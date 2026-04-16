FIREBUG、クロちゃんのYouTubeチャンネル「クロちゃんねる」にて「オミカレ」との年間タイアップを開始

株式会社FIREBUG

「タレント」を軸としたエンターテインメントを企業と共創する株式会社FIREBUG（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：佐藤詳悟 以下当社）は、当社が制作・運用を支援するYouTubeチャンネル「クロちゃんねる」にて、結婚に通ずる出会いを得たい人のための総合メディア・プラットフォーム「オミカレ」を運営する株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：久留宮雅仁）との年間タイアッププロジェクトを開始します。

■破局から1年、そろそろ元カノのことをあきらめたと思いきや・・・

本タイアップは、元カノへの未練を断ち切れないクロちゃんに、全国で開催されている婚活パーティなどの情報を扱う「オミカレ」が協力し、新たな出会いに向けた準備・活動を1年がかりで支援する長期プロジェクトです。初回配信では協力者としてクロちゃんと仲良しのタレントの福留光帆さんを迎え、オミカレ会員への事前アンケートで聞いた「クロちゃんの最も嫌なところ」を解消すべく奮闘。今後もリチとの未練を断ち切るべく、あたらしい出会いに向けたさまざまな取り組みにチャレンジしていきます。

■クロちゃんからのコメント

急に家に来て、「クロちゃんの最も嫌なところ」を解消するって、なんなのー！！クロちゃんのこと本当に幸せにできる覚悟がある子じゃないと、クロちゃん認めないしんよ！

■福留光帆さんからのコメント

この度、大好きなクロちゃんと1年間お仕事をさせていただける事になりました。

オミカレさん本当にありがとうございます！

クロちゃんに新恋人が出来るように全力でサポートさせていただきます！

■クロちゃん プロフィール

1976年12月10日生まれ、広島県出身。

バラエティー番組を中心にテレビ・ラジオ・ネット番組などで活躍。

最近では、番組やイベントのMC、アイドルグループのプロデュース、プロレス参戦など、活躍の幅を広げている。

■福留光帆さん プロフィール

2003年10月22日生まれ

趣味:ボートレース・読書

特技:お菓子づくり