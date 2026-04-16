プロモツール、2026年度入社式を開催

プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニー、プロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長CEO：緒方健介、以下：当社）は、2026年4月1日、本社にて2026年度入社式を執り行いました。

本年度は、当社の「世界一のセントテクノロジーカンパニーとなる」というビジョンに共鳴した、高い専門性を持つ2名の新戦力を迎えました。

「香りで世界中の人々を幸せにする」という使命を次世代に継承

プロモツールの未来を担う新戦力を迎え、さらなる飛躍を誓う。

入社式は当社が大切にしてきた価値観と、香りの未来に向けた姿勢を、新しい仲間と共有する時間となりました。

代表取締役社長CEOの緒方より、新入社員へ向けて以下のメッセージが贈られました。

「香りは感性の領域でありながら、科学と技術の裏付けがあって初めて価値として成立するものです。プロモツールはその両方を追求する集団であり、『一流の人材が、一流の製品を創り、一流の顧客に提供する』ことで社会に貢献します。今日から仲間になる皆さんが、プロフェッショナルとしての自覚を持ち、我々とともに香りの文化を次のステージへ進めることを期待しています。」

入社式で祝辞を述べる代表の緒方。「一流の人材が、一流の製品を創り、一流の顧客に提供する」というプロフェッショナルとしての心得を説く。

当社の使命（MISSION）は「香りで世界中の人々を幸せにする」ことです。この使命を実現し、「世界一のセントテクノロジーカンパニーとなる」という目標（VISION）を達成するため、以下の3つの行動指針（VALUE）を改めて共有しました。

Honest（誠実）：誠実で透明性のある行動を心がける

Curious（好奇心）：常に学び、挑戦し、創造的な解決策を探求する

Grit（不屈）：困難に直面しても粘り強く成果を追求する

オリエンテーションでは、これらの指針が「香り空間デザイン」や「研究開発」の現場でどのように体現されているかを共有。さらに、AIの活用による香り開発技術の高度化など、テクノロジーで香りの可能性を広げる未来の方向性を確認する場となりました。

プロモツールはこれからも、ミッションとバリューをコアに据え、「テクノロジー×サイエンス×アート」を融合させた香りづくりを推進します。一流の顧客に選ばれ続ける企業として、未来につながる香り文化をつくるべく、進化を続けてまいります。

関連情報

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採用情報

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プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセー、資生堂など、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3 ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/