読書コミュニティ「ほんのもり」 新料金プラン開始

株式会社文化通信社

株式会社文化通信社（東京都千代田区、代表取締役：山口健）は、同社が運営するオンラインコミュニティ「ほんのもり」（https://honnomori.online/about）において、2026年4月1日より新たな料金プランを開始したことをお知らせいたします。

「ほんのもり」は、本が好きな人同士がつながり、読書を通じた新たな出会いや気づきを共有する場として運営してまいりました。オンライン上での交流に加え、東京都内に開設した私設図書室「ほんのもり 駒込本家」（東京都豊島区、https://honnoie.jp/）とも連動し、実際に本を手に取り、同じ空間で過ごす体験を提供しています。

デジタル化が進み、人と人とのつながりが希薄になりがちな時代において、本を介したコミュニティの価値はますます高まっています。こうした背景を踏まえ、より多くの方に気軽に参加いただき、日常の中で読書を楽しむきっかけを広げていくことを目的に、このたび新料金プランを導入いたしました。

■新料金プラン概要

１．レギュラープラン（月額1,980円・税込）

メンバー同士の交流や限定配信コンテンツの視聴、限定配信イベントへの参加など、基本的なコミュニティ機能をご利用いただけます。「ほんのもり 駒込本家」を利用する際の割引特典（毎回500円オフ）も付帯し、初めての方やライトユーザーにも参加しやすいプランです。

２．プレミアムプラン（月額3,300円・税込）

レギュラープランの全機能に加え、ほんのもりセレクトの本を希望者に毎月1冊プレゼント。「ほんのもり駒込本家」を毎月1回無料で利用できます。会員限定のリアルイベントへの優先案内など、オンラインとリアルの双方でより深くコミュニティを楽しんでいただける内容となっています。

■「ほんのもり」の楽しみ方

「ほんのもり」では、著名人によるおすすめ本やインタビュー動画の視聴、会員同士の交流、トークイベントや読書会への参加、私設図書室「ほんのもり 駒込本家」の利用など、オンラインとリアルを横断した多様な読書体験を提供しています。

■「ほんのもり」ナビゲーター

■私設図書室「ほんのもり 駒込本家」（https://honnoie.jp/）

私設図書室「ほんのもり 駒込本家」（東京都豊島区駒込1丁目30-13）は、静けさと温もりに包まれた空間の中で、本と向き合う時間そのものを味わうことができる体験型の読書拠点です。オンラインコミュニティ「ほんのもり」と連動し、トークイベントや読書会なども開催することで、読書を通じた交流や新たな気づきが生まれる場として運営しています。

事前予約制（100分間入れ替え）

11:00～12:40（第1部）、13:00～14:40（第2部）、15:00～16:40（第3部）

18:30～20:10（火・木曜日のみ）

利用料／18歳以上 1,980円

土日・祝日 中高生1,000円、小学生以下 500円（すべて税込)

駒込本家・予約サイト

■株式会社文化通信社について

1946年創業。出版業界、新聞業界などメディア業界の情報を専門に扱う週刊の専門紙『The Bunka News』や、全国の書店2000店舗に届けるフリーペーパー『Booklink』を発行。出版社の新刊、重版、フェア情報などをタイムリーに書店などにお届けするプラットフォーム「BookLink PRO」も提供する。ほかにも､書店に足を運ぶきっかけとなるプレゼントキャンペーン事業や、出版・新聞業界関係者らが最新事情を語るリアルイベントまたはオンラインセミナーを毎月開催している。