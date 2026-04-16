まほあこ×まほおね豪華コラボ小冊子が特典！「元魔法少女のお姉さんは恋を知りたい」第2巻4月16日本日発売！
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『元魔法少女のお姉さんは恋を知りたい』第2巻（著者：戦上まい子）を2026年4月16日（木）に発売いたします。
コラボ小冊子表紙
■あらすじ
10年前におきた魔法少女と怪人の戦争で、姉と生き別れた大学生・桜木桃李。
彼は、憧れの先輩・深見サラがその戦争で世界を救った魔法少女だったこと、更に失踪した姉も同じく魔法少女だったことを知ってしまう。
時を同じくして、再び怪人が出現！ サラや他の魔法少女のお姉さん達と協力し、怪人と戦う中、姉が帰ってきて…？
■見どころ
第2巻では桃李が探していた姉・苺が帰ってきた…が、妙な距離感の近さから不審に思った桃李はある作戦を試みる…！
元魔法少女のおねえさんたちの過激でキュートな活躍をお楽しみください！
■特典情報
紙版コミックス初回限定特典：
魔法少女にあこがれて×元魔法少女のお姉さんは恋を知りたい
描き下ろしコラボ小冊子
書店購入特典は下記画像をご参考ください。
■書籍情報
著者：戦上まい子
発売日：2026年4月16日（木）
判型：B6
ページ数：160ページ
定価：880円（税込）
竹書房公式サイト詳細：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158238.html
竹コミ！連載ページ：
https://takecomic.jp/series/d3c3bafb0c9f7
■作家情報
著者：戦上まい子
代表作『悪役御曹司の勘違い聖者生活 ～二度目の人生はやりたい放題したいだけなのに～』全4巻
『妖怪学校の生徒会長』全2巻(ともにKADOKAWA刊)
作者X：https://x.com/Senjooh_maiko?s=20
■「竹コミ！」連載情報
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
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