「LINK+U（リンク）」１周年POP UP、名古屋で大盛況。美容家・西村直子氏来店で“指名買い”続出、ヒットセットをオンライン販売へ

株式会社LINK

株式会社LINK（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：松田和志）が展開するスキンケアブランド「LINK+U」は、誕生１周年を記念し、2026年4月8日（水）～4月14日（火）の7日間、名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール 2階にて、期間限定POP UP STOREを開催しました。

期間中は、POP UP限定セットの販売に加え、美容家・西村直子氏の来店イベントや前夜のインスタライブも実施。4月12日（日）の来店日には、西村氏おすすめ商品を組み合わせた「セレクト限定セット」を販売し、“指名買い”が相次ぐなど大きな反響を得ました。

こうした反響を受け、2026年4月16日（木）より公式オンラインショップにて、同セットを期間限定で販売開始いたします。

■美容家・西村直子氏 来店イベントでセレクト限定セットがヒット！オンライン販売へ

4月12日（日）に実施した美容家・西村直子氏の来店イベントは、各回とも多くの来場者で賑わい、大盛況となりました。

当日は、西村氏お気に入りのアイテム2品に限定ノベルティを組み合わせた来店日限定の「セレクト限定セット」を販売。注目が集まり、“指名買い“が続出しました。おすすめ商品で構成された本セットは、“誰が使っているか”を軸とした選び方を後押しし、期間中の人気を牽引するヒット商品となりました。

この反響を受け、POP UP限定に留めず、2026年4月16日（木）より公式オンラインストアにて期間限定で販売を開始いたします。

■インスタライブを起点に来店が加速

前日の4月11日（土）に配信したインスタライブでは、POP UP会場からリアルタイムで見どころや商品を紹介しました。

視聴者からは「実際に行ってみたい」「商品を試してみたい」といった声が寄せられ、来店動機の創出につながりました。SNSとリアル施策が連動することで、来店・体験を経て購買へとつながる流れが生まれました。

■来場者の声（一部抜粋）

・「インスタライブで拝見した洗顔フォームのテクスチャーが印象的で、実際に試してみたいと思いました」

・「実際に試してみて、肌なじみの良さに驚きました」

・「軽いのにしっかり潤う感じで、毎日使いやすそうだと感じました」

・「香りがとても良く、スキンケアの時間が楽しみになりそうです」

・「会場の雰囲気や香りも心地よく、体験できるのがよかったです」

■POP UP発ヒット商品「セレクト限定セット」商品概要

来店イベントを記念して当日限定で販売した「セレクト限定セット」は、美容家・西村直子氏が実際に使用し、愛用しているアイテムを組み合わせた特別セットです。

洗顔料と保湿乳液の2品に、限定ノベルティを加えた内容で、POP UP期間中の人気を牽引するヒット商品となりました。

＜セレクト限定セット＞

美容家・西村直子氏が愛用するアイテムを、手軽に日々のスキンケアに取り入れたい方へ。

価格：9,790円（税込）

内容：洗顔料、保湿乳液

特典：ルームフレグランスミスト、オリジナル泡立てネット（非売品）

URL：https://link-u-cosme.com/shop/products/SP00001

■登壇者プロフィール西村直子（にしむら なおこ）

「100年時代の衣食住美」を提案する美容家。

25ansビューティメダリスト第1期生。

各媒体にてコラム連載など執筆活動を主に登壇・セミナー会も開催し発信。医食同源の香港生活10年で培った経験から衣食住美の美容道を開拓。コスメや美容法を見極める眼力を持ち各種媒体で連載を持つなど活動。日焼けしない歴40年の美容家で、女性ファッション誌「25ans」ビューティメダリスト1期生であり「奇跡の53歳」として数々のメディアで活躍中。

Instagram：https://www.instagram.com/naoko_nishimura_

■LINK+Uについて

LINK+Uは、「Effortless Beauty 私らしくを、美しく。」をブランドメッセージに掲げ、一人ひとりのライフスタイルに寄り添うスキンケアを提案しています。

ナチュラルとサイエンスを掛け合わせた処方設計で、毎日無理なく続けられる“余裕ある美しさ”を目指しています。

■お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先・掲載時クレジット＞

LINK+Uお客さま窓口 フリーダイヤル 0120-100112

（9:00～17:00（日・祝日・年末年始・夏季休業日を除く））

＜ LINK+U ＞

「肌・心・からだ・環境の循環を整え、忙しくても私らしく輝く。」

新しいスキンケア体験を、ぜひ「LINK+U」で。

公式サイト :https://link-u-cosme.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/link_u_jp/