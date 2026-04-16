【ABCマート限定】FILA 人気モデル＆トレンドのメリージェーン「ECHAPPE」K-POPガールグループ「ILLIT」起用　第3弾限定！YUNAH&IROHAの新ビジュアル公開

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、FILAの人気モデル「ECHAPPE（エシャッペ）」の新モデルを、全国のABC-MART GRAND STAGE及び公式ABC-MARTオンラインストアにて2026年4月16日（木）より発売開始いたします。

本シリーズは、トレンドのメリージェーンスタイルであり、スポーティーながらユニークな存在感がありバレエコアスタイルにもぴったりな一足です。

また、同日より、K-POP 5人組ガールグループ「ILLIT」のYUNAHとIROHAをメインに起用した第3弾限定の新ビジュアルおよびビジュアルムービーが公開されます。

●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e1007066/

●ビジュアルムービー：https://youtu.be/y1QmTKs668o

■「ECHAPPE」×「ILLIT」新ビジュアル・ムービー公開

今回新たに登場するシリーズは、ベストセラーモデル「ECHAPPE」をアレンジしたストラップベルトデザインの「FILA ECHAPPE VC v2」と高級感のあるスウェードレザーを採用した「FILA ECHAPPE VC v2 LX」をラインナップし、それぞれABCマート限定カラーが展開となります。

どちらのモデルも、トレンドのメリージェーンスタイルにバレエシューズのようなシューレースデザインが特徴で、スポーティーさの中に女性らしさをプラス。さらに、オーソライトインソールを使用し、クッション性、抗菌性、防臭機能に優れており、機能性と可愛さを兼ね備えています。

デニムと合わせたカジュアルな着こなしから、ミニスカートやワンピースと組み合わせたきれいめなスタイリングまで、幅広いコーディネートをお楽しみいただけます。春夏のスタイリングにもぴったりな一足です。

新ビジュアルでは、話題のガールグループ「ILLIT」のYUNAHとIROHAをメインに起用し、のんびり過ごす休日の午後の世界観を表現しています。

■商品概要

商品名 ：FILA ECHAPPE VC v2

価格 ：11,000円（税込）

カラー ：（左から）BLACK/SILVER、GREY/GREY

サイズ ：22.5～25.5cm（0.5cm刻み）

商品名 ：FILA ECHAPPE VC v2 LX

価格 ：11,000円（税込）

カラー ：（左から）BEIGE/BROWN、BLACK/BALCK

サイズ ：22.5～25.5cm（0.5cm刻み）

■「ILLIT」プロフィール(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLIT（アイリット）

2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U NEXT?』を通じて結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。2024年3月に1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。続いて2025年2月にリリースした初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」もK-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録し、年末には「第76回NHK紅白歌合戦」への2年連続出場を果たした。今年の6月より初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS STAR' in JAPAN』の5都市11公演での開催も決定し、今後の活躍に期待が高まっている。

■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）