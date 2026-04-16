ViVi6月号表紙は令和のファッションアイコン・せいら。カバーストーリーのテーマは「ファッションファイター」

株式会社講談社

ViVi6月号通常版表紙は「ファッション戦士」ことせいらが、約1年ぶりのソロカバーを務めます。10代・20代からの圧倒的支持を集める、令和のファッションアイコン・せいらは自他共に認める「服好き」です。今ではViViモデルを引っ張る存在で、なんだかいつも自分自身と、ファッションと戦っているカッコいいオンナ。そんなせいらを形容して生まれたテーマは「FASHION FIGHTER SEIRA」

中面のインタビューでは、パリコレ帰りのせいらをキャッチして、最近のファッションの気分や、おしゃれの哲学、買って正解だったもの、お買い物中のクセまで。せいらのファッションにまつわることをアレコレ深掘りした特集になっています。グローブやアメフトのヘルメットといった、”戦う”をイメージソースにしたスペシャルなファッションシュートもチェックしてください。

自分の“好き”や”可愛い”を信じて、ファッションと、自分と戦い続ける「せいらマインド」。せいらのことが気になっているすべての人に送る特集、どうぞお見逃しなく。

ViVi 2026年6月号通常版

表紙：せいら

付録：KEY TO LITフォトアルバム

価格：920円（税込）

発売日：2026年4月23日（木）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4bB2X5b

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18573125/?l-id=search-c-item-text-02

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1266783612

HMV & BOOKS：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16761312

タワーレコード：https://tower.jp/item/7996927

【ViVi公式】

Instagram: https://www.instagram.com/vivi_mag_official/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/vivi_magazine