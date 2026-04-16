同窓会専用LINEアプリ「同窓会リンク」を提供開始

笑屋株式会社

笑屋株式会社 (本社：東京都千代田区、代表取締役 真田 幸次) は、2026年4月16日より、同窓会の準備・運営に特化したLINEミニアプリ「同窓会リンク」の提供を開始いたしました。

本サービスは、4,000回以上の同窓会プロデュース実績を持つ弊社が、幹事の負担を減らし、同窓会をもっと手軽に開催できるようにするために開発したアプリです。

弊社サービス「同窓会プロデュース by 笑屋」のフルプラン・スマートプランの両プランでご利用いただけます。

サービスサイト：https://service.dsklink.com(https://service.dsklink.com)

■ 開発の背景

現在、多くの同窓会幹事がLINEグループを使って連絡や出欠確認を行っています。

しかし、LINEグループでの同窓会運営には以下のような課題がありました。

・参加者全員にLINE IDが公開されてしまい、プライバシーの懸念がある

・誰が誰に声を掛けたのか把握できず、連絡の重複や漏れが発生する

・出欠や名簿をExcelなどで別途管理する必要があり、幹事の負担が大きい

・人数が増えるほどメッセージが流れ、大事な情報が埋もれ、治安維持も困難になる

弊社は2009年の創業以来、4,000回以上・累計50万人以上の同窓会をプロデュースしてきました。

その中で、幹事が最も苦労するのは「人を集めること」と「情報を整理すること」であると実感し、ここについてのノウハウを蓄積してきました。

一方、LINEは日本国内で9,700万人以上が利用するコミュニケーションインフラであり、同窓会の連絡手段として最も多く使われています。

そこで、LINEの利便性をそのまま活かしつつ、同窓会運営に必要な機能を専用アプリとして提供する「同窓会リンク」を開発しました。

■ 「同窓会リンク」の特長

1. LINEミニアプリだから、誰でもすぐ使える

同窓会リンクは「LINEミニアプリ」として提供されます。(公式認定済み)

アプリのダウンロードは不要、メールアドレスやパスワードの登録も不要、LINE公式アカウントの友だち追加すら不要です。

2. 出欠管理・名簿をまるごとデジタル化

出欠申請、参加者一覧、呼びかけ状況の可視化をアプリ上で完結できます。

「誰が誰に声を掛けたか」「まだ返事がない人は誰か」がリアルタイムで分かり、Excelでの手作業から幹事を解放します。

3. プライバシーを守りながらつながれる

LINEグループと異なり、個人のLINE IDを他の参加者に公開せずに利用できます。

久しぶりの再会でも安心してご利用いただけるプライバシー配慮の設計です。

4. LINEプッシュ通知で情報が届く

同窓会の案内や更新情報がLINEのプッシュ通知として届きます。

メールのように埋もれることなく、幹事から参加者へ確実に情報を届けることができます。

5. アンケート・カスタムプロフィールで再会をもっと楽しく

現在の仕事や居住地などの同窓会専用プロフィールを設定でき、再会の話題作りに活用できます。

幹事が作成するカスタムアンケートでは、2次会参加、料理の好みなど自由な項目で回答を集められます。

■ 2つのプランで利用可能

同窓会リンクは、笑屋の同窓会プロデュースサービスの以下2プランどちらでもご利用いただけます。

■ 今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36026/table/22_1_936907afbf03c787d1ffabf755551daa.jpg?v=202604161051 ]「同窓会リンク」利用までの流れ

同窓会リンクは今後も機能拡充を予定しています。

決済機能の搭載やLINE交換機能の実装など、同窓会の「準備」だけでなく「当日」と「その後のつながり」までを支援するプラットフォームへと発展させてまいります。

■ 笑屋株式会社について

2009年の創業以来「同窓会」「アラムナイネットワーク」を軸に様々なサービスを展開している企業です。

個人向け同窓会支援サービス「同窓会プロデュース by 笑屋」、学校向けに各種サービスを展開する「アラムナイ ラボ」、組織向けアラムナイプラットフォーム「CHIMER（チャイマー）」の開発・運営などを行っています。

企業名：笑屋株式会社

URL : https://syoya.com

所在地：東京都千代田区神田神保町2‐12‐3 L&Kビル5階

代表者：代表取締役 真田幸次

設立 ：2009年1月