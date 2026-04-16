リーバイス(R)、世界最大のフットボールの舞台を前に4つのフットボール連盟とのグローバルパートナーシップを発表

リーバイ・ストラウス ジャパン 株式会社

サンフランシスコ（カリフォルニア州）／2026年4月13日

リーバイス(R)は長年にわたり、スポーツ、スタイル、そしてカルチャーが交わる中心に立ち、世代を超えてアスリートやファンが自らのアイデンティティを表現する方法を形作ってきました。アスレチックコミュニティに根ざした初期の歩みから、世界最大級の舞台での存在感に至るまで、リーバイス(R)は一貫してスポーツカルチャーの在り方を定義する役割を果たしてきました。

世界のフットボールにとって重要なタイミングに合わせ、本パートナーシップはこの4月に始動します。グローバルでは、メキシコは4月16日にローンチし、続いてアメリカが4月23日、イングランドが5月7日、フランスが5月14日に登場。各サッカー連盟のコレクションには、現代のサポーターに向けてデザインされたトラッカージャケット、バギーショーツ、バンダナがラインアップされます。また、これらに伴うキャンペーンでは、キックオフ直前のひとときに宿るエネルギー、高揚感、そして儀式的な瞬間を映し出し、人々が集い、創造し、コミュニティを通じてファンの熱量が最高潮に達する瞬間を捉えています。

本パートナーシップは、リーバイス(R)にとってこれまでで最も本格的なグローバルフットボールへの取り組みとなりますが、リーバイス(R)とスポーツとの関わりは100年以上にわたって続いています。1886年に初の従業員野球チームのユニフォームを手がけたことに始まり、1978年のFIFAワールドカップではメキシコ代表チームのキットをデザインし、世界的な舞台へと歩みを進めました。こうした歩みの中で、リーバイス(R)は草の根レベルから国際的な舞台に至るまで、常にスポーツと深く結びついてきました。

このレガシーは、その後も数々のカルチャーを象徴する瞬間を通じて受け継がれています。オリンピック競技大会においてアメリカ代表選手のユニフォームを提供したほか、世界各地のプロフェッショナルリーグやチームとの長年にわたるパートナーシップを築いてきました。

近年においてもリーバイス(R)は、グローバルなコラボレーションやファン主導のアクティベーションを通じて、スポーツとカルチャーが交差する領域をリードし続けています。リーバイス(R) x マクラーレン・レーシングとのパートナーシップから、スーパーボウルの時期に展開される「Home Turf」アクティベーションのようなカルチャープラットフォームに至るまで、リーバイス(R)は現代のファン文化を形づくる習慣やコミュニティを讃えてきました。

フットボール、モータースポーツ、ロデオなど、競技の垣根を越えて、リーバイス(R)はスポーツを象徴する数々の瞬間に寄り添い続けています。それは単なる参加者としてではなく、スポーツのカルチャーそのものを形作る存在としてのリーバイス(R)の役割を強く印象づけるものです。

日本では、アメリカ、イングランド、フランスの代表チーム、また各国のリンガーTシャツのコレクションの販売を予定しています。

About the Levi’s(R) brand

1873年に世界で初めて「ジーンズ」を誕生させ、 1890年には 501(R)を発表、「伝統と革新」というコンセプトのもとに様々な銘品を世に贈る Levi's(R)。いつの時代も核となってきた 501(R)を中心に新しいスタンダードを打ち出し続ける Levi's(R)ジーンズは、時代を切り拓いてきた世界中のパイオニア達に愛され、今もなお、最良の定番として愛され続けています。2019年には、ブランドアイコンである 501(R)が、時代と共に変化する価値観を超えて、スタンダードであり続ける力を持ったデザインを顕彰する賞であるグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。

About Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co.（リーバイ・ストラウス＆カンパニー）は、世界最大のブランドアパレル企業の一つであり、ジーンズウェアのグローバルリーダーです。同社は、Levi's(R)、Dockers(R)、Signature by Levi Strauss & Co.(TM)、Denizen(R)、Beyond Yoga(R)のブランドで、メンズ、ウィメンズ、またキッズに向けたジーンズ、カジュアルウェア、アクセサリーをデザイン、販売しています。同社の製品は、小売店、百貨店、オンラインサイト、そして世界各地にある約3,400のブランド専用店舗やショップインショップを通じて、世界120カ国以上で販売されています。Levi Strauss & Co.の2024年の純収益は64億ドルと発表されています。詳細については(http://levistrauss.com)、会社のニュースや発表については(http://investors.levistrauss.com)をご覧ください。