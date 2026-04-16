TikTok Shopに特化した新マーケティング施策パッケージを提供開始

ULTRA SOCIAL株式会社

ULTRA SOCIAL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋 亮太、以下当社）は、TikTok Shopに特化した新たなマーケティング施策パッケージ「クリエイター活用販促支援プログラム」の提供を開始いたしました。本サービスは、クリエイターによる動画投稿とLIVE配信を組み合わせることで、短期間での売上最大化とSNS上での話題化を同時に目指すものです。

■サービス概要

本パッケージは、複数の人気クリエイターを起用し、ショップ動画投稿およびLIVEコマースを連動させた販売促進施策です。クリエイター同士が販売実績を競うランキング形式や、特定日に集中して露出を高めるジャック型施策など、目的に応じた複数のプランを用意しています。

TikTok Shopにおいては、出店初期や新商品発売直後のタイミングにおいて、売上の立ち上がりをいかに早期に作るかが大きな課題となっています。

本パッケージでは、こうした初動課題の解決に向けて、複数クリエイターを起用した統合的な販促施策を提供し、プロモーション目的や商材特性に応じて、最適なプラン設計および実行支援を提供いたします。



※なお、本サービスにおけるクリエイター投稿・配信については、景品表示法および関連ガイドラインに基づき、「PR」「広告」等の適切な表示を行う運用を前提としています。

■ クリエイター活用販促支援プログラム

主なプラン内容は以下の通りです（内容は変更となる場合があります）。

〈ランキング・ブーストプラン〉

複数のクリエイターが販売実績を競うランキング形式の施策により、配信時間・投稿数の最大化を促進し、通常以上の販促活動を実現します。・複数クリエイターによる動画投稿およびLIVE配信の実施 ・販売実績に基づくランキングイベントの設計／運用 ・クリエイターの自発的な販促活動を促進 ・短期間での売上最大化（GMV向上）を目指し、支援します。

〈インパクト・ジャックプラン〉

新商品発売日やセール初日などの重要なタイミングにおいて、複数クリエイターが同時に発信することで、短期間での爆発的な認知拡大と話題化を目指します。・特定日における集中配信設計 ・複数クリエイターによる一斉投稿／LIVE配信 ・SNS上でのトレンド創出支援 ・認知拡大から購買促進までの一気通貫支援

〈クリエイター選定・運用支援〉

施策成果の最大化を目指し、商材やターゲットに応じた最適なクリエイターの選定から運用までを支援します。・提携クリエイター（140名以上）からの最適アサイン ・ジャンル別（美容/コスメ／食品／ガジェット等/アパレル）のマッチング ・配信内容および投稿内容のディレクション支援 ・成果分析および改善提案

〈成果報酬型プラン〉

一定条件のもと、成果報酬型での施策実施にも対応可能です。 ・初期費用を抑えた導入が可能 ・継続的な販促施策としての活用※成果の定義（売上、CV数等）および報酬条件については、事前に個別に協議・設定いたします。

■費用

100万円～（税別）

※起用クリエイター数や施策内容により変動いたします

■提供開始までの流れ

・条件設計

・クリエイター選定／ヒアリング

・商品提供／配信準備

・キャンペーン設計／配信開始

※最短約10～14営業日で開始可能

■今後の展望

今後も当社は、TikTok Shopを活用した販売支援を強化し、企業とクリエイターの新たな価値創出を推進してまいります。

■ ULTRA SOCIALについて

会社名：ULTRA SOCIAL株式会社

代表者：代表取締役社長 高橋 亮太

所在地：東京都港区六本木二丁目3番2号 VORT 六本木一丁目 10F

URL：https://www.ultrasocial.jp/ (https://www.ultrasocial.jp/)

事業内容：Interest Commerce(R)︎運営事業／TikTok Shop事業／生成AI事業

※「Interest Commerce(R)︎」はULTRA SOCIAL株式会社の登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ】

ULTRA SOCIAL株式会社 広報窓口

メールアドレス：contact@ultrasocial.jp