株式会社ウェルフェアとのサプライヤー契約締結のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社ウェルフェアと、サプライヤー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
サプライヤー契約内容
■契約内容
「栄養補給ジェル・フルスペ」のご提供
■契約期間
2026年4月1日～
株式会社ウェルフェア 代表取締役 田島 慎吾様 よりファン・サポーターの皆さまへ
水戸ホーリーホックのサポーター及びファンの皆さまへ。
この度、「栄養補給ジェル・フルスペ」は、水戸ホーリーホック のオフィシャルサプライヤーとしてサポートさせていただくこととなりました。
先日、偶然テレビで水戸ホーリーホックのファンの方の特集を拝見いたしました。
その長い歴史や、震災を乗り越え地域に息吹を吹き込み、熱い思いとともに高みを目指し続ける姿、そして勝利への強い意思に触れ、フルスペが少しでもお手伝いできることに、大変身が引き締まる思いでおります。
また、地域に根ざし、夢や感動を届け続けているクラブの姿に深く共感するとともに、その活動を支える一員として関わらせていただけることを、大変光栄に思っております。
フルスペはこれまで、「勝つための栄養補給」をモットーに、アスリートのパフォーマンス向上を追求してまいりました。
開発者自身がアスリートであることも踏まえ、現場アスリートの声をもとに、実践で“勝てる”品質と再現性にこだわり、競技力向上を支えております。
現場主義と栄養補給という重要な要素を掛け合わせることで、選手の可能性を最大限に引き出せると考えております。
今後は選手の皆さまが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、全力でサポートしてまいります。
また、クラブとともに歩みながら、ファン・サポーターの皆さま、地域の皆さまと価値を共有し、地域の活性化にも貢献してまいります。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
法人概要
■法人名
株式会社ウェルフェア
■所在地
東京都品川区南大井1-2-2-101
■代表者
代表取締役 田島 慎吾
■事業内容
・介護給食事業
・栄養サポート事業
・ケータリング事業
■URL
・http://www.welfares.co.jp
・https://www.fullspe.com