7 アウレオバシジウムプルランス培養物（保湿成分）

※8 ワサビノキ種子油（エモリエント成分）

潤い引き込み※1、やわらかくハリのある肌へ整えるボディミルク

Ａ＆Ｏボディミルク （グリーンティ）236mL 税込\3,960

生活環境の影響によりゆらぎやすい肌のコンディションを整えるボディミルク。

ブドウ果実エキス※2やナノカプセル化したセラミド※3などが角質層まで浸透して留まり、肌の潤いバリアをサポート。また、なじみのよい植物オイル※4やオリーブ葉発酵エキス※5、アロエベラ葉汁発酵液※6の潤いが肌のすみずみまで※1満たし、ふんわりとハリのある状態に整えます。さらに乾燥して表面が硬くなり、くすんだように見える肌のことを考えて、セイヨウナシ果汁発酵液※7やジュニパーベリーエキス※8などを配合。やわらかくなめらかで透明感※9のある肌を保ちます。

つけるたびに異なった表情を見せる奥行きのある香りは、青々とした緑が芽吹く季節にふさわしい新鮮さと驚きに溢れて。

※1 角質層まで

※2 皮膚コンディショニング成分

※3 セラミドＥＯＰ、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＧ、セラミドＡＰ（すべて保湿成分）

※4 バオバブ種子油（エモリエント成分）

※5 ガラクトミセス／オリーブ葉発酵エキス（皮膚コンディショニング成分）

※6 乳酸桿菌／アロエベラ葉汁発酵液（皮膚コンディショニング成分）

※7 乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液（皮膚コンディショニング成分）

※8 セイヨウネズ果実エキス（皮膚コンディショニング成分）

※9 肌が潤い、キメが整うこと

香り | Fragrance

GREEN TEA

芽吹きの季節らしい新鮮さと驚き

秘境の山奥を旅してたどりついた天空のサンクチュアリのような小さな村。高台に広がる茶畑で

香ばしいお茶の香りを胸いっぱいに吸い込めば、澄んだ空に溶けていくような気分に。green

teaはこの茶畑で採れる宝物のようなお茶をイメージした香りです。ベルガモットやプチグレンの

爽やかな風が吹き抜けた後、ティーやローズなどのふくよかな香りが温かく包み込み、ナツメグや

マテのウッディノートが深い余韻を残して。つけるたびに異なった表情を見せる奥行きのある香り

は、新しい生命の息吹があちこちで感じられる季節にふさわしい新鮮さと驚きに溢れています。

母の日のギフトにも最適な限定ボックスも登場

body care gift (green tea)

税込\7,150

<セット内容>

・A＆Oボディウォッシュ（グリーンティ） 236mL

・A＆Oボディミルク（グリーンティ） 236mL

※限定ギフトBOX入り