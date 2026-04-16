【B.LEAGUE Hope×日本生命 地域を元気に!バスケACTION】岡崎市在住のひとり親家庭の親子100名をご招待

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、「B.LEAGUE Hope×日本生命 地域を元気に!バスケACTION」の一環で日本生命保険相互会社、日本赤十字社愛知県支部、岡崎市と連携し岡崎市内在住のひとり親家庭の親子100名をホームゲームへご招待する協働企画を実施いたしました。

本企画は、スポーツ観戦の機会を得にくい家庭に、トップレベルのバスケットボールを体感していただくとともに、親子で特別な時間を共有していただくことを目的とした取り組みです。

当日は、ウィングアリーナ刈谷に多くのご家族が来場され、選手の迫力あるプレーや会場の一体感を楽しんでいただきました。

今後もシーホース三河は、多くのパートナーの皆さまと連携し、バスケットボールを通じて地域社会に笑顔と感動を届ける活動を継続してまいります。

企画・協力

対象・ご招待人数

- 日本生命保険相互会社- 日本赤十字社愛知県支部- 岡崎市- シーホース三河

岡崎市在住のひとり親家庭の親子100名様

対象試合

3月29日(日)vs.川崎ブレイブサンダース@ウィングアリーナ刈谷