9年の時を超え、映画館で“烈(レッツ)！Rock!!”超歌劇『幕末Rock』応援上映会7月4日(土)池袋HUMAXシネマズにて開催決定！

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(C)2014 Marvelous Inc.／幕末Rock製作委員会

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(本社:東京都新宿区、代表取締役:秋元巳智雄)が運営する池袋HUMAXシネマズにて、超歌劇『幕末Rock』応援上映会の開催が決定いたしました！超歌劇『幕末Rock』は、2014年2月に株式会社マーベラスから発売されたゲーム『幕末Rock』を原作とする舞台作品です。そんな超歌劇『幕末Rock』が約9年の時を超えて映画館に帰ってきます！1日限りのスペシャルイベントをお見逃しなく！

イベント概要

タイトル

超歌劇『幕末Rock』応援上映会（読み:ウルトラミュージカル ばくまつロック スクリーム・ビューイング）

上映日

7/4(土)

上映作品

超★超歌劇『幕末Rock』

超歌劇『幕末Rock』黒船来航

超歌劇『幕末Rock』 絶叫！熱狂！雷舞

※超歌劇『幕末Rock』 絶叫！熱狂！雷舞はセットリストAの上映を予定しております。

※タイムテーブル、キャスト登壇イベントの詳細等については追って発表を予定しております。

ゲスト（予定・敬称略）

坂本龍馬 役 良知真次沖田総司 役 佐々木喜英徳川慶喜 役 KIMERU会場

池袋HUMAXシネマズ シネマ１

料金

各部4,000円

チケット販売

プレリクエスト先行(抽選)

5月19日(火)12:00～6月1日(月)23:59

一般販売(先着)

6月9日(火)10:00～

お申し込みURL：https://l-tike.com/bakumatsu69/

※先行販売、一般販売ともに上記のURLからお申し込みいただけます。

※座席はお選びいただけませんので予めご了承ください。

※お一人様各部1回までお申込可能(複数部申込可)です。

※1回のお申し込みにつき最大4枚まで選択可です。

チケットに関するお問い合わせ：ローソンチケット：https://faq.l-tike.com/

超歌劇『幕末Rock』

超歌劇『幕末Rock』は、2014年2月に株式会社マーベラスから発売されたゲーム『幕末Rock』を原作とする舞台作品です。“幕末”という時代設定のもと、志士(読み: ロッカー)たちが音楽で新しい時代を創るストーリーと魅力的なキャラクターが話題となった原作は、2014年7月のTVアニメ放送、2020年の続編『幕末Rock 虚魂（読み:ホロウソウル）』 の展開などを経て、今も根強い支持を集めています。

超歌劇『幕末Rock』シリーズは、2014年に上演された超歌劇『幕末Rock』を皮切りに、2015年に再演の超★超歌劇『幕末Rock』、2016年に新作の超歌劇『幕末Rock』黒船来航、2017年にライブ公演の超歌劇『幕末Rock』絶叫！熱狂！雷舞（読み:クライマックスライブ）を上演し、熱い贔屓（読み:ファン）と共にその歴史を繋いできた人気シリーズ作品です。

その他

公式X

『幕末Rock』公式アカウント：@bakumatsu69

https://x.com/bakumatsu69

ヒューマックスシネマ：@HUMAX_CINEMA

https://x.com/HUMAX_CINEMA

関連サイト

超歌劇『幕末Rock』 公式サイト

https://bakumatsu.marv.jp/stage/

幕末Rock 虚魂 公式サイト

https://bakumatsu.marv.jp/

イベントに関するお問合わせ：

マーベラス ユーザーサポート：https://www.marv.jp/support/st/

ユーザーサポート営業時間【10:00～17:00 土日祝日休業日を除く】

※営業時間外にいただいたお問い合わせは翌営業日以降のご返信となります。

会社概要

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F

代表者 代表取締役社長 秋元 巳智雄

事業内容 シアター事業／ライブハウス事業／アミューズメント事業／メディア事業／ポストプロダクション事業

URL https://humax-ent.co.jp/