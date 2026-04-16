EVeM、日本最大級の官民共創カンファレンス「Publink Summit for JAPAN 2026 SPRING」に出展
マネジメントの業務支援サービスを提供する、株式会社EVeM(本社：東京都、代表取締役CEO：長村禎庸）は、株式会社PublinkとプロジェクトK（新しい霞ヶ関を創る若手の会）が共催する「Publink Summit for JAPAN 2026 SPRING」に出展することをお知らせいたします。
社会課題解決という不確実性の高い事業を行う企業・省庁・自治体の皆様に、EVeMが提供する「マネジメントの型」を活用した中長期的な成長を実現するためのマネジメントノウハウを、ワークショップとブース出展の2つの方法でお届けします。
Publink Summit for JAPAN 2026 SPRING 概要
「Publink Summit for JAPAN 2026 SPRING」は、官民1,000人のキーパーソンが集結する日本最大級の官民共創カンファレンスで、今回が初開催となります。官民共創を推進し、社会課題を解決するための、多彩なセッション・ワークショップ・ソリューション展示が一堂に会します。
EVeMは今回、長村による1時間の「マネジメント100の型」に関するワークショップと、ブース出展を行います。
・会期：2026年5月16日(土) 13:00 - 19:00
・会場：紀尾井カンファレンス（東京都千代田区紀尾井町1-4）
・参加方法：公式サイトよりお申込み（無料）
・公式サイト：https://publink.site/publink-summit?utm_campaign=evem
株式会社EVeMについて
社名: 株式会社EVeM
代表者: 代表取締役 長村禎庸
所在地: 東京都新宿区西新宿3-7-30 フロンティアグラン西新宿10階1003
設立: 2020年8月
事業内容: マネジメント支援サービス、「マネジメント100の型」の提供
URL: https://www.evem-management.com/