【客室数1,000室突破】ホテリエ「完全丸投げ」運営モデルで急成長──資産価値最大化モデルを確立

株式会社ホテリエ

株式会社ホテリエ（所在地：福岡県福岡市、代表取締役：笹栗 泰典、以下：弊社）は、2026年3月時点において、管理および運営受託を行う累計客室数が1,000室を突破いたしました。

福岡を起点に、宮崎、鹿児島、そして東京へとエリアを拡大し、地方都市から首都圏に至るまで急成長を遂げております。

株式会社ホテリエについて

弊社は、ホテル・民泊運営の「完全丸投げ」サービスを提供するベンチャー企業です。

「あらゆる人のくらしに∞の選択肢を」をパーパスに掲げ、物件に新たな価値を生み出すことで、日常のアップデートを目指しています。

オーナーの皆様に収益性を向上させる新しい不動産運用の形を提案し、ゲストの皆様に管理の行き届いた施設と丁寧な接客による心地よい滞在を提供します。

ホテルをハブとしたライフスタイルを創造しながら、不動産が持つポテンシャルを最大限に引き出すソリューションを展開しています。

スケールメリットを活かした「1棟・中大規模施設」への専門特化

※2026年3月1日時点

弊社では、運営の質とオーナー様の収益最大化を両立させるため、1棟丸ごとのプロデュースや、一定のボリュームを持つ中・大規模施設の運営に特化した体制を構築しています。

１. 無人化による、収益最大化オペレーションの実現

まとまった規模の物件に無人運営システムを導入し、人員配置を最小化いたします。

清掃・リネン・カスタマー対応を一元管理することで、運営コストを大幅に削減します。 従来の有人運営では難しかった「高い収益性」と「安定したサービス品質」の両立を可能にしています。

２. 資産価値を高めるトータルブランディング

150室規模の大型ホテル運営で培ったノウハウを、中規模の1棟物件にも最適化して展開。建物全体のコンセプト設計から運営までを一貫して引き受けることで、その物件独自のブランド価値を確立し、周辺の競合ホテルとの差別化を図ります。

宿泊収益を補完する「 +α（プラスアルファ）」の付加価値創出

宿泊料以外の「追加収益」を生み出す付帯事業も弊社の得意分野です。

スマートロッカーやコインランドリー事業、さらにはフィットネスルームや貸会議室の運営など、物件全体のデッドスペースを収益源へと変貌させ、オーナー様の手間を増やすことなく収益を積み上げます。

不動産オーナー様へのメッセージ

スマートロッカーの導入により、チェックイン前後の荷物預かりによる付加価値の提供と収益機会の創出にもつながります。コインランドリー設置により、宿泊満足度が向上し長期滞在需要を取り込めます。外部利用も見込め、安定した副収益を確保できます。付帯施設の充実によりホテル全体の魅力が向上し、集客力と客単価のアップにつながる。多様なニーズに対応できることで稼働率の安定化を図れます。

管理客室数1,015室の達成は、弊社にとって通過点に過ぎません。

私たちの使命は、テクノロジーと柔軟なオペレーションを掛け合わせ、オーナー様の手を煩わせることなく物件の収益性を向上させる、新しい不動産運用のかたちを実現することです。

遊休資産の活用や収益改善など、不動産運用における課題に対し、1,000室超の運営実績から蓄積したデータとノウハウをもとに、最適なコンサルティングと「完全丸投げ」の運営体制を提供いたします。



また、物件の収益ポテンシャルを可視化する無料の収益シミュレーションも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

会社概要

株式会社ホテリエ

ホテリエは、ホテル・民泊運営の完全丸投げサービスを提供しています。代行客室数日本一を目指し、「あらゆる人のくらしに∞の選択肢を」を企業理念に、オーナーの皆さまの手を煩わすことなく物件の収益性を向上させる、新しい不動産運用のかたちを提案します。



所在地：福岡県福岡市中央区大名1-1-31

拠点 ：東京、福岡、鹿児島、宮崎

代表取締役：笹栗 泰典

設立 ：2022年6月14日

資本金：9,999万円

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