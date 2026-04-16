医療画像情報匿名加工支援システム「MAPI Gateway」を販売開始

医療AI推進機構株式会社

医療AI推進機構株式会社（本社：東京都中央区、機構長：島原佑基、代表取締役：川邊翔、以下「MAPI」）は、PACSとの直接連携により、医用画像の抽出から匿名加工・出力までを一気通貫で自動化するシステム「MAPI Gateway」を販売開始しました。医用画像の匿名加工における運用負荷の軽減を支援します。

【医用画像の匿名加工の現状と課題】

近年、AI研究開発や臨床研究の高度化に伴い、大規模なデータを活用した研究の重要性が高まっています。一方で、医療データの整合性の確保や個人情報の取り扱いに関する不安など、データ利活用にあたっての課題も依然として存在しています。

また、学習データの準備（収集・クリーニング・匿名加工）は多くの時間を要し、大きな負担となっています。加えて、MRI画像からの顔貌復元技術の登場により、従来のDICOMタグ削除だけでは個人情報保護として不十分になりつつあり、画像そのものに対する匿名加工の必要性が高まっています。

さらに、手作業やスクリプトに依存した運用により品質にばらつきが生じ、ノウハウが属人化しやすいことに加え、処理内容の証跡が十分に残らないことによる監査・倫理審査対応の難しさや、適切なツール選定の困難さといった課題が顕在化しています。

【MAPI Gatewayの開発背景】

MAPIは、医療データの匿名加工・管理に強みを持ち、医療データを提供する医療機関と、データを活用する企業・研究者の双方をサポートしています。

これらの課題に対応するため、医療機関内のPACSと連携し、医用画像の抽出から匿名加工、出力までを一気通貫で自動化するシステム「MAPI Gateway（医療画像情報匿名加工支援システム）」を開発しました。本システムは、医療データの安全な利活用を支援するとともに、現場の運用負荷軽減を目的としています。

【MAPI Gatewayについて】

MAPI Gatewayは、医療機関内のPACSに接続し、医用画像の取得から匿名加工、出力までを自動化するオンプレミス型ソフトウェアです。「Mac mini」1台で動作し、すべての処理が院内ネットワーク内で完結する設計となっており、データを外部に持ち出すことなく安全に処理できます。

【主な特長】

・PACS自動連携

Query / Retrieve（Q/R）により医用画像を自動取得し、CSVリストを用いた対象データの自動収集にも対応。手動エクスポート作業を不要化

・DICOMタグ匿名化

ホワイトリスト方式により、ルールベースで再現性のある匿名化を実現

・Burn-in※1自動検出・除去

画像内に焼き込まれた文字情報をAI-OCRで検出し、マスク処理を実施

・De-facing / Re-facing※2

顔貌復元リスクを低減し、画像そのものに対する匿名加工を実施

・処理ログ・証跡の自動保存

全処理の記録を自動保存し、証跡を残すことが可能

・ガイドライン対応

「医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン」※3に基づいた加工が可能

【主な想定利用者】

・医療機関の医療情報部門

匿名加工の運用を標準化・効率化したい部門

・医師・研究者

データ準備にかかる時間を削減し、研究に集中したい方

・製薬企業・AI企業・医療機器ベンダー

受領データにおける個人情報残存リスクの低減を求める企業

【提供形態】

オンプレミス（Mac mini）による提供／買い切り型ライセンス + 2年保守

・コスト構成

追加のサブスクリプション費用なし

・データセキュリティ

すべてのデータ処理は院内で完結し、外部へのデータ送信なし

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135533/table/17_1_d167ff19bb2f859d532e0836073fef81.jpg?v=202604161051 ]

※撮像条件等により、一部処理が適用できない場合があります。

【お問い合わせ】

本製品に関するお問い合わせや導入のご相談は、下記よりご連絡ください。

contact@mapi-jp.org



※1 画像内に焼き込まれた文字情報（患者名や検査情報など）

※2 De-facing：顔貌情報の削除処理、Re-facing：識別不能な形での顔領域再構成処理

※3 厚生労働省「医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン」（令和6年3月31日）

※本リリースの内容は、発表時点の情報に基づくものであり、予告なく変更される場合があります。

【会社概要】

会社名：医療AI推進機構株式会社（Medical AI Promotion Institute）

代表者：島原 佑基、川邊 翔

本社：東京都中央区日本橋大伝馬町12－9 ライフサイエンスビル9 4階

設立：2023年11月8日

事業内容：医療データの加工・販売を行う「次世代医療データベース事業」の開発・運営

URL：https://mapi-jp.org

Facebook：https://www.facebook.com/iryoaisuishinkiko

X：https://twitter.com/iryoai_mapi