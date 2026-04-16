株式会社ウェルフェアとのサプライヤー契約締結のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社ウェルフェアと、サプライヤー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

サプライヤー契約内容

■契約内容

「栄養補給ジェル・フルスペ」のご提供

■契約期間

2026年4月1日～

株式会社ウェルフェア 代表取締役 田島 慎吾様 よりファン・サポーターの皆さまへ

水戸ホーリーホックのサポーター及びファンの皆さまへ。

この度、「栄養補給ジェル・フルスペ」は、水戸ホーリーホック のオフィシャルサプライヤーとしてサポートさせていただくこととなりました。

先日、偶然テレビで水戸ホーリーホックのファンの方の特集を拝見いたしました。

その長い歴史や、震災を乗り越え地域に息吹を吹き込み、熱い思いとともに高みを目指し続ける姿、そして勝利への強い意思に触れ、フルスペが少しでもお手伝いできることに、大変身が引き締まる思いでおります。

また、地域に根ざし、夢や感動を届け続けているクラブの姿に深く共感するとともに、その活動を支える一員として関わらせていただけることを、大変光栄に思っております。

フルスペはこれまで、「勝つための栄養補給」をモットーに、アスリートのパフォーマンス向上を追求してまいりました。

開発者自身がアスリートであることも踏まえ、現場アスリートの声をもとに、実践で“勝てる”品質と再現性にこだわり、競技力向上を支えております。

現場主義と栄養補給という重要な要素を掛け合わせることで、選手の可能性を最大限に引き出せると考えております。

今後は選手の皆さまが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、全力でサポートしてまいります。

また、クラブとともに歩みながら、ファン・サポーターの皆さま、地域の皆さまと価値を共有し、地域の活性化にも貢献してまいります。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

法人概要

■法人名

株式会社ウェルフェア

■所在地

東京都品川区南大井1-2-2-101

■代表者

代表取締役 田島 慎吾

■事業内容

・介護給食事業

・栄養サポート事業

・ケータリング事業

■URL

・http://www.welfares.co.jp

・https://www.fullspe.com