オミカレが「クロちゃんねる」と年間タイアップ！クロちゃん×婚活企画YouTubeにて公開中

株式会社オミカレ

会員数100万人超、「今月行ける婚活パーティー・街コン」掲載数日本No.1※の婚活情報サイト運営や、全国自治体の恋活支援を行う株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：久留宮 雅仁、以下「オミカレ」）は、YouTubeチャンネル「クロちゃんねる」と、1年間にわたる年間タイアップ企画をスタートいたします。

オミカレ×クロちゃんねる特設サイト＼限定キャンペーン開催中／

https://party-calendar.net/lp/kurochannel(https://party-calendar.net/lp/kurochannel)

■ 破局から1年、そろそろ元カノのことをあきらめたと思いきや・・・

本タイアップでは、元カノへの未練を断ち切れないクロちゃんに、全国で開催されている婚活パーティなどの情報を扱う「オミカレ」が協力し、新たな出会いに向けた準備・活動を1年がかりで支援する長期プロジェクトです。初回配信では協力者としてクロちゃんと仲良しのタレントの福留光帆さんを迎え、オミカレ会員への事前アンケートで聞いた「クロちゃんの最も嫌なところ」を解消すべく奮闘。今後も元カノとの未練を断ち切るべく、あたらしい出会いに向けたさまざまな取り組みにチャレンジしていきます。

■ クロちゃんからのコメント

急に家に来て、「クロちゃんの最も嫌なところ」を解消するって、なんなのー！！

クロちゃんのこと本当に幸せにできる覚悟がある子じゃないと、クロちゃん認めないしんよ！

■福留光帆さんからのコメント

この度、大好きなクロちゃんと1年間お仕事をさせていただける事になりました。

オミカレさん本当にありがとうございます！

クロちゃんに新恋人が出来るように全力でサポートさせていただきます！

■クロちゃん プロフィール

1976年12月10日生まれ、広島県出身。バラエティー番組を中心にテレビ・ラジオ・ネット番組などで活躍。最近では、番組やイベントのMC、アイドルグループのプロデュース、プロレス参戦など、活躍の幅を広げている。

■福留光帆さん プロフィール

福留光帆

2003年10月22日生まれ

趣味:ボートレース・読書

特技:お菓子づくり

オミカレ×クロちゃんねる特設サイト＼限定キャンペーン開催中／

https://party-calendar.net/lp/kurochannel(https://party-calendar.net/lp/kurochannel)

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は100万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。



■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表取締社長：久留宮 雅仁

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

※当社調べ

イベント参加者数：イベント予約サイト経由での参加者数（2024年10月～12月）・他社数値（2025年2月時点）他社IR数値を活用

イベント掲載数：当月開催実施のオフライン婚活パーティー・街コン掲載数（2025年4月時点）

口コミ掲載数：サイトに掲載している口コミ数（2025年2月時点）