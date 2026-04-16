JR東日本、VARIETASの「AI面接官」を導入

株式会社VARIETAS

株式会社VARIETAS（読み方「バリエタス」）は、同社が開発・提供する「AI面接官」が、東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR東日本）の新卒採用において導入されたことをお知らせいたします。

本取り組みは、JR東日本がモビリティと生活ソリューションを担う企業として果たす社会的責任を踏まえ、将来にわたり二軸を支える多様な人財と、より公平に、より丁寧に向き合う採用プロセスの高度化を目的としています。

- 「AI面接官」プロダクトサイト：https://ai-interview.online(https://ai-interview.online)- お問合せ先：support@varietas.co.jp

導入の背景

JR東日本は、安全をトッププライオリティとして、鉄道をはじめとする社会インフラを支え続けるとともに、地域社会とともに新たな価値を創出する企業として進化を続けてきました。その根幹を支えているのは、現場・技術・サービス・企画など、さまざまな領域で使命感を持って働く人財の存在です。

新卒採用においても同社は、知識や専門性だけでなく、モビリティと生活ソリューションを担う責任感、チームで協働する姿勢、変化に向き合い挑戦し続ける意欲を重視し、学生一人ひとりと丁寧に向き合う選考を行ってきました。一方で、学生の価値観や経験がより多様化する中、限られた選考機会の中で、より公平に、その人らしさや背景を理解するための新しいアプローチが求められていました。

こうした課題意識のもと、JR東日本はVARIETAS社が開発するAI面接官を導入しました。本導入は、選考の効率化を目的とするものではなく、評価の考え方を整理し、対話の質を高めることで、より多くの学生に納得感のある挑戦機会を提供するための取り組みです。

VARIETAS社は本取り組みを通じて、JR東日本が目指す「人を起点とした社会インフラの進化」を、人材採用の側面から支援してまいります。

JR東日本様のコメント

人財戦略部 マネージャー 奥村様

JR東日本グループは、モビリティと生活ソリューションを担っており、安全・安心を守り続けると同時に、時代の変化に応じて新しい価値を創り出していくことが求められています。その原動力は常に「人」であり、新卒採用は将来のJR東日本を担う仲間と出会う重要な機会です。

AI面接官の導入は、人に代わって判断を行うためのものではありません。学生の皆さん一人ひとりの考えや想いに、より丁寧に向き合うための新しい選択肢の一つです。

時間や場所に左右されにくい選考体験を通じ、これまで応募にハードルを感じていた方々にも挑戦の機会を広げるとともに、モビリティと生活ソリューションという二軸のいずれにおいても、変化に挑戦し続ける多様な人財との出会いを大切にしていきたいと考えています。

今後の展望

VARIETAS社は、JR東日本との取り組みを通じて、AI面接官を単なる選考ツールにとどめることなく、人を起点に相互理解を深め、モビリティと生活ソリューションを支える人材基盤を中長期的に強化していく仕組みとして発展させていきます。今後も、事業の特性や多様な価値創出を担う組織における採用の在り方を、テクノロジーと人の協働によって支援してまいります。

「AI面接官」提供会社 概要

VARIETASは「AI面接官」に加え、採用後のオンボーディングや定着・活躍支援までを見据え、人と組織の意思決定を支える仕組みづくりを推進してまいります。

株式会社VARIETAS（バリエタス）

お問い合わせ先：support@varietas.co.jp

「AI面接官」サービスサイト：https://ai-interview.online

会社HP：https://varietas.co.jp