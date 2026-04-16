【業界初】スターダストグループのSDPとサンクチュアリ出版がタッグ！エンタメ業界に特化した小学生向け職業図鑑『エンタメおしごと図鑑』が4月30日発売

株式会社サンクチュアリ・パブリッシング（本社：東京都文京区、代表取締役：鶴巻謙介）は、2026年4月30日より、書籍『エンタメおしごと図鑑』（エンタメおしごと研究会 編集）を全国の書店およびオンライン書店にて発売いたします。







































































【職業一覧】



（人気のおしごと20）



アイドル／俳優／声優／アーティスト／タレント／モデル／芸人／ダンサー／アナウンサー／作家（小説家）／マンガ家／YouTuber／VTuber／DJ／キャスター／写真家／インフルエンサー／ストリーマー／プロゲーマー／マネージャー 【職業一覧】（人気のおしごと20）アイドル／俳優／声優／アーティスト／タレント／モデル／芸人／ダンサー／アナウンサー／作家（小説家）／マンガ家／YouTuber／VTuber／DJ／キャスター／写真家／インフルエンサー／ストリーマー／プロゲーマー／マネージャー



（テレビ・映画・ラジオのおしごと）



監督／プロデューサー／ディレクター／演出家／脚本家／放送作家・構成作家／ラインプロデューサー／ラジオパーソナリティ／インティマシーコーディネーター／ロケーションコーディネーター／ムービーカメラマン／DIT／カラリスト／スタントドライバー／特機／録音技師／ブームオペレーター／音響効果／フォーリーアーティスト／操演技師／照明技師／美術監督／スタントマン／スタイリスト（衣装）／ヘアメイクアップアーティスト／特殊メイクアップアーティスト／アートコーディネーター／大道具／小道具／持道具／装飾／編集／VFXスーパーバイザー／スクリプター／映像字幕翻訳家／ナレーター／MAミキサー／ステノキャプショナー／タイムキーパー／リサーチャー／CMプランナー／ビデオエンジニア／送出



（音楽・コンサートのおしごと）



音楽プロデューサー／作詞家／作曲家／A&R／音楽ディレクター／演奏家／オーケストラ団員／楽器インストラクター／レコーディングエンジニア／サウンドクリエイター／サウンドデザイナー／サウンドプログラマー／マスタリングエンジニア／マニピュレーター／舞台監督／コンサートプロモーター／コレオグラファー（振付師）／衣装デザイナー／PAエンジニア／ライティングディレクター／ライティングオペレーター／ステージ美術デザイナー／空間演出オペレーター／特殊効果／ボイストレーナー／ライブレコーディング



（アニメのおしごと）



監督／プロデューサー／脚本家／キャラクターデザイナー／プロップデザイン／演出家／アニメーター／制作デスク／制作進行／美術監督／色彩設計／仕上げ／色指定・色検査／特殊効果／CGクリエイター／CGアニメーター／撮影監督／編集／音楽／効果／音響監督／サウンドミキサー／音響制作／設定制作／テクニカルスーパーバイザー



（ゲームのおしごと）



ゲームプランナー／シナリオライター／コンセプトアーティスト／プロデューサー／ディレクター／ゲームプログラマー／エンジンプログラマー／ハードウェアエンジニア／サーバーエンジニア／テクニカルアーティスト／ビルド・ツールエンジニア／スクリプター／キャラクターデザイナー／2Dアーティスト／3Dアーティスト（モデラー）／モーションデザイナー／エフェクトデザイナー／UIデザイナー／レベルデザイナー／サウンドクリエイター／データサイエンティスト／QAテスター／CS／ローカライズ・カルチャライズ



（出版のおしごと）



編集者／デザイナー／イラストレーター／スチールカメラマン／ジャーナリスト／記者／ライター／校正・校閲／書評家／印刷ディレクター／DTPオペレーター



（テレビ・映画・ラジオのおしごと）監督／プロデューサー／ディレクター／演出家／脚本家／放送作家・構成作家／ラインプロデューサー／ラジオパーソナリティ／インティマシーコーディネーター／ロケーションコーディネーター／ムービーカメラマン／DIT／カラリスト／スタントドライバー／特機／録音技師／ブームオペレーター／音響効果／フォーリーアーティスト／操演技師／照明技師／美術監督／スタントマン／スタイリスト（衣装）／ヘアメイクアップアーティスト／特殊メイクアップアーティスト／アートコーディネーター／大道具／小道具／持道具／装飾／編集／VFXスーパーバイザー／スクリプター／映像字幕翻訳家／ナレーター／MAミキサー／ステノキャプショナー／タイムキーパー／リサーチャー／CMプランナー／ビデオエンジニア／送出（音楽・コンサートのおしごと）音楽プロデューサー／作詞家／作曲家／A&R／音楽ディレクター／演奏家／オーケストラ団員／楽器インストラクター／レコーディングエンジニア／サウンドクリエイター／サウンドデザイナー／サウンドプログラマー／マスタリングエンジニア／マニピュレーター／舞台監督／コンサートプロモーター／コレオグラファー（振付師）／衣装デザイナー／PAエンジニア／ライティングディレクター／ライティングオペレーター／ステージ美術デザイナー／空間演出オペレーター／特殊効果／ボイストレーナー／ライブレコーディング（アニメのおしごと）監督／プロデューサー／脚本家／キャラクターデザイナー／プロップデザイン／演出家／アニメーター／制作デスク／制作進行／美術監督／色彩設計／仕上げ／色指定・色検査／特殊効果／CGクリエイター／CGアニメーター／撮影監督／編集／音楽／効果／音響監督／サウンドミキサー／音響制作／設定制作／テクニカルスーパーバイザー（ゲームのおしごと）ゲームプランナー／シナリオライター／コンセプトアーティスト／プロデューサー／ディレクター／ゲームプログラマー／エンジンプログラマー／ハードウェアエンジニア／サーバーエンジニア／テクニカルアーティスト／ビルド・ツールエンジニア／スクリプター／キャラクターデザイナー／2Dアーティスト／3Dアーティスト（モデラー）／モーションデザイナー／エフェクトデザイナー／UIデザイナー／レベルデザイナー／サウンドクリエイター／データサイエンティスト／QAテスター／CS／ローカライズ・カルチャライズ（出版のおしごと）編集者／デザイナー／イラストレーター／スチールカメラマン／ジャーナリスト／記者／ライター／校正・校閲／書評家／印刷ディレクター／DTPオペレーター

■エンタメに強いSDP× サンクチュアリ出版が贈る、業界初の試み芸能事務所スターダストプロモーションをルーツに持ち、エンタメ業界の知見を豊富に持つ「SDP」と、本を読まない人のための出版社を掲げる「サンクチュアリ出版」が初めてタッグを組みました。 子ども向けの職業図鑑は多く存在しますが、エンタメ業界だけに特化した図鑑はこれが日本初となります。両社の強みを掛け合わせることで、華やかな世界の仕組みを、読書が苦手な子どもでもワクワクしながら読み進められる、今までにない一冊が完成しました。本書の企画の根底には、華やかな世界への憧れを、具体的な「夢」へと変えてほしいという編集者たちの強い願いがありました。制作を主導した各担当編集は、出版に至った背景を次のように語ります。子どもたちにとって身近な“エンタメ”の世界の裏側に、さまざまな仕事が広がっていることを知ってもらい、将来の選択肢を広げられる一冊にしたいと思いました。（SDP 担当編集 石田綾）エンタメ業界に憧れても、「どんな仕事があって、どうすればなれるのか」は見えにくい。そんなもどかしさを感じている子どもたちに届けたかったからです。（サンクチュアリ出版 担当編集 吉田麻衣子）■アイドルやマネージャーからゲームクリエイターまで「149の職種」を徹底紹介表舞台に立つスターだけでなく、マネージャー、ヘアメイク、スタイリスト、さらにはアニメーター、ゲームプログラマー、編集者など、エンタメ業界を支える149もの職種を徹底紹介しています。本書の最大の特徴は、仕事の探し方に「2つのアプローチ」を用意している点です。1.「なりたい」という憧れから探す 華やかな世界への夢を起点にする、従来のアプローチ。2.「こんな仕事があるんだ！」という発見から「自分に向いているかも」と今の自分を起点に将来を連想するアプローチ。 自分の性格や適性を照らし合わせることで、将来の働く姿をより具体的にイメージできます。この多角的な視点により、子どもたちが自身の個性を最も活かせる場所を、納得感を持って見つけ出せる構成になっています。■人気グループ「M!LK」や俳優・中川大志インタビュー付き！第一線で活躍するスターが語る「夢とリアル」「アイドル」のページには、2025年のNHK紅白歌合戦への出場を果たし、日本レコード大賞 優秀作品賞も受賞した大人気グループM!LKが登場します。彼らが長い下積み時代に感じた迷いや、チームで喜びを分かち合う楽しさを座談会形式で赤裸々に語っています。 また、「俳優」のページに登場する実力派俳優の中川大志さんは、お芝居を始めたきっかけや、俳優として生きていく決意をした瞬間など、キャリアの核心に触れるエピソードを披露しています。単なる憧れで終わらせない、プロの覚悟に触れられる貴重なインタビューを掲載しています。■朝4時起床、年収データも赤裸々に公開！全ページフルカラーで「現場のリアル」を徹底解剖全ページフルカラーで「現場のリアル」を徹底解剖本書は、読書に慣れていない子どもでも直感的に理解できるよう、全ページフルカラーで誌面を構成しています。最大の見どころは、従来の職業図鑑では伏せられがちだった徹底した現場の数値化です。 例えばマネージャーの紹介ページでは、「朝4:00起床、深夜21:30帰宅」という分刻みのリアルな1日のスケジュールをグラフ化して掲載。さらに、平均年収（300万〜450万円、ベテランは800万円以上など）や勤務形態といった具体的なデータも包み隠さず公開しています。現役のプロへのインタビューに基づいた「泥臭くもかっこいい日常」をビジュアルで示すことで、夢を単なる空想で終わらせない、実力派の図鑑となっています。ぜひ取材や書籍紹介をご検討ください。【中身紹介】